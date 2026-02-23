Học sinh miền núi Đà Nẵng được thầy cô lì xì trong ngày đầu trở lại trường

Sáng 23/2, 386 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, Đà Nẵng) đã trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và nhận được niềm vui bất ngờ từ thầy cô. Trong buổi chào cờ đầu năm, tất cả các em đều được nhận lì xì mừng tuổi đầu năm mới.

Chương trình ý nghĩa này do thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng nhà trường vận động xã hội hóa và phát động giáo viên nhà trường cùng chung tay đóng góp, nhằm mang đến niềm vui và động lực cho các em học sinh vùng cao.

Gần 390 học sinh một trường ở miền núi Đà Nẵng được nhận bao lì xì đầu năm mới (Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ).

Thầy Vỹ cho biết việc phát động phong trào tặng lì xì cho học sinh sau kỳ nghỉ Tết đã trở thành hoạt động thường niên của nhà trường. Đây là một trong những cách hiệu quả để vận động học sinh đến trường đầy đủ sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Từ năm 2021, thầy Vỹ đã tích cực vận động các mạnh thường quân để lì xì đầu năm mới cho hơn 10.000 học sinh mầm non, tiểu học và THCS tại vùng cao huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ. Năm nay, nhà trường tập trung tổ chức lì xì nội bộ cho học sinh tại điểm trường chính và các điểm trường thôn.

Niềm vui của các em học sinh sau khi nhận được bao lì xì (Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ).

“Mỗi phong bao lì xì có số tiền không nhiều nhưng chứa đựng tình cảm của thầy cô và các mạnh thường quân, giúp các em biết về phong tục lì xì mừng tuổi năm mới”, thầy Vỹ chia sẻ.

Thầy Vỹ nhấn mạnh, hoạt động này xuất phát từ tấm lòng thương yêu, tận tâm vì học trò của các thầy cô giáo vùng núi cao. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số tại đây chưa từng biết đến phong tục lì xì như học sinh vùng đồng bằng.

“Chúng tôi mong muốn thông qua việc lì xì, các em sẽ có thêm niềm vui trong năm mới, tạo khí thế hứng khởi trong ngày đầu quay lại lớp học", thầy Vỹ bày tỏ.