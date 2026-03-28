FINNOVA 2026 khởi động: “Đấu trường” tài chính thực chiến cho sinh viên ngành fintech

Cơ hội để sinh viên trực tiếp xử lý bài toán doanh nghiệp tài chính

FINNOVA 2026 do F88 triển khai đã mở đơn ứng tuyển, hướng tới nhóm sinh viên quan tâm lĩnh vực tài chính - công nghệ. Điểm mới của mùa năm nay nằm ở cách tổ chức: đưa người tham gia vào các tình huống vận hành thực tế, thay vì dừng ở dạng cuộc thi học thuật.

Chương trình sẽ lựa chọn 48 thí sinh xuất sắc bước vào vòng trải nghiệm chuyên sâu. Tại đây, mỗi cá nhân tham gia xử lý các bài toán đang tồn tại trong hoạt động của doanh nghiệp, từ tối ưu danh mục cho vay, kiểm soát rủi ro dựa trên dữ liệu đến cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Cách tiếp cận này giúp các thí sinh không còn đứng ở vị trí giải đề, mà tham gia vào quá trình ra quyết định với nhiều biến số, áp lực thời gian và yêu cầu cân nhắc hiệu quả vận hành. Những yếu tố này phản ánh tương đối sát môi trường làm việc thực tế trong ngành tài chính.

Đồng hành với các thí sinh là đội ngũ cố vấn gồm các quản lý cấp cao và chuyên gia tài chính - công nghệ. Thí sinh có cơ hội trao đổi trực tiếp, điều chỉnh phương án liên tục và hiểu cách doanh nghiệp triển khai một giải pháp từ ý tưởng đến thực thi.

Sau mùa đầu được F88 tổ chức thành công và tạo tiếng vang trong cộng đồng sinh viên, FINNOVA 2026 được nâng cấp theo hướng thực tế hơn. Chương trình giữ lại nền tảng cũ, đồng thời tăng cường yếu tố thực chiến, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng.

FINNOVA 2026 hứa hẹn mở ra cơ hội nghề nghiệp cụ thể. Những ứng viên nổi bật có thể gia nhập chương trình Management Trainee - F88 NEXTGEN với quy trình tuyển chọn rút gọn. Lộ trình phát triển được thiết kế trong khoảng 24 tháng, hướng tới các vị trí chuyên gia hoặc quản lý.

Đồng hành cùng chương trình, Học viện Ngân hàng đảm nhận vai trò bảo trợ chuyên môn, góp phần đảm bảo tính học thuật cho nội dung triển khai. Các đối tác trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm như Bảo hiểm Bảo Minh (Nhà tài trợ Kim Cương) và PVI (Nhà tài trợ Bạc) tham gia, bổ sung nguồn lực và kinh nghiệm thực tiễn.

Từ sân chơi dành cho sinh viên đến chiến lược phát triển nhân lực tài chính

Việc đầu tư cho FINNOVA 2026 cho thấy hướng tiếp cận mới về phát triển nhân sự của F88. Doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, tìm kiếm và phát triển nhân lực ngay từ giai đoạn sinh viên, thay vì chờ ứng viên tích lũy kinh nghiệm sau khi ra trường.

Đại diện F88, ông Phạm Trần Long, Phó tổng giám đốc F88 chia sẻ: “Tại F88, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng tài chính toàn diện phục vụ khách hàng bình dân.

Thông qua FINNOVA, chúng tôi kỳ vọng phát triển thế hệ nhân tài đủ tâm và tầm, sẵn sàng kiến tạo các giải pháp thiết thực, mang lại giá trị tích cực tới cộng đồng - đặc biệt trong việc tháo gỡ rào cản tiếp cận tín dụng, bảo hiểm và đầu tư cho nhóm khách hàng yếu thế còn đang bị bỏ lại phía sau”.

Định hướng này gắn với mục tiêu tài chính toàn diện, nơi các dịch vụ tín dụng, bảo hiểm và đầu tư được mở rộng tới nhiều nhóm khách hàng hơn. F88 xác định để làm được điều đó, yếu tố con người giữ vai trò then chốt, đặc biệt là đội ngũ nhân sự có khả năng hiểu thị trường và thiết kế giải pháp phù hợp.

Thông qua FINNOVA, sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với các vấn đề liên quan đến tài chính toàn diện. Quá trình trải nghiệm giúp họ hiểu rõ hơn về nhu cầu của nhóm khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ, đồng thời hình thành tư duy giải quyết vấn đề gắn với thực tiễn.

Cách làm này cũng phản ánh một hướng triển khai ESG tập trung vào yếu tố xã hội. Doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục và năng lực con người, tạo điều kiện để người trẻ tham gia sâu hơn vào thị trường lao động.

Hiệu quả không dừng ở phạm vi chương trình, mà có thể lan tỏa trong dài hạn thông qua lực lượng nhân sự được đào tạo bài bản.

FINNOVA 2026 hiện nhận hồ sơ đến hết ngày 30/4. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng, gồm giải Nhất 50 triệu đồng, giải Nhì 30 triệu đồng, giải Ba 15 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng.

Ngoài giá trị giải thưởng, chương trình đặt trọng tâm vào trải nghiệm và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Với cách tổ chức gắn sát thực tế, FINNOVA 2026 tạo thêm một lựa chọn để sinh viên tiếp cận ngành tài chính theo hướng chủ động và thực tế hơn ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

