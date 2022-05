Chung kết EQuest Scholar Challenges 2022: Lộ diện những tài năng tiếng Anh xuất sắc

Nội dung thi hấp dẫn, ấn tượng

Trong tuần, Vòng Chung kết các khối thi cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) đã được diễn ra với sự thể hiện xuất sắc của các thí sinh. Đầu tuần tới, các khối thi cấp Trung học (từ lớp 6 đến lớp 11) sẽ tiếp tục được thực hiện, hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Vượt qua hàng nghìn thí sinh dự thi từ các Vòng Sơ loại của 7 trường (gồm Hệ thống Giáo dục Alpha, Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội, Tiểu học Isaac Newton, Tiểu học Newton Goldmark, TH và THCS Newton 5, Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory, TH và THCS Pascal), các thí sinh xuất sắc của khối Tiểu học đã lộ diện và tranh tài tại Vòng Chung kết EQuest Scholar Challenges 2022.

Bạn Phạm Tùng Lâm, lớp 1GE, trường TH và THCS Newton 5, câu chuyện Ba chú lợn con.

Đến với Vòng Chung kết, các thí sinh khối 1 và 2 đã trải qua hai phần thi: Kể câu chuyện mình yêu thích bằng tiếng Anh trong khoảng 5-7 phút và trả lời câu hỏi mở rộng của Ban Giám khảo.

Bạn Nguyễn Hoàng Dũng, 1A2, Tiểu học Thực nghiệm Victory, câu chuyện Cậu bé bánh gừng.

Mỗi học sinh một phong cách nhưng ấn tượng đọng lại của mùa EQuest Scholar Challenges năm nay là sự tỏa sáng của những thí sinh nhí, xuất phát từ niềm đam mê mà các em dành cho tiếng Anh. Các bậc phụ huynh khi theo dõi các thí sinh dự thi đã rất ngạc nhiên trước thần thái, phong cách và sự tự tin của các em. Mặc dù mới chỉ là học sinh lớp 1, lớp 2 nhưng khả năng nói tiếng Anh của các em đã vượt xa độ tuổi của mình. Các em có thể trình bày trôi chảy và đầy cảm hứng về những câu chuyện cổ ở trong nước và thế giới như: "Ba chú lợn con", "Cô bé quàng khăn đỏ", "Thầy bói xem voi"...

Kết thúc bảng đấu, Ban Tổ chức đã trao 2 giải LEADS, 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 25 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc đến từ hai khối 1 và 2. Trong đó, giải LEADS - giải Quán quân khối 1 thuộc về Nguyễn Đức Minh (Lớp 1G4, Tiểu học Newton Goldmark); Quán quân khối 2 thuộc về Trần Minh Kha (Lớp 2A2, Tiểu học Alpha School).

Bạn Lê Trần Bảo Tiên, lớp 2A2, Tiểu học Thực nghiệm Victory, câu chuyện Củ cải trắng.

Ở Vòng Chung kết khối 3, 4 và 5, các thí sinh đã có những bài thuyết trình về nhiều đề tài nóng trong xã hội và cũng là mối quan tâm của các bạn trẻ từ 8-10 tuổi, như: "Làm thế nào để trở thành một công dân tốt?", "Đừng giới hạn bản thân!", "Không biện hộ cho bạo lực", "Bà mẹ của vaccine AstraZeneca", "Trẻ em không nên xem Youtube? Bạn tán thành hay phản đối?", "Bảo vệ loài tê giác", "Điều gì khiến trẻ em hạnh phúc?", "Học sinh có được phép sử dụng điện thoại thông minh trong lớp?"...

Sau mỗi bài trình bày, Ban Giám khảo đều đặt câu hỏi để đánh giá khả năng phản ứng trên sân khấu của thí sinh.

Kết thúc ba ngày thi 18, 19 và 20/5, các giải LEADS cao nhất đã được trao cho các thí sinh: Phạm Hồng Anh (lớp 3C4, Tiểu học Isaac Newton) với chủ đề "How to become a good citizen" (Làm thế nào để trở thành một công dân tốt); Đoàn Mai Linh (lớp 4G2, Tiểu học Isaac Newton) với chủ đề "What do you know about countries' flags?" (Bạn biết gì về quốc kỳ đất nước mình?); Đào Gia Bảo (lớp 5Gnew, Tiểu học Isaac Newton) với chủ đề "What makes children happy?" (Điều gì làm trẻ em hạnh phúc?)...

Các học sinh đạt giải ba của ESC2022, khối 2.

Bước đệm cho tương lai tươi sáng

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các thí sinh được lựa chọn vào Vòng Chung kết Diễn thuyết của cuộc thi đều đã thể hiện tốt quan điểm cho các chủ đề hùng biện, trình bày mạch lạc, nội dung chất lượng, và quan trọng nhất là khả năng hùng biện bằng tiếng Anh lưu loát. Các chủ đề mà thí sinh lựa chọn cũng đã cho thấy mối quan tâm sâu sắc và đa dạng của các bạn nhỏ. Qua từng phần thể hiện, các học sinh đã đáp ứng được kỳ vọng của Ban Giám khảo khi thể hiện được đam mê, hiểu biết, mang đến những bài thuyết trình tâm huyết, hấp dẫn và súc tích. Một số học sinh được đánh giá là nổi bật nhờ cấu trúc bài thuyết trình mạch lạc, thể hiện được kiến thức chuyên đề sâu sắc và giải thích chủ đề dưới góc nhìn riêng một cách thú vị.

Riêng hai bảng đấu của khối 3 (ngày 18/5) và khối 4 (ngày 19/5) căng thẳng đến những phút cuối cùng khi có hai thí sinh cùng đạt điểm số cao nhất. Các bạn đã phải đấu play-off bằng câu hỏi phụ để phân định thứ hạng cao nhất…

Đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi, Ông David Armstrong - Phó Chủ tịch Tập đoàn EQuest khi khai mạc EQuest Scholar Challenges đã khẳng định, cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tạo cơ hội cho các em học sinh được thực hành, trải nghiệm, ứng dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn. Từ đó khẳng định năng lực của mình, tự tin tỏa sáng trên sân khấu, thắp lửa đam mê trong học tập không chỉ đối với môn Tiếng Anh mà với tất cả các môn học khác. Và các em đã thực sự tỏa sáng tại Vòng Chung kết này.

Bạn Lê Thái Minh Khuê, lớp 5A1, Tiểu học Isaac Newton.

Cũng theo ông David Armstrong: Tiếng Anh sẽ mở ra cho các em một thế giới mới, và một cánh cửa rộng mở đến với những trường đại học hàng đầu ở Mỹ, ở Anh, châu Âu hay bất cứ nơi nào các em muốn mới. Tương lai của các em vô cùng tươi sáng. Với sứ mệnh "Góp phần thay đổi Việt Nam trở thành một quốc gia song ngữ", EQuest và các đơn vị thành viên luôn tổ chức đa dạng các cuộc thi để trau dồi kỹ năng tiếng Anh và trang bị hành trang vững chắc cho học sinh. Mỗi cuộc thi là một cơ hội để các em khám phá bản thân và chinh phục những đỉnh cao mới. EQuest Scholar Challenges 2022 như một bước đệm giúp học sinh tự tin thể hiện kỹ năng tiếng Anh, có thêm động lực để hoàn thiện khả năng ngoại ngữ và sẵn sàng thách thức bản thân ở những cuộc thi quốc gia, quốc tế.

Chung kết của Cuộc thi EQuest Scholar Challenges được tổ chức từ ngày 18-23/5/2022 với các bảng đấu từ khối 1 đến khối 11, hình thức thi đấu đa dạng phù hợp với lứa tuổi của học sinh từ Storytelling (Kể chuyện) cho khối 1 và 2, Public Speaking (Diễn thuyết) cho khối 3 đến khối 8 và Debate (Tranh biện) theo nhóm cho các khối 9, 10 và 11. Vòng Chung kết cuộc thi sẽ được tiếp tục vào ngày 23/5 với bảng đấu "Public Speaking" của khối 6, 7, 8 và "Debate" của khối 9, 10, 11.

Cuộc thi được đồng hành bởi Công ty sách Gamma, ETS và Omega+ và Công ty Giáo dục IvyPrep.