Trung Quốc cấm “tướng quân tô son điểm phấn”, xu hướng sùng bái nhan sắc

Thông tin được đưa ra tại một cuộc họp về định hướng “thẩm mỹ phim truyền hình” mới đây. Tại đây, cơ quan quản lý chỉ ra nhiều bất cập trong các tác phẩm cổ trang hiện nay như trang điểm quá đà, phục trang thiếu tính thực tế và xu hướng đề cao ngoại hình hơn nội dung.

Đáng chú ý, yêu cầu “diễn vai gì phải ra dáng vai đó” được nhấn mạnh. Theo đó, hình tượng tướng quân chinh chiến không thể xuất hiện với diện mạo bóng bẩy, chỉn chu quá mức, thiếu đi vẻ phong trần của chiến trường.

Tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách trong "Trục ngọc" gây tranh cãi (Ảnh: Sina).

Làn sóng tranh luận bùng lên sau khi bộ phim cổ trang Trục ngọc phát sóng trong tháng 3 vừa rồi. Tác phẩm có sự tham gia của Trương Lăng Hách trong vai tướng quân Tạ Chinh.

Dù được xây dựng là nhân vật dày dạn trận mạc, tạo hình của Tạ Chinh lại gây tranh cãi khi xuất hiện với lớp trang điểm hoàn hảo, gương mặt trắng mịn và phục trang sáng bóng. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh này thiếu chân thực, không phù hợp với bối cảnh chiến trường khắc nghiệt.

Thậm chí, dáng cưỡi ngựa uyển chuyển của nam diễn viên còn bị mỉa mai là “sải bước trên sàn catwalk” thay vì khí thế khải hoàn. Trên truyền thông Trung Quốc, cụm từ “tướng quân kem nền” nhanh chóng lan truyền, phản ánh sự phản đối của khán giả đối với xu hướng “làm đẹp hóa” nhân vật lịch sử.

Một số ý kiến cũng đặt sự so sánh với hình tượng tướng quân trong các tác phẩm trước đây, như vai diễn của Hà Nhuận Đông, vốn được đánh giá cao nhờ tạo hình phong trần, sát với thực tế.

Cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu chấn chỉnh, cấm hình ảnh tướng quân "mặt hoa da phấn" trên màn ảnh (Ảnh: Sina).

Tại cuộc họp, cơ quan quản lý của Trung Quốc nhấn mạnh việc quá phụ thuộc vào sức hút của diễn viên và xu hướng “sùng bái nhan sắc” đang làm lệch chuẩn thẩm mỹ. Các nhân vật lịch sử, đặc biệt là võ tướng, cần thể hiện sự mạnh mẽ, từng trải thay vì trở thành “bình hoa di động”.

Ngành phim ảnh Trung Quốc cũng được yêu cầu chuyển trọng tâm từ “ngôi sao” sang “kịch bản”, trong đó phục trang, hóa trang và đạo cụ phải phục vụ cho việc khắc họa nhân vật và bối cảnh.

Sau động thái này, nhiều đoàn phim và nền tảng phát sóng đã bắt đầu rà soát lại khâu tạo hình, đồng thời thiết lập quy trình thẩm định nhằm hạn chế các hình ảnh bị cho là phi thực tế.

Ngày 4/4, nam diễn viên Trương Lăng Hách - một gương mặt đang lên của dòng phim cổ trang - đã cùng ê-kíp rà soát lại toàn bộ khâu tạo hình cho các dự án sắp tới, nhằm tránh những tranh cãi liên quan đến hình tượng nhân vật thiếu phù hợp.

Hình tượng võ tướng của Hà Nhuận Đông được nhiều khán giả ủng hộ (Ảnh: Sohu).

Bên cạnh đó, nhiều nền tảng phát sóng lớn cũng cam kết thiết lập bộ phận thẩm định riêng cho phục trang và hóa trang, với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ hơn, loại bỏ các tạo hình bị đánh giá là phi thực tế hoặc lệch chuẩn thẩm mỹ.

Những năm gần đây, cơ quan quản lý Trung Quốc liên tục siết chặt quản lý hình ảnh nghệ sĩ, đặc biệt là xu hướng “nữ tính hóa” đối với nam nghệ sĩ trong giới giải trí. Các quy định mới yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ trang phục, phong cách đến cách trang điểm của nghệ sĩ nam.

Tuy nhiên, chính sách này cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng việc áp đặt chuẩn mực “nam tính” có thể hạn chế sự đa dạng sáng tạo, trong khi ý kiến khác ủng hộ việc định hình lại hình ảnh phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống.

Trong bối cảnh đó, tranh cãi quanh tạo hình nhân vật nam trên màn ảnh không chỉ là vấn đề của riêng một bộ phim, mà phản ánh sự va chạm giữa thị hiếu giải trí hiện đại và định hướng quản lý văn hóa tại Trung Quốc.