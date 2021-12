Multimedia - ngành sáng tạo đầy tiềm năng nhưng "khát" nhân lực

Dân trí Theo thống kê của Trung tâm Dự báo nhân lực và thị trường lao động TPHCM, trong năm 2021, nước ta cần khoảng 1.000.000 nhân lực cho ngành thiết kế. Tuy nhiên, các trường đại học và trung tâm đào tạo chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu trên.

Multimedia - tấm "thẻ xanh" để sống trong kỷ nguyên số

Multimedia là ngành học ứng dụng công nghệ trong việc sáng tạo, thiết kế sản phẩm đồ họa 2D (ấn phẩm truyền thông online/offline, sách, tạp chí, website, app,...) và sản phẩm giải trí kỹ thuật số như: Phim, TVC quảng cáo, game, phim hoạt hình 3D… Cùng với sự kết hợp của công nghệ, các sản phẩm của ngành Multimedia thường gây chú ý bởi tính "đa phương tiện" và được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giáo dục và giải trí.

Ở thời điểm hiện tại thì "bình thường" là trạng thái mà chúng ta mong muốn hơn bao giờ hết và việc sở hữu tấm thẻ xanh (khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine) giống như một điều kiện cần để sống chung với dịch bệnh. Còn trong Multimedia, "bình thường" có vẻ dễ dàng hơn và công nghệ chính là sợi dây kết nối giữa Multimedia và cuộc sống hàng ngày.

Lê Thanh Tùng - Aka Crazy Monkey (Creative Director tại The Box Collective, một trong những Visual Artist hàng đầu Việt Nam) nhận định về mối quan hệ giữa công nghệ và Multimedia tại talkshow "Sức mạnh Multimedia" được FPT Arena Multimedia tổ chức 9/2021 vừa qua.

Cùng với sự xuất hiện của các công nghệ mới như: AR, VR, Realtime… thì Multimedia sẽ không bị giới hạn trong một khuôn khổ nào đó mà sẽ ngày càng phát triển để tạo nên những sản phẩm vượt xa khỏi sự giải trí thông thường. Điều này, cũng cho thấy cơ hội việc làm rất rộng mở dành cho những ai theo học Multimedia.

Tiềm năng của ngành lớn là thế nhưng có một điều nhiều bạn hay hiểu sai đó là phải thật sáng tạo, vẽ tay thật đẹp thì mới có thể theo học Multimedia. Nhưng sự thật là Multimedia rất gần gũi, giống như hơi thở hàng ngày và bạn cũng không cần phải quá cao siêu mới có thể theo đuổi ngành này. Chỉ cần thực sự nghiêm túc với nghề, kiên trì và chăm chỉ học hỏi, rèn luyện không ngừng thì các bạn hoàn toàn có thể trở thành những Designer tài năng.

Chia sẻ của Alex Cao (Creative Director tại 9Blocks) về Multimedia trong cuộc sống tại talkshow "Sức mạnh Multimedia" được FPT Arena Multimedia tổ chức 9/2021 vừa qua.

Nếu bạn yêu cái đẹp, có tư duy thẩm mỹ hay chỉ đơn giản là muốn phát triển bản thân trong một ngành nghề thú vị, sao bạn không thử trải nghiệm bằng cách bắt đầu với Mỹ thuật đa phương tiện và FPT Arena Multimedia?

Học Multimedia - Học tại FPT Arena

FPT Arena Multimedia là đơn vị tiên phong đào tạo và đặt khái niệm Mỹ thuật đa phương tiện tại Việt Nam, trực thuộc Tập đoàn FPT liên kết với tập đoàn đào tạo CNTT toàn cầu Aptech. Được thành lập vào năm 2004, từ đó đến nay, FPT Arena Multimedia đã tròn 17 năm hành trình đưa khái niệm Mỹ thuật đa phương tiện đến gần hơn với các bạn trẻ và luôn là đơn vị dẫn đầu về đào tạo nhân lực ngành Multimedia cho thị trường sáng tạo Việt Nam. FPT Arena Multimedia hiện có 4 cơ sở tại: 94 Lương Yên và 264 Đội Cấn (Hà Nội), 590 Cách mạng tháng Tám và 302 Nguyễn Văn Đậu (TPHCM). Năm 2022, FPT Arena Multimedia dự kiến mở thêm nhiều cơ sở khác ở các vùng miền khác trên toàn quốc.

Với chương trình học thực tế, cập nhật liên tục theo xu hướng và có tới 80% giờ học là thực hành, các bạn sinh viên khi học tại FPT Arena Multimedia sẽ được trang bị từ những kiến thức nền tảng vững chắc mà bất kỳ Designer nào cũng phải nằm lòng, đến những kỹ năng thiết kế 2D, 3D trên các phần mềm chuyên dụng.

Theo chia sẻ của Th.s Nguyễn Phương Anh (Giám đốc FPT Arena Multimedia Hà Nội), với nền tảng tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT Arena Multimedia đã và luôn sẵn sàng thích nghi với những thay đổi mới nhất, ứng dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy để hỗ trợ các bạn sinh viên học tập một cách tối đa.

Bên cạnh đó, với tinh thần tiếp sức "Tái sinh" của Tập đoàn FPT, FPT Arena Multimedia dành tặng quỹ học bổng OPEN FUN với tổng giá trị lên tới 4 tỷ đồng và triển khai chương trình Tín dụng Giáo dục - trả góp học phí nhằm tạo ra những cú hích cho các bạn trẻ tự tin chinh phục hành trình sáng tạo. Xem chi tiết quỹ học bổng OPEN FUN tại link: https://arena.fpt.edu.vn/quy-hoc-bong-open-fun-len-den-4-ty-dong/.

Bạn thân mến! "Con đường ngàn dặm cũng chỉ bắt đầu bằng một bước đi" - hãy vạch ra mục tiêu cụ thể ngay từ hôm nay và bắt tay vào thực hiện để ước mơ không chỉ mãi ở trong suy nghĩ. Thử một lần Just do it - cứ làm đi cùng FPT Arena Multimedia để "Chạm đam mê - phê sáng tạo"!

Trường Thịnh