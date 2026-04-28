Du học không còn là lựa chọn mặc định để sở hữu bằng MBA quốc tế

Sự thay đổi này không chỉ đến từ yếu tố chi phí, mà còn từ áp lực duy trì đà phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao. Việc gián đoạn công việc trong thời gian dài có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội thăng tiến hoặc phải bắt đầu lại ở một vị trí khác khi quay trở lại.

Xu hướng tìm giải pháp thay thế du học toàn thời gian

Trước bài toán đó, các chương trình MBA liên kết quốc tế được triển khai tại Việt Nam, với thời gian học linh hoạt, dần trở thành một lựa chọn thay thế. Người học có thể tiếp tục công việc hiện tại trong khi vẫn theo đuổi bằng cấp quốc tế.

Học viên nhận bằng tốt nghiệp chương trình Leeds Beckett MBA tại Việt Nam (Ảnh: FPT).

Tuy nhiên, việc không đánh đổi sự nghiệp không có nghĩa là hành trình MBA trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nhiều học viên cho biết áp lực thậm chí còn lớn hơn khi phải đồng thời đảm bảo hiệu suất công việc và theo kịp chương trình học.

Trần Phương Chi, Quản lý Truyền thông tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, lựa chọn theo học chương trình MBA liên kết quốc tế giữa Đại học Leeds Beckett (Anh quốc) và trường Đại học FPT, được triển khai tại Việt Nam.

Theo chị Chi, việc học ngay trong nước giúp chị có thể duy trì công việc trong suốt quá trình học, không bị gián đoạn sự nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi khả năng quản lý thời gian chặt chẽ và kỷ luật cao để theo kịp tiến độ học tập.

Tương tự, Nguyễn Hữu Hòa, IT Manager tại Viettel Digital, cũng từng đối mặt với cân bằng giữa lịch làm việc và lịch học.

Hòa cho rằng việc sắp xếp thời gian học là một thách thức. “Lịch làm việc dày đặc khiến việc học cần được tính toán kỹ. Nếu không chủ động, rất dễ bị quá tải. Do đó, tôi ưu tiên lựa chọn các chương trình có lịch học linh hoạt vào cuối tuần hoặc các buổi tối để tiện sắp xếp”, anh chia sẻ.

Buổi khai giảng chương trình MBA liên kết quốc tế giữa trường Đại học FPT và trường Đại học Leeds Beckett Vương Quốc Anh (Ảnh: FPT).

Từ học để biết đến học để dùng ngay

Bên cạnh áp lực về thời gian, cách tiếp cận MBA cũng có sự thay đổi. Nếu trước đây việc học có thể tách biệt khỏi công việc, thì với những người vừa học vừa làm, kiến thức cần được chuyển hóa thành ứng dụng thực tế gần như ngay lập tức.

Với nhiều học viên, đặc biệt là những người không có nền tảng kinh tế, việc tiếp cận các môn như tài chính, chiến lược hay quản trị vận hành ban đầu không dễ dàng. Khối lượng kiến thức lớn cùng hệ thống mô hình quản trị đa dạng khiến không ít người cảm thấy quá tải trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, chính việc học song song với công việc lại tạo ra một áp lực tích cực. Các bài tập tình huống, dự án nhóm hay đề bài gắn với thực tế doanh nghiệp buộc người học phải nhanh chóng hiểu và áp dụng kiến thức. Nếu không sử dụng được trong công việc, kiến thức dễ trở nên rời rạc; ngược lại, khi áp dụng hiệu quả, người học có thể nhìn thấy rõ sự thay đổi trong cách ra quyết định.

Lễ tốt nghiệp của học viên Leeds Beckett MBA tại Hà Nội (Ảnh: FPT).

Phạm Ngọc Trâm, Giám đốc Khu vực miền Nam, Ngân Tín Group, cho biết mục tiêu khi theo học MBA không chỉ là bổ sung kiến thức, mà là hoàn thiện tư duy quản trị. Theo cô, việc tiếp cận các công cụ và phương pháp một cách có hệ thống giúp cải thiện đáng kể khả năng phân tích và xử lý vấn đề trong công việc hàng ngày.

“Tôi tin rằng việc được học theo giáo trình đào tạo chuẩn quốc tế kết hợp cùng những bài toán thực tế ngay tại thị trường trong nước sẽ giúp mình hoàn thiện kỹ năng để phục vụ thật tốt cho công việc đang làm”, chị Trâm nhấn mạnh.

Sự dịch chuyển từ du học toàn thời gian sang các mô hình học linh hoạt phản ánh một thay đổi trong ưu tiên của người đi làm: thay vì chấp nhận gián đoạn để đổi lấy bằng cấp, nhiều người lựa chọn con đường vừa học vừa duy trì sự nghiệp.

Trong bối cảnh đó, giá trị của MBA không chỉ nằm ở tấm bằng quốc tế, mà còn ở khả năng giúp người học từng bước chuẩn hóa tư duy và nâng cao năng lực quản trị ngay trong quá trình làm việc. Với nhiều người, đây không còn là một giai đoạn tách biệt, mà là một phần song hành với hành trình phát triển nghề nghiệp.