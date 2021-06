ĐH Bách khoa Hà Nội giảm học phí cho sinh viên khó khăn bởi dịch Covid-19

Dân trí Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo dành hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ tiền học bổng, hỗ trợ học phí cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc và sinh viên gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Theo đó, với kết quả xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2020.2, cụ thể như sau: Tổng số có 1.632 sinh viên (SV) được cấp học bổng (Loại A: 413, B: 710 và C: 509SV). Tổng kinh phí cấp học bổng cho 1.632 SV là: 23,166 tỷ đồng. Học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản của sinh viên trong tháng 6/2021.

Học kỳ 2020.2 Nhà nước và Nhà trường sẽ cấp và cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí cho khoảng 700 sinh viên diện chế độ chính sách với tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Nhà trường sẽ dành khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi vận hành trong thời gian học trực tuyến, tiết giảm đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí do các thầy/ cô, cán bộ viên chức, cựu sinh viên, các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân hảo tâm tự nguyện đóng góp để giảm học phí HK2020.2 cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19, cụ thể như sau:

Nhóm 1: Sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2021;

Nhóm 2: Sinh viên có hộ khẩu tại các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian HK2020.2 (từ 01/2/2021 đến 30/6/2021) và thuộc một trong các đối tượng sau:

- Sinh viên có cả bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế;

- Sinh viên có bố hoặc mẹ là người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế;

- Hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp khó khăn lớn bởi dịch Covid-19, nguồn thu nhập chính của gia đình suy giảm mạnh.

Nhóm 3: Sinh viên có hộ khẩu không thuộc các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian HK2020.2, có cả bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế.

Lưu ý: Sinh viên diện chế độ chính sách được miễn, giảm học phí; sinh viên được nhận các loại học bổng tài trợ, học bổng khuyến khích học tập trong HK2020.2 không thuộc diện được xét giảm học phí do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ giảm học phí căn cứ vào mức học phí sinh viên phải đóng cho Trường (không bao gồm phần học phí chuyển cho trường đối tác đối với các chương trình liên kết đào tạo).

Mức hỗ trợ giảm học phí: Từ 10% đến 40% học phí HK2020.2.

Nhật Hồng