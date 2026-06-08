"Tiểu thư nghìn tỷ" Ngọc Thanh Tâm nói lưu loát nhiều ngoại ngữ ở phim VTV

Gần đây, nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi tham gia trong Tận hiến - bộ phim chính luận của VTV. Dù không phải tuyến nhân vật trung tâm, vai nữ tình báo Hoài Châu vẫn nhanh chóng thu hút khán giả bởi vẻ đẹp sắc sảo và sự tài giỏi của mình.

Một trong những yếu tố khiến khán giả bất ngờ nhất là khả năng sử dụng liên tiếp nhiều ngoại ngữ của Hoài Châu. Nhiều trích đoạn nhân vật nói tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Lào được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngọc Thanh Tâm thể hiện khả năng ngoại ngữ trong phim "Tận hiến" (Video: VTV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên thừa nhận phản ứng tích cực này nằm ngoài dự đoán của mình. Theo Ngọc Thanh Tâm, cô từng có thời gian học tiếng Anh và tiếng Trung từ trước nên khi nhận vai chỉ cần tập trung bổ sung phần tiếng Lào phục vụ việc nhập vai. Việc học và luyện tập lời thoại bằng ngoại ngữ mới với cô diễn ra khá thuận lợi nhờ có nền tảng sẵn có cùng sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.

Ngoài đời, Ngọc Thanh Tâm có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn ở mức cơ bản.

Khi được hỏi liệu xuất thân trong gia đình có điều kiện có giúp cô tiếp cận ngoại ngữ dễ dàng hơn hay không, Ngọc Thanh Tâm cho rằng điều quan trọng vẫn là sở thích và khả năng tiếp thu của mỗi người.

Bản thân nữ diễn viên sinh năm 1993 yêu thích ngoại ngữ từ nhỏ nên luôn chủ động học tập và trau dồi. Cô cũng thừa nhận, khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ mang lại lợi thế rất lớn khi làm việc với đối tác quốc tế hay tham dự các sự kiện ở nước ngoài, giúp cô truyền tải thông tin trực tiếp và tự tin kết nối với mọi người.

Cơ duyên Ngọc Thanh Tâm đến với Tận hiến khá bất ngờ. Thời điểm tham gia chương trình Gia đình Haha, cô nhận được lời mời góp mặt trong phim với suy nghĩ ban đầu đây chỉ là một vai khách mời xuất hiện vài phân đoạn.

Chỉ đến khi đọc kỹ kịch bản, cô mới biết Hoài Châu là nhân vật có vai trò quan trọng trong mạch truyện, đồng thời đòi hỏi quá trình quay kéo dài hơn dự kiến. Chính vì vậy, nữ diễn viên dành nhiều thời gian nghiên cứu bối cảnh lịch sử và các tư liệu liên quan để chuẩn bị cho vai diễn.

Khác với nhiều người nghĩ, thử thách lớn nhất với cô không nằm ở việc thể hiện một nữ tình báo giỏi ngoại ngữ hay có khả năng ứng biến nhanh. Ngọc Thanh Tâm xem đây đơn giản là cơ hội trải nghiệm một dạng nhân vật mới sau thời gian dài không tham gia phim ảnh.

"Hoài Châu không phải là tuyến vai xuyên suốt của Tận hiến nhưng là dạng vai hoàn toàn khác với trước đây Tâm từng đóng. May mắn là từ khi bước vào nghề đến nay, tôi đã được trải nghiệm nhiều dạng nhân vật khác nhau. Mỗi vai diễn giống như được sống thêm một cuộc đời khác", cô chia sẻ.

Trong phim, Hoài Châu hiện lên là người phụ nữ bản lĩnh, luôn giữ được sự bình tĩnh trong những tình huống nguy hiểm. Vì tính chất công việc, nhân vật thường mang vẻ ngoài lạnh lùng và có phần khó đoán.

Ngọc Thanh Tâm cho biết nhiều người ngoài đời cũng nhận xét cô khá cá tính và hơi khó gần trong lần đầu tiếp xúc. Chính nét tương đồng ấy giúp nữ diễn viên kết nối với nhân vật một cách tự nhiên hơn.

Sau Tận hiến, nữ diễn viên cho biết sẵn sàng tham gia các dự án quốc tế hoặc những vai diễn đòi hỏi sử dụng ngoại ngữ nhiều hơn nếu có cơ hội phù hợp.

"Tôi vẫn xác định mình là nghệ sĩ Việt Nam và tập trung hoạt động trong nước. Nhưng nếu có cơ hội tham gia những dự án mang yếu tố quốc tế thì đó sẽ là trải nghiệm rất thú vị để học hỏi và phát triển bản thân", cô bày tỏ.

Ngọc Thanh Tâm là con gái của chủ doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản. Chính xuất thân này khiến nữ diễn viên nhiều năm qua gắn với danh xưng "tiểu thư nghìn tỷ" hay "rich kid của showbiz Việt".

Bên cạnh gia thế nổi bật, Ngọc Thanh Tâm cũng có hành trình riêng trong nghệ thuật. Tốt nghiệp ngành Truyền thông kỹ thuật số tại RMIT, từng học về sản xuất phim, cô được biết đến qua các dự án như Hiệp sĩ mù, Đảo của dân ngụ cư, Yêu em bất chấp, loạt web-drama Tâm sắc Tấm hay chương trình thực tế Gia đình Haha.

Ảnh: Nhân vật cung cấp