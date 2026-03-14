Oxford University Press ra mắt bộ bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh Oxford Test of English

Đây là bộ bài thi được công nhận bởi Đại học Oxford, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mang đến một giải pháp đánh giá năng lực tiếng Anh linh hoạt, chính xác và phù hợp với bối cảnh chuyển đổi giáo dục hiện nay.

Sự kiện ra mắt được tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Choose Oxford” nhằm giới thiệu những đổi mới trong đánh giá và giảng dạy tiếng Anh trên toàn cầu. Sự kiện quy tụ đông đảo các đại diện là chuyên gia giáo dục đến từ các trường đại học, phổ thông, trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam.

Với lịch sử hơn 500 năm nghiên cứu và phát triển học thuật, OUP tiên phong trong việc xây dựng các giải pháp giáo dục dựa trên khoa học. Oxford Test of English là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho định hướng này, được phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu ngôn ngữ học hiện đại, dữ liệu lớp học quốc tế và công nghệ đánh giá thích ứng, mang đến một trải nghiệm kiểm tra thân thiện nhưng vẫn bảo đảm độ chính xác cao.

Bài thi được thiết kế theo Khung năng lực ngoại ngữ châu Âu (CEFR), cho phép đánh giá rõ ràng bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Đặc biệt, bài thi áp dụng hệ thống đánh giá thích ứng, trong đó độ khó của câu hỏi được tự động điều chỉnh theo năng lực của từng thí sinh, giúp phản ánh chính xác trình độ ngôn ngữ cá nhân, đồng thời tối ưu thời gian làm bài mà không ảnh hưởng đến độ tin cậy.

Oxford Test of English cũng nổi bật nhờ tính linh hoạt khi thí sinh có thể dự thi từng kỹ năng hoặc thi đủ bốn kỹ năng, giúp các cơ sở đào tạo dễ dàng sử dụng cho nhiều mục đích như kiểm tra đầu vào, đánh giá quá trình hay chứng nhận đầu ra.

Nhờ hệ thống thi trực tuyến tiên tiến được OUP xây dựng, việc tổ chức thi trở nên đơn giản và an toàn hơn, đồng thời bảo đảm sự đồng nhất về chất lượng tại mọi trung tâm khảo thí của Oxford.

Bà Alexandra Smith (phải), Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM, cùng Trưởng đại diện nhà xuất bản Đại học Oxford tại Việt Nam tham gia sự kiện (Ảnh: BTC).

Trong sự kiện Choose Oxford, các khách mời được cập nhật xu hướng đánh giá tiếng Anh trong thời đại mới, khi kiểm tra - đánh giá đang chuyển dịch từ mô hình truyền thống sang mô hình dựa trên dữ liệu, công nghệ và tính cá nhân hóa cao hơn.

Theo các chuyên gia, người học ngày nay mong đợi những bài kiểm tra diễn ra một cách thoải mái, tự nhiên và mang tính trải nghiệm học tập, thay vì đối mặt với những kỳ thi căng thẳng và nặng nề. Trong bối cảnh này, Oxford Test of English nổi bật như một phương thức đánh giá các kỹ năng tiếng Anh trong đời sống thực, được thiết kế phù hợp với nhu cầu hiện đại.

GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Bài thi sử dụng công nghệ thích ứng, áp dụng các nguyên tắc đánh giá tiên tiến và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả bài thi Oxford Test of English Advanced được Đại học Oxford (Anh) chấp nhận cho các chương trình đại học và sau đại học, đồng thời bộ bài thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phê duyệt liên kết tổ chức thi tại Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hơn cho người học theo đuổi con đường học tập và sự nghiệp quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Phong (thứ 2 từ trái qua), Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cùng chuyên viên sở tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ngoài ra, sự kiện cũng đề cập đến xu hướng triển khai CLIL (Content and Language Integrated Learning - Học tập tích hợp nội dung và ngôn ngữ) và EMI (English as a Medium of Instruction - Tiếng Anh như một ngôn ngữ giảng dạy) - hai phương pháp giảng dạy được nhiều trường học tại Việt Nam quan tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh theo hướng học thuật và ứng dụng thực tế.

Bà Zarina Subhan, chuyên gia giáo dục, chia sẻ về việc áp dụng CLIL dưới góc nhìn của nhà quản lý (Ảnh: BTC).

Đại diện Oxford University Press cho biết việc đưa Oxford Test of English đến Việt Nam nhằm giúp các trường học và tổ chức giáo dục tiếp cận một công cụ đánh giá tin cậy, góp phần chuẩn hóa chất lượng dạy - học tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Bài thi không chỉ giúp người học xác định chính xác trình độ mà còn mở ra nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp khi được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Ông Berwyn Jones, Giám đốc Sản phẩm - Sáng tạo OUP chia sẻ về xu hướng áp dụng AI trong kiểm tra, đánh giá (Ảnh: BTC).

Việc ra mắt Oxford Test of English được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh, sinh viên, người đi làm và các tổ chức tuyển dụng. Đồng thời hỗ trợ nhà trường trong công tác kiểm định chất lượng, đánh giá đầu vào - đầu ra theo chuẩn quốc tế.

Với sự có mặt của Oxford Test of English tại Việt Nam, OUP tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho thế hệ trẻ, mang đến một giải pháp đánh giá hiện đại, minh bạch và công bằng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

