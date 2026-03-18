Á quân Deloitte Tax Challenge 2026: Sinh viên UEH.ISB thử sức ở bàn tư vấn Big4

Nhóm sinh viên UEH.ISB giành chiến thắng ấn tượng tại Deloitte Tax Challenge (Ảnh: UEH.ISB).

Thành tích phản ánh một quá trình rèn luyện học thuật nghiêm túc và năng lực nghề nghiệp được kiểm chứng trong môi trường cạnh tranh cao.

Deloitte Tax Challenge - sân chơi học thuật chuẩn mực Big4

Trong lĩnh vực thuế và tư vấn doanh nghiệp, Deloitte Tax Challenge là một trong những cuộc thi học thuật có tính chuyên môn cao dành cho sinh viên. Cuộc thi do Deloitte Vietnam tổ chức thường niên với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường đại học trên cả nước.

Là thành viên của mạng lưới Deloitte - một trong Big4 (4 doanh nghiệp hàng đầu) toàn cầu trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn và thuế - Deloitte mang vào cuộc thi những chuẩn mực nghề nghiệp sát với thực tế ngành.

Ba vòng thi được thiết kế theo hướng tăng dần độ khó. Nếu ở vòng đầu, thí sinh phải chứng minh nền tảng kiến thức vững vàng về thuế và tài chính, thì từ vòng bán kết trở đi, các đội thi bước vào những tình huống doanh nghiệp phức tạp, đòi hỏi phân tích đa chiều và đánh giá rủi ro toàn diện.

Ở vòng chung kết quốc gia, đề bài yêu cầu tính đúng về kỹ thuật, đồng thời đặt ra bài toán chiến lược như giải pháp đề xuất phải khả thi, phù hợp bối cảnh vận hành và tối ưu tài chính.

Điểm làm nên sự khác biệt của Deloitte Tax Challenge nằm ở đề bài không có đáp án cố định. Ban giám khảo là các chuyên gia trong ngành đánh giá cao cách thí sinh lập luận, khả năng kết nối giữa quy định pháp lý và chiến lược kinh doanh, cũng như cách bảo vệ quan điểm trước những câu hỏi phản biện.

Trong bối cảnh cạnh tranh đó, việc nhóm sinh viên chương trình Cử nhân Tài năng, chuyên ngành Tài chính ứng dụng của UEH.ISB vượt qua nhiều đội thi trên cả nước để trở thành một trong hai đại diện của TPHCM góp mặt tại vòng chung kết quốc gia là dấu mốc đáng ghi nhận.

Danh hiệu á quân (National Runner-up) tại vòng chung kết tổ chức ở Hà Nội cho thấy năng lực học thuật và bản lĩnh của nhóm trong môi trường thi đấu mang chuẩn mực nghề nghiệp cao.

Các sinh viên UEH.ISB trong các phần thi tại Deloitte Tax Challenge (Ảnh: UEH.ISB).

Từ lớp học đến phòng họp: Nền tảng học thuật và kỹ năng được kích hoạt

Phía sau danh hiệu á quân là một cấu trúc làm việc nhóm được tổ chức bài bản. Khánh Linh và Châu Anh - sinh viên Cử nhân Tài năng UEH.ISB - phụ trách phần kỹ thuật, đào sâu quy định pháp lý, phân tích cấu trúc giao dịch và nhận diện rủi ro thuế.

Trong khi đó, Phương Ngọc - sinh viên Cử nhân Tài năng UEH.ISB - đảm nhiệm tổng hợp nội dung, xây dựng mạch lập luận và đảm bảo tính học thuật xuyên suốt bài thi. Thuý Hằng - sinh viên Cử nhân Tài năng UEH.ISB - phụ trách bảng tổng hợp số liệu và bài trình chiếu, chuyển hóa những phân tích phức tạp thành biểu đồ, bảng biểu trực quan.

Trong quá trình dự thi, nhóm sinh viên đã tối ưu hóa cách vận hành. Mỗi giả định đều được đặt câu hỏi phản biện. Mỗi phương án đều được xem xét dưới nhiều góc độ từ pháp lý, tài chính, khả năng thực thi đến tác động dài hạn. Chính quá trình trao đổi liên tục này giúp nhóm đưa ra giải pháp phù hợp đồng thời có giải pháp có lập luận vững và khả năng thuyết phục.

Các sinh viên UEH.ISB đã vượt qua những thí sinh xuất sắc để có được những chiến thắng ấn tượng (Ảnh: UEH.ISB).

Theo Châu Anh, môi trường học tập tại UEH.ISB đóng vai trò như một bệ phóng cho cuộc thi. Cụ thể, việc học 100% bằng tiếng Anh giúp nhóm không gặp rào cản khi tham gia một cuộc thi cũng diễn ra bằng tiếng Anh. Nhờ đó, nhóm có thể tập trung vào phân tích và bảo vệ quan điểm, thay vì phải mất thời gian xử lý ngôn ngữ.

Chương trình đào tạo tại UEH.ISB với đặc trưng nhiều case study (tình huống), dự án nhóm và yêu cầu phân tích số liệu chuyên sâu đã giúp sinh viên quen với cách tiếp cận vấn đề có cấu trúc. Các môn học về tài chính doanh nghiệp và thuế giúp nhóm hiểu rõ cách các quyết định tài chính ảnh hưởng đến dòng tiền, nghĩa vụ thuế và chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp.

Kỹ năng làm việc nhóm dưới áp lực cao cũng là yếu tố quan trọng. Việc thường xuyên thực hiện các dự án với hạn nộp bài cường độ cao tại UEH.ISB giúp nhóm duy trì sự bình tĩnh khi đối mặt với cường độ làm việc dày đặc của cuộc thi. Các thành viên hiểu rõ phong cách làm việc của nhau từ trước, tạo nên sự ăn ý ngay trong quá trình phân tích và trình bày.

Sau cuộc thi, các thành viên cho biết mong muốn tiếp tục theo đuổi môi trường làm việc chuyên nghiệp với chuẩn mực quốc tế, nơi yêu cầu tính chính xác, trách nhiệm và tư duy dài hạn. Với các thí sinh, Deloitte Tax Challenge đã phần nào kích hoạt những kiến thức và kỹ năng được tích lũy trong quá trình học tập, biến chúng thành năng lực nghề nghiệp.