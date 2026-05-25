FPT Schools nhận chứng nhận Oxford Quality Gold

Oxford Quality là chương trình hợp tác giữa Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press - OUP) và các trường học, tổ chức giáo dục được lựa chọn trên toàn cầu, cùng chung cam kết nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh theo các chuẩn mực quốc tế.

Oxford Quality Gold là danh hiệu cao nhất của chương trình, ghi nhận những cơ sở giáo dục ưu tú với chất lượng đào tạo và cam kết trong giáo dục tiếng Anh.

Hiện nay, trên toàn cầu chỉ có khoảng 350 tổ chức giáo dục đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và được lựa chọn trở thành thành viên của Oxford Quality. Trong số đó, chỉ có 6 đơn vị - bao gồm FPT Schools, đại diện cho Việt Nam - được trao chứng nhận Oxford Quality Gold, bên cạnh các tổ chức tại Morocco, Chile, Peru và Mexico.

Thành tựu này càng có ý nghĩa khi FPT Schools là hệ thống giáo dục phổ thông duy nhất hiện nay tại châu Á trong phân khúc K-12 đạt chứng nhận cao nhất của chương trình hợp tác này.

Bà Nguyễn Thị Diệu Uyên, Trưởng đại diện Văn phòng NXB Đại học Oxford tại Việt Nam trao chứng nhận Oxford Quality Gold cho ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT (Ảnh: Oxford University Press).

Đối với học sinh, việc hợp tác trong khuôn khổ Oxford Quality Gold mở ra cơ hội tiếp cận tài liệu và chương trình học tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế, được thiết kế dựa trên nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng và chuẩn CEFR. Học sinh được học trong môi trường thống nhất về chất lượng tài liệu - phương pháp - đánh giá.

Các em còn được tiếp cận bài kiểm tra Oxford Placement Test (OPT) giúp xác định trình độ đầu vào chính xác, và Oxford Test of English (OTE) - bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế theo chuẩn CEFR do OUP phát triển và được Đại học Oxford (Anh) chứng nhận, với kết quả được công nhận rộng rãi tại nhiều quốc gia. Những công cụ này giúp theo dõi tiến bộ học tập một cách khách quan, đồng thời hỗ trợ giáo viên xây dựng lộ trình học phù hợp với từng học sinh.

Đối với giáo viên, chứng nhận Oxford Quality Gold tạo điều kiện tiếp cận các chương trình đào tạo chuyên môn từ OUP, bao gồm phương pháp giảng dạy hiện đại, khai thác hiệu quả học liệu, thiết kế hoạt động học tập theo năng lực học sinh và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh. Giáo viên cũng được tham gia các hội thảo, tọa đàm và các chương trình phát triển chuyên môn liên tục, để cập nhật xu hướng giáo dục mới.

TS Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Oxford University Press).

Phát biểu tại buổi lễ trao chứng nhận Oxford Quality Gold, TS. Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT cho biết: "Chứng nhận Oxford Quality Gold là niềm tự hào của FPT Schools. Kết quả này cho thấy sự quyết tâm của chúng tôi trong việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học".

Sau 3 năm đồng hành cùng OUP, FPT Schools đã kiến tạo thành công một hệ sinh thái học tập dựa trên các tiêu chuẩn và nguồn học liệu uy tín toàn cầu của Nhà xuất bản Đại học Oxford. Tại FPT Schools, học sinh được sống trong môi trường tiếng Anh, có nền tảng vững chắc để sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu có bản sắc, đủ năng lực cạnh tranh trên môi trường quốc tế.

Sự kiện FPT Schools chính thức trở thành thành viên Oxford Quality Gold, với sự chứng kiến của Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Alex Strugnell, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục của trường, hướng đến mục tiêu giúp học sinh Việt Nam tiếp cận chuẩn quốc tế từ bậc phổ thông.

Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Alex Strugnell phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Oxford University Press).

Với định hướng phát triển năng lực toàn diện và tăng cường năng lực hội nhập, FPT Schools kỳ vọng quan hệ hợp tác với OUP sẽ tạo nên những bước đột phá trong hành trình đào tạo công dân toàn cầu, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài trong việc đầu tư cho chất lượng giảng dạy, hệ sinh thái học tập và trải nghiệm giáo dục nhằm mang đến giá trị học thuật tốt nhất cho học sinh.

Ông Oliver Bayley, Quản lý Phát triển chuyên môn khu vực châu Á, Nhà xuất bản Đại học Oxford trao bảng Oxford Quality Gold cho đại diện FPT Schools (Ảnh: Oxford University Press).

Với hơn 500 năm lịch sử, Nhà xuất bản Đại học Oxford là đơn vị tiên phong trong việc phát triển các giải pháp giáo dục vượt ra ngoài khuôn khổ xuất bản truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các cơ sở giáo dục, giáo viên và người học trên toàn thế giới.

Là một bộ phận trực thuộc Đại học Oxford, mọi hoạt động của OUP đều được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu học thuật từ các chuyên gia hàng đầu, kết hợp với những hiểu biết thực tiễn từ lớp học và các đối tác toàn cầu.

Các giải pháp học tập và đánh giá của OUP hiện được hàng triệu giáo viên và người học trên toàn thế giới tin tưởng. Những nguồn học liệu đạt chuẩn quốc tế của OUP giúp giáo viên và người học tự tin chinh phục các mục tiêu giáo dục trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

