Bộ GD-ĐT quy định 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2022

Theo đó, thí sinh cần tìm hiểu thông tin về mã trường, mã tuyển sinh, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập liệu và cho chính xác.

Danh mục phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định như sau:

TT Mã 2022 Tên phương thức xét tuyển 1 100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2 200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 3 301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) 4 302 Xét kết hợp giữa tuyển thẳng theo Đề án và các phương thức khác 5 303 Xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT 6 401 Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do CSĐT tự tổ chức để xét tuyển 7 402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển 8 403 Thi văn hóa do CSĐT tổ chức để xét tuyển 9 404 Sử dụng kết quả thi văn hóa do CSĐT khác tổ chức để xét tuyển 10 405 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển 11 406 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển 12 407 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển 13 408 Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển 14 409 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển 15 410 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển 16 411 Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài 17 412 Xét tuyển qua phỏng vấn 18 413 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với phỏng vấn để xét tuyển 19 414 Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với với phỏng vấn để xét tuyển 20 500 Sử dụng phương thức khác

Thí sinh lưu ý: Mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do CSĐT tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định (trong trang Nghiệp vụ), hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ GDĐT quy định.

Mã tổ hợp xét tuyển:

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT (có sử dụng mã tổ hợp như xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT) sử dụng Mã tổ hợp xét tuyển do Bộ GDĐT quy định; đối với các tổ hợp có môn năng khiếu, các môn năng khiếu NK1, NK2 là do CSĐT quy định.

- Đối với các phương thức xét tuyển khác: Mã tổ hợp gồm 3 ký tự do CSĐT tự quy định.