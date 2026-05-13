Hành trình gieo mầm sống xanh cho thế hệ trẻ của Elmich Việt Nam

Bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BTC).

Ngày 8/5, tại xã Bình Mỹ (tỉnh Ninh Bình), Elmich Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ bàn giao Vườn ươm và Tổng kết chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai”. Chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, các nhà trường, giáo viên và học sinh.

Buổi lễ nhằm tổng kết hành trình triển khai chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” do Elmich Việt Nam phối hợp nhiều đơn vị triển khai trong năm học 2025-2026, đánh giá hiệu quả mô hình giáo dục môi trường thông qua trải nghiệm, đồng thời bàn giao vườn ươm và định hướng duy trì chiến dịch tại địa phương.

Đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Séc tại Việt Nam ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng Elmich Việt Nam trong buổi lễ (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam cho biết, chiến dịch là cách để doanh nghiệp hiện thực hóa định hướng “Gia dụng chuẩn Âu - Sống chuẩn xanh” bằng những hành động cụ thể, có tính bền bỉ và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Theo bà, Elmich mong muốn không chỉ mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, chuẩn Châu Âu cho mỗi gia đình Việt, mà còn góp phần lan tỏa một lối sống lành mạnh hơn, xanh hơn và bền vững hơn.

“Những thay đổi tích cực trong xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều thật lớn lao. Đôi khi, sự thay đổi bắt đầu từ một việc rất nhỏ: một cái cây được trồng hôm nay, một thói quen tốt được hình thành hôm nay, một em học sinh biết yêu hơn màu xanh quanh mình từ hôm nay”, bà Hiền chia sẻ.

Các đại biểu trao giấy chứng nhận cho các nhà trường tích cực đồng hành cùng chiến dịch (Ảnh: BTC).

Trong năm học 2025-2026, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với các hoạt động như xây dựng Vườn ươm học đường, trồng cây xanh, tổ chức ngày hội trải nghiệm “Sống Khỏe - Sống Xanh” và thu gom rác tái chế.

Theo ban tổ chức, hơn 21.000 cây bóng mát đã được trồng tại xã Bình Mỹ (Ninh Bình), 4.000 cây nông nghiệp được triển khai tại Hà Nội và 27 vườn ươm học đường được xây dựng tại các trường mầm non, tiểu học. Khoảng 45.000 học sinh, giáo viên trực tiếp tham gia chăm sóc, theo dõi và thu hoạch cây trồng; hơn 10.000 người tham gia các hoạt động trải nghiệm môi trường.

Thông qua các ngày hội, 853kg rác thải gồm nhựa, lon nhôm, giấy bìa và túi nilon đã được thu gom, góp phần nâng cao nhận thức về phân loại và tái chế rác trong học đường.

Các vị đại biểu thực hiện nghi thức “tưới nước” bàn giao vườn ươm (Ảnh: BTC).

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức “tưới nước” kích hoạt và bàn giao vườn ươm cho địa phương. Hình ảnh những dòng nước được trao gửi mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tiếp nối trách nhiệm giữa đơn vị triển khai, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc chăm sóc, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình xanh sau chương trình.

Ông Nguyễn Thái Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ thể hiện quyết tâm của địa phương khi nhận bàn giao: “Xã Bình Mỹ cam kết sẽ tiếp tục chăm sóc tốt các vườn ươm được bàn giao, để những mầm xanh hôm nay tiếp tục được gìn giữ và lớn lên cùng cộng đồng trong thời gian tới”.

Elmich Việt Nam trao tặng 20 suất học bổng “Học đường Xanh” dành cho học sinh hiếu học tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: BTC).

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã ghi nhận và vinh danh những nhà trường tích cực tham gia chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” trong suốt năm học 2025-2026. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chăm sóc vườn ươm và chương trình ngoại khóa gắn với môi trường, nhiều trường học đã từng bước đưa tinh thần sống xanh trở thành một phần gần gũi trong đời sống học đường.

Song song với đó, chương trình cũng trao học bổng “Học đường Xanh” tới các em học sinh vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập. Nguồn kinh phí được đóng góp từ doanh thu gian hàng Elmich Việt Nam tại Ngày hội châu Âu - Giáng sinh 2025, với mong muốn tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi hành trình học tập của mình.

Các vị đại biểu sau nghi thức bàn giao Vườn ươm trong Lễ bàn giao Vườn ươm và Tổng kết chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” (Ảnh: BTC).

Từ những mô hình đã được triển khai, chiến dịch “Học đường Xanh - Gieo mầm tương lai” cho thấy giáo dục môi trường sẽ trở nên hiệu quả hơn khi gắn với trải nghiệm thực tế trong học đường.

Không chỉ góp phần tạo dựng không gian xanh tại địa phương, chiến dịch còn hướng tới nhân rộng mô hình tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, từng bước lan tỏa ý thức sống xanh trong học sinh và cộng đồng.

