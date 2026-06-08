Genesis hoàn thiện hệ thống giáo dục liên cấp định hướng đầu ra rõ ràng

Sau gần một thập kỷ theo đuổi triết lý giáo dục xanh và phát triển bền vững, Genesis bước sang giai đoạn mới với mục tiêu không chỉ giúp học sinh đạt kết quả học tập tốt mà còn trở thành những người học độc lập, công dân có trách nhiệm và những người trẻ sẵn sàng cho tương lai.

Từ câu hỏi: “Sau ba năm THPT, học sinh sẽ trở thành ai?”

Toàn bộ chương trình THPT được xây dựng từ câu hỏi cốt lõi: “Sau ba năm học tập và trưởng thành tại Genesis, học sinh sẽ trở thành ai?”. Từ đó, nhà trường phát triển lộ trình học tập giúp học sinh tích lũy kiến thức, hình thành năng lực tự học, khả năng thích ứng và trách nhiệm với cộng đồng, làm nền tảng cho hành trình đại học và nghề nghiệp tương lai.

Genesis triển khai chương trình giáo dục kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với chương trình quốc tế Cambridge (Ảnh: Genesis School).

Bốn nhóm đầu ra của học sinh THPT Genesis

Tại Genesis, thành công của học sinh không được đo bằng điểm số đơn thuần mà được nhìn nhận thông qua sự phát triển toàn diện trên bốn nhóm năng lực cốt lõi.

Thứ nhất, học thuật và song ngữ: Học sinh được trang bị nền tảng học thuật vững chắc, năng lực tiếng Anh học thuật và khả năng tiếp cận môi trường học tập quốc tế.

Thứ hai, tư duy, kỹ năng và năng lực tự học: Nhà trường chú trọng phát triển tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, nghiên cứu, hợp tác và khả năng học tập suốt đời.

Thứ ba, phẩm chất, phát triển toàn diện và công dân xanh: Học sinh được nuôi dưỡng các giá trị sống tích cực, sự cân bằng về thể chất và cảm xúc, cùng ý thức trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Thứ tư, bản sắc cá nhân và định hướng tương lai: Học sinh được khuyến khích khám phá thế mạnh riêng, xây dựng mục tiêu cá nhân và từng bước định hình con đường nghề nghiệp phù hợp.

Học sinh Genesis được chuẩn bị hồ sơ đại học từ sớm (Ảnh: Genesis School).

Hai lộ trình học tập đáp ứng định hướng trong nước và quốc tế

Từ năm học 2026-2027, Genesis triển khai hai lộ trình học tập ở bậc THPT.

Hệ Song ngữ Hội nhập dành cho học sinh theo học chương trình giáo dục Việt Nam kết hợp tăng cường tiếng Anh, hướng tới các trường đại học trong nước và quốc tế.

Hệ Song ngữ Quốc tế Cambridge được thiết kế theo lộ trình IGCSE và A Level, giúp học sinh xây dựng nền tảng học thuật chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội tiếp cận các trường đại học trên thế giới.

Dù lựa chọn lộ trình nào, học sinh đều được hỗ trợ phát triển học tập và cá nhân một cách thống nhất. Bên cạnh các chứng chỉ quốc tế, Genesis chú trọng bồi dưỡng kỹ năng và xây dựng hồ sơ năng lực, giúp học sinh tự tin bước vào môi trường đại học trong nước và quốc tế.

Hành trình đại học, hướng nghiệp bắt đầu từ lớp 10

Genesis xem THPT là giai đoạn quan trọng để học sinh xây dựng hồ sơ năng lực. Ngay từ lớp 10, học sinh được đồng hành trong việc khám phá thế mạnh, định hướng nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp.

Bên cạnh kết quả học tập, học sinh được khuyến khích tham gia nghiên cứu, hoạt động cộng đồng, dự án liên môn, trải nghiệm thực tiễn và các hoạt động phát triển năng lực lãnh đạo.

Giáo dục xanh và wellbeing - Dấu ấn riêng của Genesis

Là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi giáo dục xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam, Genesis tiếp tục tích hợp triết lý này vào chương trình THPT thông qua các dự án xanh, hoạt động ngoài trời, chương trình phục vụ cộng đồng và trải nghiệm phát triển công dân toàn cầu.

Bên cạnh đó, wellbeing là một trong những ưu tiên của nhà trường, hướng tới việc giúp học sinh phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội.

Đánh giá bằng cả hành trình phát triển

Ngoài kết quả học tập, Genesis theo dõi sự tiến bộ của học sinh thông qua năng lực tự học, mức độ tham gia, khả năng phản tư, tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành trong từng giai đoạn.

Thông qua đó, học sinh hiểu rõ hơn về hành trình phát triển của bản thân, phụ huynh có thêm cơ sở để đồng hành cùng con và nhà trường có thể đưa ra những hỗ trợ phù hợp với từng cá nhân.

Genesis cá nhân hóa lộ trình học tập với sự theo dõi tiến độ rõ ràng (Ảnh: Genesis School).

Genesis Pioneer Scholarship dành cho những học sinh tiên phong

Nhân dịp thành lập Trường THCS & THPT Genesis Hà Nội, Genesis triển khai chương trình học bổng Genesis Pioneer Scholarship dành cho học sinh nhập học lớp 9 Hệ Song ngữ Quốc tế (Cambridge) và lớp 10 Hệ Song ngữ Hội nhập năm học 2026-2027.

Chương trình có mức hỗ trợ từ 30% đến 100% học phí, bao gồm các suất học bổng toàn phần cho toàn cấp học, dành cho học sinh nhập học năm học 2026-2027.