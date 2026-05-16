Hơn 10.000 thí sinh tham gia thi Olympic toán tuổi thơ online

Kỳ thi năm nay được triển khai dưới sự chủ trì của Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị quản lý Tạp chí Toán Tuổi thơ. Viện vừa thành lập Ban tổ chức Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc theo hình thức online, phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ giáo dục nhằm xây dựng sân chơi học thuật quy mô quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch và tiếp cận rộng hơn tới học sinh cả nước.

Đề thi Toán để giải quyết tình huống thực tế

Ra đời từ năm 2005, Olympic Toán Tuổi thơ từng là hoạt động quen thuộc với nhiều học sinh tiểu học và THCS yêu thích môn Toán. Sau hơn hai thập kỷ, cuộc thi bước vào giai đoạn mới khi chuyển lên nền tảng trực tuyến với tên gọi Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026.

Theo ban tổ chức, mục tiêu của kỳ thi không chỉ là tìm kiếm học sinh giỏi Toán, mà còn góp phần hình thành tư duy logic, khả năng suy luận và kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trong bối cảnh giáo dục đang thay đổi mạnh mẽ bởi công nghệ số và AI.

Một trong những yếu tố tạo sự chú ý là đội ngũ xây dựng đề thi gồm các tác giả sách giáo khoa và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy. Đề thi được thiết kế bám sát chương trình phổ thông mới nhưng giảm yêu cầu học thuộc công thức. Khoảng 60% nội dung là kiến thức cơ bản, phần còn lại là các câu hỏi vận dụng, tư duy và giải quyết tình huống thực tế.

Theo cấu trúc ban tổ chức công bố, bài thi gồm 10 câu trắc nghiệm và 5 câu trả lời ngắn, tổng điểm tối đa 20. Thí sinh không bị trừ điểm nếu trả lời sai hoặc bỏ trống câu hỏi. Trong trường hợp bằng điểm, học sinh hoàn thành bài thi nhanh hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng cách thiết kế này phản ánh xu hướng đánh giá mới, chuyển từ kiểm tra khả năng ghi nhớ sang đo năng lực tư duy và phản xạ xử lý vấn đề.

Ngoài điểm số học sinh còn biết nhóm kỹ năng, tốc độ xử lý, dạng bài còn hạn chế

Điểm khác biệt khiến nhiều phụ huynh chú ý là hệ thống AI phân tích năng lực sau bài thi.

Theo ban tổ chức, sau khi hoàn thành bài làm, học sinh và cha mẹ không chỉ nhận điểm số mà còn được cung cấp báo cáo phân tích chi tiết về nhóm kỹ năng, tốc độ xử lý, dạng bài còn hạn chế và năng lực tư duy của học sinh.

Mẫu báo cáo hoàn thành bài thi.

Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con học lớp 5 tại Hà Nội cho biết, chị bất ngờ khi báo cáo sau thi chỉ ra khá rõ điểm yếu của con.

“Trước đây tôi chỉ biết con học Toán chưa tốt nhưng không hiểu cụ thể vướng ở đâu. Sau bài thi, hệ thống cho thấy con thường mất nhiều thời gian ở các dạng đọc dữ liệu và suy luận logic, chứ không hẳn thiếu kiến thức”, chị Hà nói.

Theo chị, điều này giúp phụ huynh thay đổi cách đồng hành với con.

“Nhiều gia đình thường cho con học thêm dàn trải khi thấy điểm chưa cao. Nhưng khi nhìn báo cáo chi tiết, tôi thấy có những lỗi đến từ việc đọc đề chưa kỹ hoặc thiếu kỹ năng phân tích tình huống. Điều đó giúp cha mẹ hiểu con hơn thay vì chỉ tạo áp lực điểm số”, chị chia sẻ.

Anh Phạm Đức Long, phụ huynh tại Hải Phòng, cũng đánh giá đề thi có xu hướng yêu cầu học sinh tư duy nhiều hơn. “Con tôi nói có nhiều câu không thể áp dụng công thức ngay mà phải đọc kỹ dữ kiện rồi suy luận từng bước. Đây là dạng bài giúp trẻ luyện phản xạ tư duy thay vì học thuộc”, anh Long nhận xét.

Không ít học sinh cũng tỏ ra hứng thú với hình thức thi trực tuyến mới. Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 6 tại Hà Nội, cho biết em thích việc được làm bài trên máy tính và biết kết quả ngay sau khi hoàn thành. “Sau bài thi, em biết mình yếu phần nào để luyện thêm. Có những câu em sai vì đọc nhanh chứ không phải không biết làm”, Minh Anh kể.

Siết chặt quy định chống gian lận

Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026 được tổ chức trên hệ thống LMS ở vòng cấp trường và cấp tỉnh. Học sinh có thể làm bài trên máy tính, laptop hoặc điện thoại thông minh thông qua các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox hoặc Edge.

Ban tổ chức cho biết học sinh được thi thử miễn phí trong giai đoạn đầu để làm quen hệ thống.

Hiện cuộc thi đang diễn ra vòng cấp trường trong tháng 5 và 6. Thí sinh được thi tối đa 3 lần và lấy kết quả cao nhất. Những học sinh đạt từ 12/20 điểm hoặc nằm trong top 60% sẽ vào vòng cấp tỉnh.

Khoảng 30% thí sinh có thành tích cao nhất ở vòng tỉnh hoặc đạt từ 12/20 sẽ dự chung kết toàn quốc tổ chức trực tiếp tại Hà Nội ngày 4/7.

Bên cạnh giải cá nhân theo từng khối lớp, cuộc thi còn có giải dành cho trường học và địa phương có số lượng học sinh tham gia đông và đạt thành tích cao. Theo kế hoạch, năm học 2025-2026 được xác định là năm thí điểm mô hình online. Từ năm học sau, ban tổ chức dự kiến mở rộng quy mô trên toàn quốc, đồng thời hướng tới các hoạt động giao lưu khu vực và quốc tế.