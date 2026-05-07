Tuấn Hưng: "Tôi không muốn tuổi thơ của con bị đánh đổi vì bố nổi tiếng"

Ca sĩ Tuấn Hưng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau hơn 10 năm kết hôn với doanh nhân Trần Thu Hương (Hương Baby), ca sĩ Tuấn Hưng có 3 người con là Su Hào (SN 2014), Son (SN 2017) và Sâm (SN 2019).

Anh từng khá thận trọng trong việc chia sẻ đời tư, nhưng thời gian gần đây, giọng ca Tìm lại bầu trời cởi mở hơn khi để các con xuất hiện trước công chúng. Gia đình anh cùng nhau tham gia chương trình thực tế Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026.

Nam ca sĩ cho biết, anh đã phải "họp gia đình" và cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo vệ con trước áp lực dư luận.

Khi chương trình lên sóng, hình ảnh Tuấn Hưng trong các hoạt động thường nhật như chuẩn bị bữa ăn, đưa con đi học hay hướng dẫn các bé tham gia những công việc đơn giản trong sinh hoạt khiến khán giả cảm thấy thích thú.

Cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí dưới đây sẽ hé mở nhiều hơn về "triết lý" dạy con của Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng và các con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh có chủ động nói với các con về việc bố là người nổi tiếng?

- Từ lúc nào đó các con đã nhận thức được sự nổi tiếng của bố. Bạn bè của con cũng biết tôi. Nhưng với tôi, khi đưa đón con hay cùng con ra ngoài, tôi vẫn chỉ là một người bố bình thường.

Tôi luôn nói với các con rằng: Bố có thể là người của công chúng, nhưng trong gia đình, bố vẫn chỉ là bố. Tôi là người đưa con đi chơi, ru con ngủ, làm những điều giản dị để tuổi thơ của con được trọn vẹn.

Đâu là thách thức lớn nhất khi nuôi dạy con trong một gia đình có sức ảnh hưởng trước công chúng?

- Tôi nghĩ khác biệt lớn nhất là con của nghệ sĩ phải đối diện với sự chú ý của công chúng sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Từ một hành động nhỏ đến những khoảnh khắc đời thường của các bé đều có thể bị quan sát, bàn luận và suy diễn theo nhiều chiều. Điều đó tạo ra áp lực vô hình cho cả hai vợ chồng.

Chúng tôi không chỉ dạy con trong không gian gia đình, mà còn phải học cách bảo vệ con trước những tác động từ bên ngoài, đặc biệt là mạng xã hội. Với nhiều gia đình khác, trẻ có thể lớn lên tự nhiên trong phạm vi riêng tư. Còn với chúng tôi, bài toán khó hơn là làm sao để các con vẫn được sống đúng với tuổi thơ, không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của bố.

Trước khi công khai hình ảnh các con, tôi đã cân nhắc rất nhiều, thậm chí có phần lo lắng, bởi môi trường mạng luôn tồn tại nhiều góc nhìn khác nhau, không phải lúc nào cũng tích cực. Tôi không muốn tuổi thơ của con bị đánh đổi lấy sự chú ý nhất thời. Nhưng nếu mọi thứ được đặt trong giới hạn phù hợp, với tinh thần văn minh và yêu thương, đó vẫn có thể là những kỷ niệm đẹp của gia đình.

Tuấn Hưng vào bếp, nấu ăn và chăm sóc các con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước những bình luận trái chiều trên mạng xã hội, anh làm cách nào để bảo vệ các con?

- Với tôi, bảo vệ sự bình yên của gia đình là ưu tiên hàng đầu. Khi đối diện với những ý kiến tiêu cực hay sự công kích thiếu thiện chí với gia đình, tôi sẽ không ngồi yên. Tuy nhiên, tôi hiểu việc bảo vệ con không chỉ là phản ứng trước dư luận, mà quan trọng hơn là tạo dựng một không gian an toàn trong chính gia đình.

Điều khiến tôi trăn trở là khoảng cách giữa nhận thức của người lớn và khả năng tiếp nhận của con trẻ. Có những vấn đề mình hiểu rõ, nhưng không dễ truyền đạt để con thấu đáo. Trong khi đó, con của người nổi tiếng lại sớm trở thành tâm điểm chú ý, phải đối diện với nhiều luồng khen chê - điều mà ngay cả người trưởng thành đôi khi cũng khó cân bằng.

Trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện dễ ỷ lại. Anh dạy con thế nào để hiểu giá trị lao động và sự tự lập?

- Tôi cho rằng, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, trẻ cũng cần được rèn luyện về giá trị lao động và tinh thần tự lập. Những điều đó không bắt đầu từ việc lớn, mà từ chính những thói quen nhỏ trong gia đình như biết giữ gìn đồ đạc, có nề nếp sinh hoạt và hiểu rằng không có thành quả nào tự nhiên mà có.

Tôi luôn nhắc các con: Bố mẹ có thể tạo điều kiện sống tốt hơn, nhưng không thể thay con xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa. Giá trị của một con người không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu, mà ở cách sống và mức độ nỗ lực.

Vợ chồng tôi thống nhất chỉ dành cho con những điều tốt nhất trong khả năng, chứ không đáp ứng mọi mong muốn của con.

Vợ chồng Tuấn Hưng trong căn bếp gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều quan trọng nhất anh muốn dạy các con là gì?

- Nếu phải chọn một điều, tôi vẫn ưu tiên việc dạy con cách làm người. Thành tích học tập có thể bồi đắp, năng khiếu có thể phát hiện và nuôi dưỡng, nhưng nền tảng nhân cách cần được hình thành từ sớm.

Tôi mong các con là những đứa trẻ chăm chỉ, biết yêu thương, biết kính trên nhường dưới và có trách nhiệm với bản thân cũng như với người khác. Tôi cũng dạy con không cần so sánh với ai, ngoài chính mình của ngày hôm qua.

Nguyên tắc của tôi là yêu thương nhưng có khuôn khổ. Trẻ cần được yêu đủ để cảm thấy an toàn, nhưng cũng cần giới hạn rõ ràng để hiểu về trách nhiệm và kỷ luật. Tình yêu của cha mẹ không chỉ là chiều theo cảm xúc của con, mà còn là sự uốn nắn và đồng hành để con có thể bước vào cuộc sống với tâm thế vững vàng.

Anh và vợ phân chia vai trò trong việc nuôi dạy con ra sao?

- Vợ chồng tôi luôn cố gắng cân bằng và bù đắp cho nhau. Tôi thường là người dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học và giữ vai trò nghiêm khắc hơn trong việc tạo nề nếp.

Có lúc tôi phải lớn tiếng hoặc đưa ra hình thức kỷ luật, nhưng tôi luôn giữ nguyên tắc là nghiêm khắc để dạy con, không phải để trút cảm xúc. Tôi có dọa nạt, nhưng không đánh con, chỉ phạt bằng cách để con tự đối diện với mình, úp mặt vào tường, hoặc “phạt vào niềm vui” của con.

Vợ tôi mềm mại hơn, giỏi xoa dịu cảm xúc của các con. Tôi nghĩ trong việc nuôi dạy con, không ai có thể làm trọn mọi vai trò, nên vợ chồng cần hiểu nhau, phân chia hợp lý và hỗ trợ lẫn nhau.

Khi cả hai đều bận rộn, điều quan trọng không phải là ai làm nhiều hơn, mà là cùng có mặt đúng lúc con cần và thống nhất cách dạy để con không bị lệch hướng.

Anh mong muốn các con nối nghiệp hay tự do lựa chọn con đường riêng?

- Tôi tin rằng bất kỳ cha mẹ nào cũng từng nghĩ đến việc con có thể tiếp nối con đường của mình. Nhưng thực tế, tương lai của các con là một hành trình riêng, cha mẹ không thể áp đặt.

Tôi không muốn định hình sẵn cuộc đời cho con. Nếu con yêu nghệ thuật, có năng khiếu và nghiêm túc với lựa chọn đó, tôi sẵn sàng đồng hành bằng tất cả kinh nghiệm và những gì mình đã trải qua.