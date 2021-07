Ấn tượng kết quả kỳ thi Cambridge Checkpoint đầu tiên tại Royal School

Dân trí Mặc dù có những gián đoạn trong năm học do dịch Covid-19, các bạn học sinh của Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) đã đạt được nhiều "quả ngọt" trong kỳ thi Cambridge Checkpoint đầu tiên được tổ chức tại trường.

Chưa đầy nửa năm kể từ khi được Hội đồng khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) chính thức công nhận là thành viên các trường quốc tế Cambridge, Royal School đã tổ chức thành công kỳ thi Cambridge Primary Checkpoint (đối với học sinh khối 5) và kỳ thi Cambridge Lower Secondary Checkpoint (đối với học sinh khối 8) vào tháng 4 vừa qua. Với kỳ thi này, CAIE sẽ là đơn vị ra đề và các bài thi của học sinh sẽ được gửi sang trụ sở chính của Cambridge tại Anh để chấm điểm.

Royal School đã tổ chức thành công kỳ thi Cambridge đầu tiên và gặt hái được nhiều thành tích.

Và cuối tháng 6 vừa qua, Royal School đã vui mừng đón nhận những kết quả xuất sắc của các bạn học sinh. Trong đó, đặc biệt vinh danh em Đỗ Thuận Sơn (Lớp 5A1) đạt điểm tuyệt đối 6/6 cả 3 môn ESL, Math và Science; em Nguyễn Hoàng Khánh Nhi (Lớp 5A2) đạt điểm tuyệt đối 6/6 ở 2 môn ESL và Math; em Ngô Lê Bảo Quân (Lớp 5A2) đạt điểm tuyệt đối 6/6 môn ESL; em Bùi Văn Thế Hiển (Lớp 5A1) đạt điểm tuyệt đối 6/6 môn Math và em Nguyễn Phương Mai (Lớp 8A1) đạt điểm tuyệt đối 6/6 môn Math.

Kết quả thi Checkpoint của học sinh theo từng môn được xếp trên khung năng lực với các mức: Excellent (Xuất sắc - từ 5.0 đến 6.0), Very good (Rất tốt - từ 4.0 đến 5.0), Good (Tốt - từ 3.0 đến 4.0), OK (Đạt - từ 2.0 đến 3.0), Poor (Kém - từ 1.0 đến 2.0), Very poor (Rất kém từ 0 đến 1.0). Và hầu hết các bạn học sinh tại Royal School đều được công nhận ở mức tốt trở lên.

Đội ngũ giáo viên bản ngữ luôn đồng hành cùng học sinh Royal School.

Khi nhận được kết quả này, em Đỗ Thuận Sơn (Lớp 5A1 - học sinh đạt điểm tuyệt đối cả ba môn trong kỳ thi Cambridge Primary Checkpoint) bày tỏ sự vui mừng: "Con rất tự hào vì đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm học cuối cấp này. Con cũng rất cảm ơn các thầy cô đã giúp con học bài và ôn bài. Nhờ cách dạy vui vẻ và hấp dẫn của thầy cô mà con dễ hiểu và tiếp thu bài dễ hơn, từ đó có thể phát huy hết khả năng của mình tại kỳ thi lần này."

Em Đỗ Thuận Sơn - học sinh đạt điểm tuyệt đối cả ba môn trong kỳ thi Cambridge Primary Checkpoint.

Cầm trên tay chứng chỉ Cambridge Checkpoint được công nhận trên toàn thế giới, các em không chỉ biết được bản thân mình đang ở đâu trong thang đánh giá của thế giới mà còn có thể dễ dàng chuyển tiếp sang các trường quốc tế khác. Ngoài ra, những kết quả ấn tượng từ lần đầu tiên tổ chức thi Cambridge đã góp phần khẳng định chất lượng đào tạo và vị thế của Royal School trong công tác giáo dục và đào tạo.

ThS. Lê Công Tâm - Giám đốc Chương trình Quốc tế tại Royal School vui mừng chia sẻ: "Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực học tập của các em cũng như sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên bản ngữ của trường. Royal School hy vọng đây sẽ là động lực để các em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong năm học tiếp theo."

ThS. Lê Công Tâm - Giám đốc Chương trình Quốc tế tại Royal School.

Bên cạnh Nhà trường, đồng hành cùng các bạn học sinh trong hành trình chinh phục kỳ thi quốc tế Cambridge còn có sự cổ vũ và tiếp sức của các bậc phụ huynh. Hơn hết, chính sợi dây liên kết bền chặt, thường xuyên trao đổi thông tin đã giúp cho Nhà trường và Gia đình trở thành những "hậu phương" vững chắc để các bạn học sinh thêm vững tâm và tự tin thể hiện hết sức mình.

Royal School sở hữu mô hình liên cấp từ mầm non lên đến lớp 12, đào tạo theo chương trình Cambridge.

Được biết, Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia - Royal School là thành viên của Hệ thống Giáo dục HUTECH (HUTECH Education), đào tạo liên cấp từ mầm non lên đến lớp 12, với chương trình song ngữ theo chuẩn Cambridge. Theo đuổi phương châm "Inspired to Grow - Truyền cảm hứng phát triển", Royal School luôn chú trọng đến việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên Việt Nam cũng như thiết kế chương trình học chính khóa và ngoại khóa đa dạng; để từ đó kích thích sáng tạo và giúp các bạn học sinh khám phá và chinh phục tri thức theo cách thoải mái nhất.

Hiện tại, Royal School đang tuyển sinh từ mầm non đến lớp 12 với nhiều ưu đãi học phí hấp dẫn. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ: Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia - Royal School Cơ sở Phú Mỹ Hưng: 08 Đặng Đại Độ, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM Điện thoại: (028) 54.118.118 - (028) 71.007.878 Cơ sở Phú Lâm: 02 đường 2D, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM Hotline: 08.9899.2424 Email: royal@royal.edu.vn Website: www.royal.edu.vn

Trường Thịnh