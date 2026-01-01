Vũ Thu Hằng đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam đúng khoảnh khắc năm mới

Tối 31/12/2025, chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng với sự tham gia của top 25 thí sinh chung cuộc. Kết quả, người đẹp Vũ Thu Hằng (SBD 515, đến từ Hải Phòng) giành vương miện cao nhất.

Vũ Thu Hằng đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

Vũ Thu Hằng sinh năm 1994, tốt nghiệp Đại học Hòa Bình (Hà Nội), chuyên ngành Quan hệ công chúng. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á quân cuộc thi Micro Vàng năm 2019.

Tại Hoa hậu Biển Việt Nam 2025, Vũ Thu Hằng có phần thể hiện nổi bật so với nhiều thí sinh khác. Ngay từ vòng loại, cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh người đẹp trí tuệ, ấp ủ nhiều dự án xã hội. Cô xem đây là hành trình thử thách khả năng và bản lĩnh của chính mình.

Vũ Thu Hằng trong phần thi trình diễn áo tắm (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở vòng thi ứng xử với câu hỏi xoay quanh trách nhiệm của thế hệ trẻ, tình yêu quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo, Vũ Thu Hằng có phần trả lời tự tin, lập luận rõ ràng. Bên cạnh vương miện hoa hậu, cô cũng đoạt hai giải phụ gồm Người đẹp Truyền cảm hứng và Người đẹp Thời trang.

Đặc biệt, khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu diễn ra đúng thời khắc giao thừa, đón năm mới 2026. Ban tổ chức nhấn mạnh thời khắc này mang ý nghĩa đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình mới, gắn với sứ mệnh lan tỏa tình yêu biển đảo và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ban tổ chức trao danh hiệu á hậu và giải thưởng phụ cho các thí sinh (Ảnh: Chụp màn hình).

Các danh hiệu khác gồm: Á hậu 1 Trần Thị Mai Oanh (SBD 359); Á hậu 2 Bùi Thị Uyên Phương (SBD 315) và Nguyễn Thị Trúc Trân (SBD 486); Á hậu 3 Lê Nguyễn Ngọc Linh (SBD 775), Ngô Bảo Trân (SBD 405) và Trần Bảo Thương (SBD 629).

Danh hiệu phụ là Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam 2025 thuộc về Lê Minh Thư (SBD 763); Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam 2025 được trao cho Vương Nông Ngọc Trâm (SBD 611).

Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 được tổ chức với chủ đề “Hành trình xanh - Chạm trái tim biển”. Đây không chỉ là sân chơi nhan sắc mà còn là cầu nối lan tỏa tình yêu với biển đảo Việt Nam. Đối tượng dự thi là công dân nữ từ 18 đến 35 tuổi, có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Trước đêm chung kết, 25 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng bán kết diễn ra hôm 30/12/2025. Tại chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trình diễn bikini và trang phục dạ hội, thể hiện vẻ đẹp hình thể, bản lĩnh sân khấu.

Ban giám khảo gồm NSND, Á hậu Trịnh Kim Chi (Trưởng ban giám khảo), ca sĩ Lâm Vũ, Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 Nguyễn Hoài Linh, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2024 Đồng Thị Thanh Tâm...