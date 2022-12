Cách thủ khoa BIS Hà Nội chinh phục đại học top đầu thế giới

Dưới đây là những chia sẻ của Hoàng Thu An, Park Sungwoo và Park Chaeyeon, ba thủ khoa Tú tài Quốc tế IB (IB Diploma Programme, gọi tắt là IBDP) đến từ trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội về cách chinh phục các trường đại học hàng đầu.

Sở hữu thư mời nhập học từ những cái tên ấn tượng thuộc top 100 trường đại học hàng đầu như Đại học Toronto (Canada), Đại học Yonsei (Hàn Quốc) và Đại học Quốc gia Singapore, ba thủ khoa cho biết học sinh cần thể hiện được định hướng rõ ràng, năng lực học tập toàn diện và giá trị khác biệt mới có thể gây ấn tượng với các hội đồng tuyển sinh.

Xác định ngành học phù hợp ngay từ bậc trung học

Hồ sơ ứng tuyển thể hiện rõ định hướng ngành học cho thấy sự nghiêm túc và tầm nhìn của học sinh, từ đó giúp các em lọt vào "mắt xanh" của các trường đại học.

Park Sungwoo dẫn dắt một chương trình sinh hoạt cho học sinh toàn trường (Ảnh: BIS Hà Nội).

Park Sungwoo chia sẻ rằng khi theo học chương trình Tú tài IB, em được hướng dẫn lựa chọn những môn mình có hứng thú tìm hiểu ở mức độ chuyên sâu, tạo tiền đề cho việc ứng tuyển vào ngành học mơ ước ở đại học. Em nhận ra bản thân yêu thích và có thế mạnh ở môn Kinh doanh, Kinh tế và Toán học. Sungwoo đã quyết định lựa chọn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh bởi vì nó tổng hợp cả ba ngành trên và ứng tuyển thành công vào Đại học Yonsei, thuộc top 3 trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc và top 100 trường đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Xây dựng hồ sơ học thuật nổi bật

Thành tích học tập là một trong những yếu tố then chốt để chứng minh học sinh có đủ nền tảng kiến thức để du học. Nghiên cứu tại Anh Quốc cho thấy, học sinh theo học chương trình Tú tài IB có khả năng đỗ các trường đại học top 20 cao gấp 3 lần so với các học sinh theo học các chương trình khác.

Thu An, Sungwoo và Chayeon đều nhận được điểm số 45/45 trong kỳ thi IB, nằm trong top 1% học sinh trên toàn thế giới nhận được số điểm tuyệt đối, bởi vậy ba em đều dễ dàng gây ấn tượng với các trường đại học về năng lực học tập xuất sắc của mình.

Bên cạnh đó, các trường đại học còn tìm kiếm những học sinh có sự say mê học hỏi, khả năng nhận thức nhạy bén và kỹ năng mềm thiết yếu, bởi đó mới là yếu tố giúp các em thành công ở bậc đại học. Theo báo cáo từ trường Đại học Havard, ngôi trường danh giá này luôn tìm kiếm những ứng viên có thể cho thấy "tư duy phát triển (growth mindset)" trong họ.

Park Chaeyeon trong buổi lễ tốt nghiệp tổ chức vào tháng 5/2022(Ảnh: BIS Hà Nội).

Park Chaeyeon cho rằng các học phần của chương trình IB như bài luận mở rộng, lý thuyết nhận thức đã trang bị cho em tư duy phản biện, tính sáng tạo cùng các kỹ năng nghiên cứu và quản lý đa dạng, giúp em chuẩn bị kỹ càng cho hành trình đại học.

"IBDP đã mang đến cho em những kỹ năng cần thiết để trưởng thành trong cách suy nghĩ. Nhờ đó em đã được chuẩn bị kỹ càng để tiếp thu những kiến thức sâu rộng và phức tạp ở bậc đại học", Chaeyeon chia sẻ sau khi nhận được thư mời nhập học từ Đại học Quốc gia Singapore chuyên ngành Dược.

Xây dựng trải nghiệm bên ngoài trường học

Không chỉ nhìn vào điểm số, nhiều trường đại học cho biết họ đang tìm kiếm những sinh viên có nhận thức đa văn hóa, đại diện cho công dân toàn cầu.

Thu An giải thích ý nghĩa của các Mục tiêu phát triền bền vững cho các em nhỏ (Ảnh: BIS Hà Nội).

Với Thu An, mong muốn cống hiến, giải quyết các vấn đề xã hội và đẩy mạnh đạo đức doanh nghiệp đã giúp em ghi điểm cộng lớn với hội đồng tuyển sinh. Thu An cùng các bạn đã tổ chức những lớp học để dạy cho các em nhỏ về tầm quan trọng của các Mục tiêu phát triển bền vững trong dự án CAS, một trong ba học phần quan trọng của chương trình IB. Trải nghiệm đó đã trở thành một điểm sáng trong hồ sơ ứng tuyển của Thu An, giúp em trúng tuyển vào đại học Toronto, theo học chương trình lấy bằng Rotman Commerce về quản lý, tài chính và kinh tế hoặc kế toán. Đây là một trong những chương trình danh giá nhất Canada với tỷ lệ chọi đầu vào dưới 20%.

Hộ chiếu mở ra cánh cổng đại học toàn cầu

Được công nhận tại hơn 100 quốc gia, bằng Tú tài Quốc tế IB được coi như tấm hộ chiếu toàn cầu vào các trường đại học hàng đầu. Chương trình được thiết kế để giúp học sinh phát triển toàn diện về cả mặt học thuật, xã hội và nhận thức.

Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội bắt đầu giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế IB từ năm 2016. Học sinh của trường liên tiếp đạt được những thành tích xuất sắc trong kỳ thi IB và trúng tuyển vào các trường đại học top đầu thế giới như Đại học Duke, Đại học Brown, Đại học John Hopkins, Đại học New York (Mỹ), Đại học University College London, Đại học King's College London (Anh), Đại học Melbourne, Đại học Sydney (Úc), Đại học Korea (Hàn Quốc)..

Để tìm hiểu thêm về chương trình Tú tài Quốc tế IB tại BIS Hà Nội, độc giả truy cập website của trường tại www.bishanoi.com