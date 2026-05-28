Công thức chung của thế hệ quán quân học bổng đại học quốc tế

Tại Lễ vinh danh Quán quân học bổng vừa diễn ra, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) trao hàng trăm suất học bổng thuộc 12 hạng mục khác nhau cho các bạn học sinh trên toàn quốc.

BUV trao hàng trăm suất học bổng cho học sinh tài năng khắp cả nước (Ảnh: BUV).

Mùa học bổng 2026 năm nay cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi bật đến từ các địa phương trải dài từ Bắc vào Nam như Điện Biên, Hải Phòng, Đà Nẵng hay TPHCM, mang theo những hành trình trưởng thành và câu chuyện rất khác nhau.

Nhiều hồ sơ nổi bật năm nay gây ấn tượng không chỉ bởi thành tích học tập, mà còn bởi khả năng thích ứng, tinh thần lãnh đạo và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Khi bản lĩnh không chỉ nằm ở thành tích học tập

Trong số các gương mặt nổi bật mùa học bổng năm nay, Trần Ngọc Bảo Minh - học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) - gây ấn tượng với hồ sơ mang đậm màu sắc của một công dân toàn cầu trẻ. Duy trì GPA trên 9.0 cùng IELTS 8.0, nữ sinh không chỉ nổi bật ở thành tích học thuật mà còn sớm theo đuổi các dự án sáng tạo và hoạt động cộng đồng.

Bảo Minh từng xuất bản sách tiếng Anh trên Amazon, tham gia các dự án truyền thông xã hội phối hợp cùng UNICEF và Bộ Y tế, đồng thời đồng sáng lập dự án phi lợi nhuận IELTS For All nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận tài liệu học tập miễn phí. Những trải nghiệm đa dạng này góp phần tạo nên một hồ sơ học bổng nổi bật về tư duy lãnh đạo, khả năng sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Bảo Minh, đại diện cho các quán quân học bổng, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BUV).

“Mình tin rằng việc học không chỉ để đạt thành tích, mà còn để hiểu bản thân muốn tạo ra điều gì có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội xung quanh. Học bổng của BUV là động lực để mình tiếp tục theo đuổi những dự án và mục tiêu lớn hơn trong tương lai”, Bảo Minh cho biết.

Chị Vân - phụ huynh của Bảo Minh - cho biết gia đình đánh giá cao môi trường học tập - nơi sinh viên không chỉ được phát triển về học thuật mà còn được khuyến khích theo đuổi bản sắc cá nhân và tư duy độc lập. “Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là thành tích hay bằng cấp, mà là việc con được phát triển trong một môi trường cởi mở, có cơ hội va chạm thực tế và tự tin theo đuổi những điều mình thực sự muốn tạo ra”, chị chia sẻ.

Bản lĩnh được viết nên từ nghịch cảnh

Mùa học bổng năm nay ghi dấu nhiều gương mặt đến từ các địa phương với hành trình trưởng thành đặc biệt. Trong đó, Quàng Văn Sơn là một trong hai ứng viên tiêu biểu nhận học bổng toàn phần “Trái tim sư tử” - hạng mục dành cho những cá nhân giàu nghị lực, tinh thần vượt khó và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trưởng thành tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, Sơn từng có thời gian học nghề và làm việc trong lĩnh vực dịch vụ trước khi quyết định quay trở lại theo đuổi con đường học thuật. Chính những trải nghiệm thực tế đã giúp cậu quyết định quay trở lại theo đuổi con đường học thuật và định hướng theo ngành Quản trị Khách sạn. Sơn đồng thời tích cực tham gia các dự án cộng đồng dành cho người trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Sơn (thứ hai từ phải sang) nhận học bổng toàn phần “Trái tim sư tử” (Ảnh: BUV).

Chia sẻ về hành trình của mình, Sơn tâm sự rằng chính những năm tháng phải tự lập từ sớm giúp em nhận ra giáo dục là con đường có thể thay đổi tương lai. “Tôi mong sau này có thể quay trở lại hỗ trợ cộng đồng dân tộc Thái cũng như các em nhỏ tại làng SOS, để các bạn có thêm niềm tin và hy vọng rằng hoàn cảnh không quyết định giới hạn của mình”, Sơn chia sẻ.

Câu chuyện của Sơn phản ánh một trong những giá trị mà chương trình học bổng hướng tới, đó là mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chuẩn quốc tế cho những người trẻ có tiềm năng, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, bất kể xuất phát điểm hay điều kiện vùng miền.

Giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nhấn mạnh: “ Danh hiệu học bổng không đơn thuần ghi nhận những thành tích của hiện tại, mà còn gửi gắm niềm tin của chúng tôi vào các em. Điều nhà trường trân trọng không chỉ là những gì các em đã đạt được hôm nay, mà là những giá trị các em có thể tạo dựng sau này”.

GS Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV chúc mừng các quán quân học bổng trong lễ vinh danh (Ảnh: BUV).

Qua những câu chuyện khác nhau, bản lĩnh của thế hệ quán quân học bổng hôm nay không chỉ được thể hiện ở thành tích học tập, mà còn ở lựa chọn dám vượt qua giới hạn của bản thân, chủ động thích ứng và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Đó cũng là tinh thần “Vì tương lai của Việt Nam” mà BUV theo đuổi trong hành trình đào tạo thế hệ nhân lực toàn cầu mới, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển và nâng tầm vị thế của Việt Nam trong tương lai.

Chương trình học bổng BUV được xây dựng dựa trên mô hình ACE - Khát vọng (Aspiration), Cam kết (Commitment) và Trao quyền (Empowerment), mở rộng cơ hội học bổng tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau, không giới hạn bởi xuất phát điểm địa lý hay điều kiện kinh tế.

Các học sinh nhận học bổng năm nay sẽ tiếp tục được phát triển trong môi trường giáo dục được xây dựng trên khung đảm bảo chất lượng ba cấp độ, bao gồm sự công nhận từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Vương quốc Anh (QAA), cùng chuẩn quốc tế QS 5 sao trong sáu năm liên tiếp.