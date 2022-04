Bên trong ngôi trường kiến tạo tại TPHCM - ICS "I Can School"

Chúng ta hãy cùng khám phá xem ở ICS có gì đặc biệt?

Tham quan ngôi trường kiến tạo ICS

ICS (I Can School) là ngôi trường ra đời mang đến cho trẻ một môi trường giáo dục hạnh phúc. Tại đây, trẻ có cơ hội được tôn trọng giá trị riêng biệt, phát triển những tiềm năng cá nhân, trang bị những gì là cần thiết nhất để thích ứng với đời sống xã hội và chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp với Tư duy Kiến tạo và lòng tự tin để cất lên tiếng nói "I CAN" - "CON CÓ THỂ".

Với phương pháp này, trẻ được hướng dẫn, trang bị những kỹ năng, kiến thức để mang trong mình tinh thần tự học - tự chủ - tự lập, quyết định về tương lai của mình. Ngôi trường ngay từ ngày khởi công xây dựng đã mang nhiều tâm huyết của Ban lãnh đạo nhà trường, hứa hẹn mang đến cho các học sinh một không gian học tập hiện đại, thân thiện và truyền cảm hứng.

Không gian lớp học phong cách Bắc Âu tươi sáng và năng động lấy học sinh làm tâm điểm

Nằm trên trục đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức nhộn nhịp với các điểm kết nối nhiều con đường xung quanh, ICS thuận tiện cho việc di chuyển, đưa đón của nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi Mầm non - Tiểu học.

Lớp học được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc dạy và học.

Với diện tích hơn 1500m2, ngoài các phòng học chính, trường còn có khu sân chơi mang đến cho trẻ nhiều không gian trải nghiệm và học tập đa dạng như sân bóng đá, sân bóng rổ, hồ bơi, thư viện, phòng học nấu ăn, phòng vận động, vườn trải nghiệm, khu vui chơi, sân cát…

Được lấy cảm hứng từ phong cách Bắc Âu, thiết kế hiện đại, màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng, các phòng học của ICS hướng tới việc đón sáng tự nhiên từ các khung cửa sổ lớn.

Lớp học luôn được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc dạy và học như camera, máy chiếu, máy lạnh, hệ thống tủ locker lớn đầy đủ cho tất cả các học sinh. Hệ thống bảng 2 lớp cùng các bảng nhỏ (bảng vệ tinh), bàn ghế sử dụng trong lớp học là các bộ bàn ghế cá nhân với chất liệu gỗ cao cấp, gọn nhẹ để dễ dàng sắp xếp theo các mục đích như ngồi nhóm, ngồi theo hình chữ U để tham gia các hoạt động lớp học hoặc học theo dự án thuận tiện và dễ dàng hơn…

Sân bóng được thiết kế rộng rãi với sân nền 3 lớp tiêu chuẩn FIFA.

Không chỉ là các phòng học dành cho Tiểu học, các phòng học Mầm non cũng được đầu tư, thiết kế phù hợp với màu sắc nhẹ nhàng, ánh sáng hài hòa, sử dụng các chất liệu cao cấp, an toàn dành cho trẻ trong độ tuổi Mầm non.

Lớp học và các không gian chức với phong cách Bắc Âu mang đến cho trẻ cảm giác gần gũi, dễ chịu và thỏa sức trải nghiệm, linh hoạt trong việc chọn lựa không gian đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ (góc ngôn ngữ - toán học, góc sáng tạo, góc yên tĩnh, góc chơi đùa…)

Hệ thống phòng chức năng và không gian vận động cho trẻ cân bằng học và chơi

Không sở hữu một không gian quá rộng nhưng ICS lại mang đến không khí ấm cúng, thoải mái, giúp trẻ có cảm giác an toàn và dễ chịu, từ đó khơi gợi hứng thú học tập, kích thích sự sáng tạo, cho trẻ thoải mái khi ở trường.

Bậc cầu thang, tay vịn cầu thang được cân chỉnh phù hợp với bước chân của trẻ, sân chơi cát sử dụng loại cát trắng sạch Nhật Bản nhập khẩu, khu vận động vui chơi được thiết kế từ các đơn vị uy tín chuyên thực hiện các dự án trường học quốc tế…

Các phòng học chức năng mang đến cho con nhiều trải nghiệm thú vị và là không gian sáng tạo cho con thoải mái, cân bằng giữa học tập và vui chơi.

Từ những chi tiết nhỏ nhất, cơ sở ICS rất chú trọng, chăm chút đáp ứng cho chính nhu cầu của học sinh, mang đến cho trẻ môi trường học an toàn - khỏe mạnh - hạnh phúc.

Các phòng chức năng như phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật, phòng máy tính, phòng học nấu ăn, khu vận động thể thao trong nhà, hội trường lớn được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi và sử dụng các thiết bị chất lượng, cao cấp. Thư viện với những góc đọc sách được thiết kế hiện đại cùng với các loại sách phong phú cả bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt, khơi gợi cho các con niềm vui đọc sách đam mê sách từ giai đoạn sớm.

Hệ thống trường Mầm non - Tiểu học ICS chú trọng việc đưa các tiêu chuẩn cao cấp về cơ sở vật chất vào môi trường học, nhằm đem lại cho học sinh sự tiện nghi, cân bằng giữa học tập và vui chơi.

Ngoài ra, ICS còn đảm bảo an toàn và chất lượng trong từng bữa ăn dành cho học sinh khi thiết kế hệ thống bếp 1 chiều, xuyên suốt từ khâu nhận thức ăn chưa sơ chế đến bữa ăn thành phẩm, đi theo 1 chiều. Trường sử dụng thang vận chuyển thức ăn riêng biệt nhằm đảm bảo tối đa việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần tạo ra một môi trường học tập vừa thoải mái, vừa an toàn cho học sinh. Hệ thống nước uống của trường được kiểm định định kỳ bởi Viện Pastuer, mang đến cho con nguồn nước sạch đảm bảo sức khỏe.

Phòng âm nhạc tại trường.

Để phát triển toàn diện, học sinh ngày nay không chỉ cần kiến thức và kỹ năng còn cần có sự cân bằng giữa học tập, vui chơi, vận động. Tại ICS, việc trang bị các tiện ích học tập không chỉ đảm bảo việc tiếp thu kiến thức mà còn khơi gợi lên cho các học sinh nguồn cảm hứng, giúp các em vui đến trường mỗi ngày, và trường học sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai mang đến cho con nhiều trải nghiệm khó quên.

