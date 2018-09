Đà Nẵng: Trường mầm non bị khủng bố bằng sơn, mắm tôm

Trường Mầm non Chú Ếch Con tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng bị một nhóm người ném sơn, mắm tôm bôi bẩn.

Trao đổi với PV, ông Lê Trung Sinh - chủ đầu tư trường mầm non tư thục nói trên xác nhận, từ khuya 4/9 sang rạng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, có 4 người đàn ông đi xe máy đến trường và ném sơn, mắm tôm bôi bẩn trường.

Hình ảnh trích xuất camera an ninh cho thấy có 4 người ở trước cổng trường vào nửa đêm 4/9, rạng sáng 5/9

Cô Nguyễn Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng nhà trường còn cho biết, một nhóm người hung hãn khoá, chặn cổng trường không cho giáo viên, phụ huynh, học sinh đến trường dự lễ khai giảng. Đến khi trường báo công an địa phương, lực lượng chức năng đến thì nhóm người kia mới giải tán.

Liên quan đến hệ thống trường mầm non tư thục Chú Ếch Con ở Đà Nẵng, trước đây, Dân trí đã đưa tin, cả Ban Giám hiệu và giáo viên Trường Mầm non Chú Ếch Con cơ sở tại đường Lê Văn Đức (quận Hải Châu, Đà Nẵng) bất ngờ đóng cửa từ ngày 21/8. Trường này đồng thời có thông báo, phụ huynh học sinh có thể đưa con em sang học tại cơ sở Trường Mầm non Chú Ếch Con tại quận Cẩm Lệ (nơi sau đó bị khủng bố bằng sơn, mắm tôm trước ngày khai giảng).

Ban Giám hiệu và giáo viên không ai liên lạc được với bà Lê Thị Sen - chủ đầu tư của trường Mầm non Chú Ếch Con cơ sở ở đường Lê Văn Đức và cũng là chủ đầu tư cũ của cơ sở trường tại quận Cẩm Lệ đã chuyển nhượng cho ông Lê Trung Sinh làm chủ hiện nay. Thông tin bên lề cho biết, bà Lê Thị Sen lâm vào nợ nần và việc nợ nần này, theo chủ đầu tư mới của Trường Mầm non Chú Ếch Con tại quận Cẩm Lệ là ông Lê Trung Sinh thì không liên quan gì đến ông.

