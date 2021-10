Dân trí Nhằm đáp ứng hiệu quả công tác dạy và học trong mùa dịch, POLY English Việt Nam ra mắt POLY ONE - Nền tảng học tập trực tuyến đa phương tiện giúp giải quyết khó khăn cho cả học sinh và phụ huynh trong bước đầu tiếp cận việc học trực tuyến.

Với phương pháp giảng dạy lấy học sinh là trung tâm, ông Peter Waters, Giám đốc Học vụ POLY English, chia sẻ: "POLY ONE (POLY ONline Education) là một giải pháp sáng tạo để giải quyết những thách thức của việc giảng dạy trực tuyến, áp dụng hệ thống đám mây và phần mềm truyền phát video trực tuyến độc quyền để gửi hoạt động bài giảng trực tiếp đến máy tính bảng của học sinh. Sau đó, học sinh có thể hoàn thành các bài tập và trò chơi và gửi lại cho giáo viên để được phản hồi và kiểm tra ngay lập tức".

Nhằm giúp các em được học tập trong điều kiện tốt nhất, POLY English Vietnam đã chủ trương tiến hành trang bị máy tính bảng cho tất cả học sinh đang theo học tại POLY.

Học sinh của POLY English Việt Nam được trang bị máy tính bảng.

Nhiều phụ huynh và học sinh "lúng túng" trong bước đầu thích nghi với học trực tuyến.

Mặc dù việc học tập và giảng dạy đã chuyển sang hình thức trực tuyến một thời gian, các công tác triển khai vẫn gặp nhiều trở ngại khiến phụ huynh và học sinh lo lắng.

Đối với học sinh, việc sử dụng nhiều phần mềm cùng lúc và phải thực hiện nhiều thao tác khiến các em chưa kịp thích nghi ngay lập tức. Thậm chí, nhiều em đang học thì bị "văng" ra ngoài, có tiết học lại không đăng nhập được.

Mặt khác, phụ huynh cũng "loay hoay" với việc kết nối các ứng dụng học trực tuyến và theo dõi quá trình học tập của con. Chị Anh Thư (35 tuổi) chia sẻ: "Hiện tại trong máy tính bảng có đến ba bốn phần mềm chỉ dành cho việc học trực tuyến. quá nhiều ứng dụng nhưng chị vẫn chưa thấy được ứng dụng nào có thể giúp phụ huynh theo dõi việc học của con chặt chẽ".

Để con được tiếp cận với hình thức học online, nhiều cha mẹ chạy đôn chạy đáo để mua hoặc mượn máy về cho con. Một số phụ huynh giảm hẳn giờ học của con tại các trung tâm dạy thêm,... vì cảm thấy việc học trực tuyến không những chưa đạt hiệu quả tốt , mà lại tốn kém chi phí.

Giải pháp học trực tuyến thông qua nền tảng POLY ONE của POLY English Việt Nam.

Trước những khó khăn trên, POLY English Việt Nam phát triển và cho ra mắt POLY ONE - Nền tảng học trực tuyến đa phương tiện, tích hợp tính năng "all in one" cho phép học viên và giáo viên đạt tương tác tốt nhất.

Nền tảng học trực tuyến đa phương tiện - POLY ONE.

Trên nền tảng POLY ONE, toàn bộ nội dung giáo trình và các tính năng quản lý lớp học được tích hợp sẵn hoàn toàn. Giáo viên và học viên chỉ sử dụng một nền tảng để tham gia vào lớp học mà không cần bất kì phần mềm bổ trợ nào khác.

Ông Chang Lee, Giám đốc Nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhấn mạnh: "Với POLY ONE, học viên được trao quyền học chủ động. Các em sẽ cùng được tham gia vào tất cả các hoạt động đa dạng trên lớp, cùng trau dồi kỹ năng thay vì chỉ ngồi quan sát qua màn hình một cách thụ động."

Cách thức tương tác với POLY ONE dễ dàng, nhanh chóng.

Được thiết kế với cổng server riêng biệt và an toàn, POLY ONE đảm bảo trải nghiệm học tập ổn định và không bị gián đoạn. Song song, toàn bộ kết quả và hoạt động trên lớp được lưu lại, thuận lợi cho việc đánh giá quá trình học tập một cách khách quan nhất.

Với lớp học trực tuyến thông thường, giáo viên chưa có đủ dữ liệu để đánh giá khách quan chất lượng buổi học mà chỉ dựa vào thành tích của một vài học viên nổi trội. POLY ONE có thể giúp giáo viên khắc phục được khuyết điểm này. "Với chức năng tổng hợp bài làm , phân tích và đánh giá tiến độ của toàn bộ học viên, giáo viên sẽ có được phản hồi thực tế và chính xác" - ông Chang chia sẻ thêm. Kết quả này cũng được gửi trực tiếp tới sổ liên lạc điện tử (POLY Parents) dành cho phụ huynh.

"POLY ONE thực sự là một giải pháp để các em học sinh vững bước trên lộ trình học của mình và không bị tụt lại phía sau", ông Chang Lee khẳng định.

Các hoạt động và tính năng quản lý được tích hợp.

Để các em có được trải nghiệm học trực tuyến hiệu quả với nền tảng POLY ONE, từ tháng 9 năm 2021, POLY English đã trang bị máy tính bảng cho tất cả học sinh của trung tâm. Nhân mùa tựu trường, POLY cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Tìm hiểu thông tin TẠI ĐÂY

Trường Thịnh