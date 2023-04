Uyên Linh gặp vấn đề sức khỏe, giọng khàn đặc vì chạy show liên tục

Đêm nhạc mang chủ đề Ốc đảo nghệ thuật có sự tham gia của ca sĩ Ái Phương, Uyên Linh cùng dàn nhạc giao hưởng Loudsound, nhóm múa đương đại Arabesque và biên đạo Tấn Lộc.

Chương trình dựng sân khấu ngoài trời với thiết kế cánh buồm độc đáo. Sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng, các tiết mục múa đương đại và âm nhạc khiến khán giả chìm đắm trong không gian đậm chất nghệ thuật.

Nhóm múa đương đại Arabesque mở màn đêm nhạc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Xuất hiện tại đêm nhạc, "Báo mắt biếc" Uyên Linh nhận được sự hò reo, cổ vũ của đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ 8X gửi lời xin lỗi vì cô đang trong tình trạng sức khỏe không tốt. "Linh chạy show liên tục trong tháng 4 và hôm nay gặp vài vấn đề về giọng hát nên sẽ có thể mắc lỗi. Rất mong khán giả thông cảm", Uyên Linh nói với chất giọng khàn đặc.

Với chủ đề chính của chương trình là nhạc phim, Uyên Linh trình diễn hàng loạt ca khúc nổi tiếng trong phim như: Skyfall (nhạc phim Điệp viên 007), Nếu có một ngày (phim Gái già lắm chiêu), Giã từ dĩ vãng (phim Giã từ dĩ vãng, Thanh Sói), Xanh bạc mái đầu (phim Áo lụa Hà Đông), Never Enough (nhạc phim The greatest showman)…

Ngoài ra, cô còn mang đến cho khán giả những bản hit quen thuộc như: Giữa đại lộ Đông Tây, Bài hát của em, Bước qua mùa cô đơn… Dù gặp vấn đề về sức khỏe khiến một số đoạn bị hụt hơi nhưng Uyên Linh vẫn xử lý ca khúc bằng kỹ năng và sự chuyên nghiệp.

Uyên Linh biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Điểm nhấn của chương trình là màn song ca của Uyên Linh và Ái Phương. Hai ca sĩ sở hữu chất giọng nữ tính kết hợp trong liên khúc Yêu xa - Trót yêu khiến không gian buổi trình diễn trở nên "tình" hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên 2 ca sĩ kết hợp cùng nhau kể từ sau chương trình Trời sinh một cặp năm 2021.

Tại chương trình, Ái Phương cũng mang đến những ca khúc nhạc phim nổi bật của điện ảnh châu Á như Họa tâm (nhạc phim Họa bì), You are my everything (nhạc phim Hậu duệ Mặt trời)... Các ca khúc đều được phối mới cùng dàn nhạc giao hưởng cổ điển với các nhạc cụ từ phương Tây, mang đến những cảm xúc mới mẻ cho khán giả.

Ái Phương mặc đầm trắng, xuất hiện sang trọng trên sân khấu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Không chỉ dừng lại ở các màn trình diễn của Uyên Linh và Ái Phương, dàn nhạc giao hưởng Loudsound và nhóm múa đương đại Arabesque còn có màn thể hiện ca khúc La La Land và Autumn leaves đầy ấn tượng giúp đẩy thêm cao trào cho đêm nhạc.

Số tiếp theo của Isle of Art - Ốc đảo nghệ thuật sẽ là đêm nhạc của 2 nghệ sĩ được yêu thích là Văn Mai Hương và Phan Mạnh Quỳnh.