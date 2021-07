Bạc Liêu: Cõng thí sinh bị tai nạn gãy chân lên phòng thi

Dân trí Một nữ thí sinh ở Bạc Liêu bị tai nạn gãy chân đi lại khó khăn, đã được chiến sĩ công an và tình nguyện viên hỗ trợ cõng lên tận phòng thi.

Thông tin với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thanh Lam, Bí thư thị Đoàn Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết có một trường hợp nữ thí sinh bị thương ở chân đi lại khó khăn, đã được sự hỗ trợ của lực lượng công an, tình nguyện viên đưa đến tận phòng thi trong sáng 7/7.

Nữ sinh P.T.M. bị tai nạn gãy chân, đến điểm thi phải chống nạn đi lại rất khó khăn.

Nữ thí sinh tên P.T.M. (SN 2003, học sinh của trường THPT Nguyễn Trung Trực) thi tại điểm thi trường THPT Giá Rai (thị xã Giá Rai).

Chị Nguyễn Thanh Lam thông tin, vừa qua thí sinh M. bị tai nạn gãy chân, đã được băng bó nhưng chân còn rất yếu nên đi lại rất khó khăn, phải dùng nạng để đi lại.

Sáng nay thi môn Ngữ Văn, thí sinh M. được người nhà đưa đến điểm thi. Do phòng thi của em M. ở trên lầu nên một chiến sĩ công an cùng lực lượng đoàn viên thanh niên của thị xã Giá Rai đã hỗ trợ cõng em M. lên tới phòng thi cho an toàn.

Việc làm của lực lượng làm nhiệm vụ ngoài phòng thi tại điểm thi này đã tạo an tâm cho thí sinh, cũng như để lại hình ảnh đẹp mùa thi năm nay ở tỉnh Bạc Liêu.

Huỳnh Hải