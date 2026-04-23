Vụ B Ray phát ngôn phản cảm về "em xinh": Sở Văn hóa vào cuộc

Tại họp báo chiều 23/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM phản hồi về ồn ào liên quan đến rapper B Ray với những phát ngôn nhạy cảm gây tranh cãi gần đây.

Phía sở cho biết đã nắm được các nội dung phản ánh từ dư luận và sẽ phối hợp cùng cơ quan liên quan để xem xét, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Rapper B Ray (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đại diện cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh, trong hoạt động nghệ thuật lẫn trên không gian mạng, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng.

Đồng thời, các cá nhân, tổ chức cần thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ban hành theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021, nhằm phát huy chuẩn mực đạo đức, xây dựng hình ảnh đẹp và nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ với công chúng.

Trước đó, trong một buổi livestream vào giữa tháng 4, rapper B Ray thể hiện một số đoạn rap ngẫu hứng. Nhiều khán giả cho rằng lời rap có nhắc trực tiếp đến ca sĩ AMEE với ngôn từ bị đánh giá là nhạy cảm, thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Đáng chú ý, câu rap “anh muốn ngủ với tất cả em xinh” bị cho là ám chỉ dàn thí sinh chương trình Em xinh say hi.

Phát ngôn này khiến nam rapper vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt. Nhiều ý kiến nhận định nội dung câu rap mang hàm ý dung tục, lệch chuẩn và có dấu hiệu quấy rối bằng ngôn từ. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng việc thể hiện những nội dung như vậy trong một buổi livestream công khai là không phù hợp.

B Ray từng đảm nhận vai trò HLV "Rap Việt", tham gia "Anh trai say hi" mùa 2 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hôm 15/4, rapper B Ray lên tiếng xin lỗi khán giả và những cá nhân bị ảnh hưởng bởi phát ngôn gây tranh cãi trong buổi livestream.

Nam rapper thừa nhận đã sử dụng từ ngữ không phù hợp. Anh cho biết: “Tôi nhận ra mình đã dùng sai từ "ngủ". Đó là cách nói sai, khá dung tục và xúc phạm. Vì vậy, tôi đã nhắn mọi người ẩn buổi livestream đó đi”.

Giọng ca sinh năm 1993 thừa nhận bản thân đã thiếu suy nghĩ và khiến công chúng thất vọng.

"Tôi không có lý do gì để biện minh cho câu rap đó. Tôi đã thiếu suy nghĩ, quá ngu ngốc trong tư tưởng, suy nghĩ và mọi thứ. Sự phẫn nộ mọi người dành cho tôi đều hoàn toàn xứng đáng. Bản thân tôi giận và thất vọng về bản thân mình vì câu rap đó đã đi ngược hoàn toàn những gì tôi đã cố gắng xây dựng và thay đổi trong thời gian qua. Tôi đã phá vỡ mọi thứ", B Ray cho hay.

B Ray cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, các đồng nghiệp và những nghệ sĩ liên quan vì vô tình kéo mọi người vào ồn ào không đáng có.

Đây không phải lần đầu tiên B Ray vướng tranh cãi phát ngôn kém lệch chuẩn.

Hồi tháng 1/2024, bài rap Để ai cần của B Ray nhận nhiều ý kiến phản đối của khán giả vì ca từ dung tục, thiếu tôn trọng phụ nữ. Trước luồng ý kiến của dư luận, Sở VH&TT TPHCM đã có buổi làm việc với nam rapper. B Ray sau đó gửi lời xin lỗi khán giả và chủ động gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm Để ai cần trên các nền tảng số.