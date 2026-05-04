Greenfeed viết tiếp hành trình sẻ chia cùng cộng đồng

Các chương trình cộng đồng của Greenfeed được thiết kế theo hướng tạo tác động lâu dài, xoay quanh các trụ cột chính: hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển sinh kế, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và cơ hội giáo dục cho thanh thiếu niên, nâng cao an sinh xã hội và đồng hành cùng cộng đồng trong mọi thời điểm.

Tiếp sức phụ nữ nông thôn vươn mình tự chủ sinh kế

Từ năm 2010, Greenfeed đã bền bỉ đồng hành cùng hàng nghìn hộ nông dân tại 25 tỉnh, thành trên cả nước thông qua chương trình “Tiếp Sức Nhà Nông”. Với cách tiếp cận toàn diện, doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ vốn vay không lãi suất mà còn cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ.

Đồng thời, đơn vị này tổ chức các khóa đào tạo về kỹ thuật và quản lý tài chính. Từ đó, người dân từng bước xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, trong khi vai trò của phụ nữ trong kinh tế hộ gia đình cũng được củng cố rõ nét.

Đến năm 2025, chương trình đã hỗ trợ 2.990 hộ gia đình phát triển chăn nuôi, trong đó 95% hộ đạt hiệu quả kinh tế và hoàn vốn đúng hạn. Song song, 950 tấn thức ăn chăn nuôi và 22,5 tấn phân bón hữu cơ đã được trao tặng, cùng 68 lớp đào tạo kỹ thuật được tổ chức cho các hộ tham gia.

Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em nghèo

Xuất phát từ nhận thức rằng dinh dưỡng là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, Greenfeed triển khai chương trình “Bữa Ăn Trọn Vẹn” nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng từ chuỗi 3F Plus của doanh nghiệp được đưa trực tiếp đến các điểm trường và mái ấm tại những địa bàn doanh nghiệp hoạt động. Tính đến năm 2025, chương trình đã cung cấp 410 tấn thực phẩm dinh dưỡng cho hơn 38.000 trẻ em tại 40 điểm trường và 21 mái ấm.

“Bữa Ăn Trọn Vẹn” của Greenfeed đến với trường Tiểu học Meam Teak tại Campuchia (Ảnh: Greenfeed).

Mở lối cơ hội tiếp cận giáo dục

Xem giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững, Greenfeed triển khai nhiều sáng kiến nhằm mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ học bổng, trang thiết bị học tập đến các chương trình đào tạo kỹ năng sống, các hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương với mục tiêu hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

Đại diện Greenfeed trao tặng dụng cụ học tập và học bổng cho các em học sinh nghèo tại Đồng Nai (Ảnh: Greenfeed).

Tính đến 2025, doanh nghiệp đã trao hơn 14.100 suất học bổng, tổ chức 12 chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho nữ sinh trung học cơ sở. Riêng trong năm, Greenfeed đã hỗ trợ trang thiết bị học tập cho 2 trường tiểu học tại Lâm Đồng.

Cải thiện chất lượng sống tại địa phương

Trong năm 2025, Greenfeed đẩy mạnh những hoạt động cải thiện điều kiện sống và hạ tầng thiết yếu tại địa phương. Từ việc nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, chiếu sáng đến đầu tư các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng, doanh nghiệp hướng đến việc cải thiện chất lượng sống một cách thiết thực.

Theo đó, 113 đèn giao thông năng lượng mặt trời đã được lắp đặt tại các tuyến đường nông thôn ở Lâm Đồng và Quảng Trị, cùng 30 máy lọc nước được trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn. Greenfeed cũng triển khai xây dựng nhà tình thương, nâng cấp nhà thể thao đa năng, đồng thời sửa chữa nhà văn hóa và nhà vệ sinh công cộng tại một số khu vực.

Đồng hành cùng cộng đồng trong biến động

Không dừng lại ở các chương trình dài hạn, Greenfeed duy trì các hoạt động hỗ trợ nhằm kịp thời đồng hành cùng cộng đồng trong những tình huống khẩn cấp như thiên tai. Các chương trình được triển khai phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, đảm bảo hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng thời điểm.

Tính riêng 2025, hơn 15 tỷ đồng đã được đóng góp để hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ ở miền Bắc và miền Trung, tập trung vào tái thiết sinh kế sau thiên tai thông qua việc cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và nhu yếu phẩm thiết yếu tại 10 tỉnh, thành phố.

Greenfeed trao tặng thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y hỗ trợ người dân tại Gia Lai tái thiết sau lũ (Ảnh: Greenfeed).

Không chỉ trong nước, Greenfeed còn mở rộng hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại các khu vực doanh nghiệp đang hoạt động. Theo đó, hơn 550 triệu đồng đã được Greenfeed trao hỗ trợ đến người dân Myanmar chịu thiệt hại nặng nề do động đất trong năm qua.

Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo thường niên như hiến máu tình nguyện vẫn được duy trì, thu hút hàng nghìn nhân viên tham gia. Đến 2025, chương trình đã đóng góp hơn 1.900 đơn vị máu, góp phần lan tỏa điều lành và trách nhiệm xã hội từ đội ngũ đến cộng đồng.

Hơn hai thập kỷ bền bỉ một hành trình “Nuôi dưỡng điều lành”, Greenfeed cho hay sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và chiều sâu của các hoạt động nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững hơn cho xã hội.