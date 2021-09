Trường đại học Văn Hiến công bố gói hỗ trợ học tập "khủng" dành cho thí sinh

Dân trí Là một trong số ít các trường có Quỹ bảo trợ, Trường Đại học Văn Hiến cùng với Quỹ Trái tim Hùng Hậu thực hiện nhiều chính sách nhân văn thiết thực ngay trong mùa dịch, nhằm chung sức cùng phụ huynh, thí sinh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tại Trường Đại học Văn Hiến, không một thí sinh hay sinh viên nào phải dừng lại ước mơ vì học phí.

Trước tình hình dịch bệnh, nhiều sinh viên không thể tìm kiếm được việc làm để chi trả các khoản sinh hoạt, đặc biệt là học phí trong học kỳ mới; thí sinh, phụ huynh có con sắp vào đại học cũng gặp nhiều áp lực về học phí nhập học. Với mong muốn được đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng người học, vừa qua, Trường Đại học Văn Hiến vừa công bố thông tin Quỹ Trái tim Hùng Hậu áp dụng gói 50 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho thí sinh và sinh viên được vay học phí học tập với lãi suất 0%. Ngoài ra, đối với thí sinh, sinh viên hoặc gia đình có ba, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng mắc bệnh Covid nhà trường cũng có những chính sách hỗ trợ học phí.

Quỹ trái tim Hùng Hậu đồng hành cùng Tân sinh viên 2021

Thí sinh nhập học trước 04/09 được hỗ trợ 50% học phí HK1.

Trong bối cảnh khó khăn chung, Quỹ trái tim Hùng Hậu kịp thời xây dựng các chính sách thiết thực, hỗ trợ sinh viên Văn Hiến đang theo học cũng như chung sức cùng phụ huynh, thí sinh để không một em nào phải dừng lại việc học vì học phí.

- Tất cả thí sinh nhập học tại trường đều được hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1, với 4.9 triệu thí sinh có thể hoàn thành thủ tục nhập học.

- Đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ba Mẹ hoặc người nuôi dưỡng bị thất nghiệp, thí sinh ở trong khu phong tỏa, cách ly ở tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16, chưa có đủ điều kiện đóng học phí sẽ được Quỹ Trái tim Hùng Hậu hỗ trợ cho vay học phí lãi suất 0%.

Với chính sách vay học phí, phụ huynh, thí sinh chỉ cần thực hiện điền thông tin theo mẫu đơn online do nhà trường cung cấp là sẽ được hỗ trợ ngay mà không cần ràng buộc thêm điều kiện nào khác. Thời gian hoàn trả từ 3 đến 6 tháng sau khi gỡ áp dụng chỉ thị 16, sau thời gian này nếu phụ huynh vẫn không thể sắp xếp được tài chính nhà trường sẽ hỗ trợ gia hạn thêm.

Miễn 100% học phí HK1 cho thí sinh F0 hoặc người thân không may bị F0

Đối với thí sinh không may bị F0 hoặc người thân (cha, mẹ, anh, chị, em ruột) bị F0 Trường Đại học Văn Hiến sẽ hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1.

Với những trường hợp đặc biệt khác Nhà trường sẽ có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho thí sinh và phụ huynh. Quỹ trái tim Hùng Hậu chính là người bạn đồng hành của rất nhiều sinh viên Văn Hiến trong hành trình học tập tại ngôi trường 24 năm tuổi, với triết lý "Thành Nhân trước thành Danh".

Nâng bước tài năng trẻ với nhiều học bổng, quà tặng

Tặng điện thoại làm phương tiện học tập cho top 40 thí sinh có điểm học bạ cao nhất trong mỗi đợt nhập học.

Với mong muốn được nâng bước cho tân sinh viên vì đã có nhiều nỗ lực ở những năm học THPT. Đồng thời, tạo thêm động lực để các bạn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại giảng đường Văn Hiến, Nhà trường áp dụng nhiều chương trình học bổng cũng như quà tặng cho tân sinh viên. Đây chính là sự tiếp sức cho phụ huynh và thí sinh thêm an tâm trong học tập.

- Tặng 40 smartphone để hỗ trợ phương tiện học tập cho top 40 tân sinh viên có điểm học bạ cao nhất trong mỗi đợt nhập học.

- Tặng học bổng toàn phần, bán phần cho thủ khoa trường, thủ khoa khoa, thủ khoa ngành.

- Cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.

- Miễn phí các dịch vụ sinh viên All in one trị giá 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Trường Đại học Văn Hiến luôn có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho thí sinh khuyết tật. Điển hình, mới đây nhất, Quỹ Trái tim Hùng Hậu đã công bố tặng học bổng cho hai anh em khiếm thị, em Đào Văn Thơm với học bổng 100% học phí toàn khóa học kèm 1 máy laptop, và tặng học bổng 50% học phí toàn khóa học kèm 1 máy laptop học cho em Đào Tấn Thảo.

Không chỉ Thơm và Thảo, đã có rất nhiều sinh viên Văn Hiến khiếm thị được Quỹ trái tim Hùng Hậu tiếp sức đến trường, hỗ trợ cả học phí lẫn dụng cụ học tập trong nhiều năm qua.

Những điều bạn nên biết khi trở thành sinh viên Văn Hiến

Sinh viên sẽ được trải nghiệm ngành nghề ngay từ năm nhất.

Thí sinh muốn trở thành sinh viên Văn Hiến có thể chọn nhiều hình thức xét tuyển như: xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng theo quy định riêng của ĐH Văn Hiến và xét tuyển theo kỳ thi riêng đối với ngành Thanh nhạc và Piano.

Khi học tập tại trường, sinh viên có đặc quyền được chuyển ngành tối đa 2 lần trong suốt khóa học, 100% sinh viên được giới thiệu nơi thực tập, làm việc tại doanh nghiệp uy tín. Đây được xem là chính sách hỗ trợ rất tốt giúp sinh viên tìm được đúng ngành học phù hợp với năng lực bản thân. Nếu thí sinh muốn tìm kiếm một môi trường học tập năng động thì đây là lựa chọn đúng đắn.

Trường Đại học Văn Hiến nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 10 đến 04/09

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2021 tại đây: https://ts.vhu.edu.vn/ hoặc liên hệ tổng đài 18001568.

Trường Thịnh