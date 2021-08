Giảng viên bị đình chỉ vì phát ngôn sai về dịch: Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo!

Dân trí Vụ nữ giảng viên Trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) có những phát ngôn sai lệch về công tác phòng chống dịch Covid-19 đã bị đình chỉ dạy học, ngày 17/8, Bộ GD-ĐT yêu cầu nhà trường báo cáo.

Ngày 17/8, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT) có công văn đề nghị Trường ĐH Duy Tân báo cáo về việc xử lý kỷ luật giảng viên của trường này.

Công văn nêu rõ, Bộ GD&ĐT nhận được một số thông tin phản ánh và kiến nghị về việc Trường ĐH Duy Tân buộc thôi việc đối với bà T.T.T. Trưởng bộ môn, Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng).

Bộ GD&ĐT đề nghị Trường ĐH Duy Tân có văn bản báo cáo đầy đủ, chi tiết về sự việc trên. Báo cáo gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), trước ngày 23/8.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 9/8, Trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) - cho biết, đã có quyết định đình chỉ giảng dạy bà T.T.T. (khoa Ngoại ngữ) do có phát ngôn sai lệch về phòng chống dịch Covid-19 trong bài giảng của mình.

Theo đó, bà T.T.T. không còn dạy ở trường nữa. Bà T. đã vi phạm những quy định của nghề giáo và nội quy lao động của trường.

Lãnh đạo Trường Đại học Duy Tân cho biết, đã gửi công văn qua Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) và Công an quận Hải Châu báo cáo sự việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 4 phút ghi lại buổi học trực tuyến giữa nữ giảng viên trường Đại học Duy Tân và sinh viên.

Theo nội dung video, trong phần tranh luận về vấn đề phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, nữ giảng viên có những phát ngôn sai lệch, gây bức xúc.

Liên quan đến sự việc này, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) đã vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến video trên.

Nhật Hồng