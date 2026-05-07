"Tiểu tam" gây bức xúc phim Việt, hé lộ sức khỏe sau điều trị suy thận

Mới đây, diễn viên Ngân Hòa - gương mặt đang nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai “tiểu tam” trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc - đã có những chia sẻ mới về tình trạng sức khỏe, sau thời gian dài điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 cho biết sức khỏe hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực và cô bắt đầu quay trở lại với công việc cũng như nhịp sống thường ngày.

“Hiện tại, sức khỏe của tôi đã tiến triển rất tích cực. Tôi đã có thể trở lại với công việc, những dự án nghệ thuật và nhịp sống hàng ngày mà mình luôn yêu quý. Sau khoảng thời gian trải qua biến cố sức khỏe, tôi càng trân trọng hơn từng ngày được thức dậy, được sống, được làm nghề và được tiếp tục gặp gỡ khán giả. Với tôi, đó thật sự là một sự tái sinh”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ngân Hòa thông báo về tình trạng sức khoẻ hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong bài đăng, Ngân Hòa gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành cùng cô trong giai đoạn khó khăn. “Những tin nhắn, lời hỏi thăm và tình cảm của mọi người đã trở thành nguồn động lực rất lớn để tôi mạnh mẽ bước tiếp”, cô bày tỏ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng dành lời tri ân đến đồng nghiệp trong nghề đã hỗ trợ cô suốt thời gian điều trị bệnh. Đặc biệt, cô nhắc đến Trấn Thành với sự biết ơn sâu sắc. “Em muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến anh Trấn Thành, người đã giúp đỡ em bằng tất cả sự yêu thương và chân thành. Với em, anh như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc em chênh vênh nhất”, Ngân Hòa viết.

Biến cố sức khỏe giúp nữ diễn viên nhìn cuộc sống theo cách khác. Cô cho biết hiện tại bản thân trân trọng hơn từng cơ hội được sống, được làm nghề và gặp gỡ khán giả. Ngân Hòa hy vọng sẽ trở lại với hình ảnh mạnh mẽ, tích cực hơn trong những dự án sắp tới.

Chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều đồng nghiệp và khán giả. NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Hoài Anh cùng nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng, động viên cô sau hành trình điều trị đầy khó khăn.

Ngân Hòa và các diễn viên trong phim "Bóng ma hạnh phúc" họp mặt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tình trạng bệnh của Ngân Hòa được công khai vào giữa năm 2025. Khi đó, bạn bè thân thiết cho biết nữ diễn viên mắc suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và cần ghép thận để duy trì sự sống.

Trước hoàn cảnh của nữ diễn viên, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ. Trong đó, Trấn Thành trực tiếp hỗ trợ 100 triệu đồng để giúp cô có thêm chi phí điều trị bệnh.

Sau biến cố sức khỏe, Ngân Hòa gần như vắng bóng khỏi mạng xã hội để tập trung chữa bệnh. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngân Hòa buộc phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì không đảm bảo đủ thể lực để làm việc.

“Tôi không dám nhận thêm công việc vì sợ ảnh hưởng đến cả tập thể nếu có vấn đề xảy ra”, diễn viên sinh năm 1996 chia sẻ.

Đối diện với chẩn đoán bệnh khi tuổi đời còn trẻ, Ngân Hòa cho biết cô từng trải qua cú sốc tâm lý lớn và mất nhiều thời gian để chấp nhận thực tế. “Có lúc tôi muốn buông xuôi, nhưng những suy nghĩ tiêu cực chỉ thoáng qua. Luôn có một điều gì đó thôi thúc tôi không được bỏ cuộc, phải tiếp tục cố gắng để giành lấy sự sống”, cô tâm sự.

Ngân Hòa vào vai "tiểu tam" trong phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bộ phim Bóng ma hạnh phúc hiện thu hút nhiều bàn luận trên các diễn đàn khi khai thác đề tài ngoại tình. Trong đó, vai “tiểu tam” do Ngân Hòa đảm nhận gây nhiều ức chế cho khán giả, khiến cô liên tục nhận phản ứng trái chiều vì hình tượng phản diện trên màn ảnh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngân Hòa cho biết Bóng ma hạnh phúc được quay từ cuối năm 2024, thời điểm cô đã phát hiện bệnh nhưng sức khỏe vẫn còn ổn định.

Nói về vai diễn đang gây tranh cãi, Ngân Hòa thẳng thắn nhìn nhận: “Một nhân vật xen vào hạnh phúc của người khác chắc chắn sẽ bị lên án. Tôi chỉ lo mình không thể hiện tốt và không được khán giả đón nhận. Vai phản diện lần này có thể gây tranh cãi, nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực cho thấy nhân vật đã chạm đến cảm xúc người xem”.

Trước hiệu ứng lan tỏa của bộ phim, mới đây dàn diễn viên Bóng ma hạnh phúc cũng có dịp hội ngộ sau thời gian dài đóng máy. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Ngân Hòa xuất hiện với mái tóc ngắn cùng thần sắc tươi tắn hơn trước. Đồng nghiệp cho biết sức khỏe của nữ diễn viên hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực.