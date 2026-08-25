Đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc ở tuổi 23

Tại chung kết Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 70 diễn ra ngày 22/8 tại COEX, Seoul (Hàn Quốc), Woo Seo Yoon vượt qua 25 thí sinh để giành danh hiệu cao nhất.

Sau khi được xướng tên, Woo Seo Yoon cho biết cô không nghĩ mình sẽ chiến thắng nên chưa chuẩn bị trước bài phát biểu. Người đẹp bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình, bạn bè và các thí sinh đã cùng nhau nỗ lực trong suốt cuộc thi.

Tân Hoa hậu Hàn Quốc Woo Seo Yoon (Ảnh: Daum).

Woo Seo Yoon sinh năm 2003, là con gái của cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Woo Ji Won. Cô đang theo học mỹ thuật tại Tufts University ở Mỹ và mong muốn trở thành giám tuyển nghệ thuật quốc tế.

Sau khi đăng quang, người đẹp nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ chiều cao nổi bật, vóc dáng thanh mảnh và diện mạo được đánh giá phù hợp với hình mẫu hoa hậu Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sự chú ý dành cho tân hoa hậu nhanh chóng chuyển hướng khi những hình ảnh trong quá khứ của cô được chia sẻ trở lại trên các diễn đàn trực tuyến.

Ảnh cũ được đào lại, tranh luận về “dao kéo” bùng lên

Trước khi trở thành hoa hậu, Woo Seo Yoon từng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình cùng cha. Đáng chú ý, năm 2018, khi còn là học sinh trung học, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế của tvN và gây chú ý bởi vẻ ngoài tự nhiên, trẻ trung.

Sau khi cô đăng quang, những hình ảnh và video cũ nhanh chóng được cư dân mạng tìm lại và đặt cạnh ảnh hiện tại.

Một bộ phận khán giả cho rằng đường nét trên khuôn mặt Woo Seo Yoon hiện tại có nhiều điểm khác so với thời niên thiếu, từ mắt, mũi đến tổng thể đường nét gương mặt. Từ đó, nghi vấn người đẹp từng thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ bắt đầu lan rộng.

Woo Seo Yoon vướng nghi vấn dao kéo thẩm mỹ khi những hình ảnh cũ của cô bị "đào lại" (Ảnh: Newsen).

Một số bình luận thậm chí đặt câu hỏi liệu thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ có nên được đăng quang tại một cuộc thi nhan sắc hay không. Tranh luận này nhanh chóng vượt khỏi phạm vi ngoại hình của một người đẹp và chuyển thành cuộc bàn luận về tiêu chí “vẻ đẹp tự nhiên” tại Hoa hậu Hàn Quốc.

Tuy nhiên, luồng ý kiến phản đối việc suy đoán cũng rất mạnh. Nhiều người cho rằng không thể kết luận một người đã phẫu thuật thẩm mỹ chỉ bằng cách so sánh những bức ảnh cách nhau nhiều năm.

Theo họ, Woo Seo Yoon đã bước qua giai đoạn dậy thì, trưởng thành về vóc dáng, có thể thay đổi cân nặng, cách trang điểm, kiểu tóc và phong cách thời trang. Đặc biệt, ảnh chụp trong một chương trình truyền hình khi còn là thiếu niên hoàn toàn khác với hình ảnh được thực hiện bởi ê-kíp chuyên nghiệp cho một cuộc thi sắc đẹp.

Một số ý kiến vì thế cho rằng việc tổ chức một “phiên tòa nhan sắc” dựa trên những bức ảnh cũ là thiếu cơ sở.

Người đẹp chưa xác nhận chuyện phẫu thuật

Woo Seo Yoon không lên tiếng trước nghi vấn dao kéo thẩm mỹ (Ảnh: Naver).

Đến nay, Woo Seo Yoon chưa công khai xác nhận hoặc phủ nhận việc từng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều khán giả cho rằng, sự khác biệt về diện mạo không đồng nghĩa với bằng chứng của phẫu thuật.

Bên cạnh đó, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc hiện không có quy định xem phẫu thuật thẩm mỹ là căn cứ để loại thí sinh khỏi cuộc thi. Tranh luận về việc người đẹp có từng chỉnh sửa nhan sắc hay không vì thế không đồng nghĩa với việc cô vi phạm quy chế của cuộc thi.

Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về các cuộc thi sắc đẹp tại Hàn Quốc. Nếu trước đây tiêu chí “vẻ đẹp tự nhiên” được nhấn mạnh, hiện nay các cuộc thi nhan sắc thường đánh giá thí sinh trên nhiều phương diện, từ ngoại hình, phong thái, khả năng giao tiếp đến học vấn và định hướng cá nhân.

Từ hoa hậu đến câu chuyện về tiêu chuẩn sắc đẹp Hàn Quốc

Theo Naver, tranh cãi xung quanh Woo Seo Yoon một lần nữa cho thấy sức ép về ngoại hình tại Hàn Quốc.

Trong nhiều thập niên, Hàn Quốc được biết đến là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp làm đẹp phát triển mạnh. Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc), phim truyền hình và văn hóa Hallyu (văn hoá Hàn Quốc) góp phần đưa những tiêu chuẩn về làn da, đường nét khuôn mặt, vóc dáng và phong cách trang điểm của người Hàn Quốc tới khán giả quốc tế.

Câu chuyện của Woo Seo Yoon đặt ra vấn đề về tiêu chuẩn sắc đẹp tại Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Phẫu thuật thẩm mỹ vì thế không còn là một khái niệm xa lạ trong xã hội Hàn Quốc. Cùng với sự phát triển của công nghệ y khoa, nhiều người lựa chọn các phương pháp từ điều trị da liễu, thủ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật đến phẫu thuật tạo hình. Quy mô của ngành này cũng thể hiện rõ qua lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, năm 2025, nước này đón hơn 2 triệu bệnh nhân quốc tế đến từ 201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, khoảng 1,31 triệu người sử dụng dịch vụ da liễu, chiếm 62,9%, trong khi phẫu thuật thẩm mỹ chiếm 11,2%, tương đương khoảng 233.000 người.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho rằng sự phổ biến của K-beauty (tiêu chuẩn sắc đẹp Hàn Quốc) và làn sóng Hallyu là một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu của khách quốc tế.

Những con số này cho thấy làm đẹp đã trở thành một phần đáng kể của ngành du lịch y tế Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành công nghiệp thẩm mỹ cũng khiến câu hỏi về tiêu chuẩn sắc đẹp và áp lực ngoại hình được đặt ra thường xuyên hơn.