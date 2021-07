Bạc Liêu: Khen đột xuất 2 công an cứu thiếu nữ nhảy cầu tự tử

Dân trí Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức khen thưởng đột xuất 2 cán bộ, chiến sĩ công an xã đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Theo đó, 2 cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng giấy khen đột xuất là Thượng úy Lê Minh Khá, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình) và Thượng úy Tôn Nhựt Linh, công an viên.

Khu vực cầu treo, nơi xảy ra vụ việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu đã biểu dương tinh thần dũng cảm, không sợ nguy hiểm, cứu người gặp nạn của 2 cán bộ, chiến sĩ công an xã.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h sáng 29/6, Công an xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) nhận được tin báo của người dân ở khu vực cầu treo thuộc ấp An Khoa có một người nhảy cầu.

Công an xã Vĩnh Mỹ B đã cử Thượng úy Lê Minh Khá, Phó trưởng công an xã và công an viên là Thượng úy Tôn Nhựt Linh đến hiện trường. Lúc này, phát hiện có một người nữ trong tình trạng đuối nước, đang bị chìm dần dưới sông.

Ngay tức thì, Thượng úy Khá và Thượng úy Linh đã dũng cảm bơi ra cứu người phụ nữ đang chới với trong dòng nước, đưa vào bờ và đến trạm y tế cấp cứu. Qua xác minh, nạn nhân tên N.T.K. (SN 2003, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Huỳnh Hải