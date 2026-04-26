Lương Thế Thành cầu xin khán giả giữa bão bị chỉ trích vì vai ngoại tình

Gần đây, vai diễn mới của Lương Thế Thành trong phim Bóng ma hạnh phúc thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Trên màn ảnh, anh vào vai Hoàng Dũng - một người chồng thành đạt với vẻ ngoài chỉn chu, mẫu mực. Tuy nhiên, ẩn sau hình ảnh hoàn hảo ấy là một người đàn ông dần sa ngã trước cám dỗ, phản bội gia đình.

Từ những lựa chọn sai lầm, Hoàng Dũng từng bước bộc lộ bản chất ích kỷ, thiếu trách nhiệm với vợ con. Sự chuyển biến tâm lý của nhân vật không chỉ đẩy mạch phim lên cao trào mà còn khiến người xem không khỏi ức chế.

Những phân cảnh ngoại tình của lương Thế Thành trong phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thậm chí, một bộ phận khán giả vì quá nhập tâm đã tìm đến trang cá nhân của Lương Thế Thành để bày tỏ sự bức xúc, liên tục gửi tin nhắn trách móc.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Lương Thế Thành phải liên tục "cầu xin", mong khán giả giữ bình tĩnh để theo dõi trọn vẹn câu chuyện. Nam diễn viên cho biết, từ ngày bộ phim phát sóng, anh nhận được rất nhiều tin nhắn công kích của khán giả.

“Biết là mọi người bức xúc lắm, phim cũng gần tới hồi kết, thôi mọi người ráng xem cho trọn vẹn. Lương Thế Thành đã tỉnh táo lên rồi nên mới đi tập gym cho dự án khác đây, chỉ có ông Dũng là còn ngu muội thôi”, nam diễn viên chia sẻ.

Lương Thế Thành mong muốn khán giả phân biệt rõ giữa nhân vật và đời thực, mắng nhân vật chứ đừng mắng diễn viên. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận phản ứng gay gắt từ người xem phần nào cho thấy vai diễn đã tạo được hiệu ứng. Thậm chí, ngay cả bản thân anh cũng không ít lần cảm thấy “khó chịu” với nhân vật Hoàng Dũng.

Lương Thế Thành cầu xin khán giả bình tĩnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, Lương Thế Thành từng có chia sẻ gây chú ý trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới với Thúy Diễm.

Anh nói: “Xin lỗi các chị em. Mấy hôm nay bộ phim Bóng ma hạnh phúc "lấy phước" chị em nhiều, tôi thấy có lỗi lắm. Nhưng hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Thành và Diễm nên xin chị em "tha'' cho tôi một bữa, chỉ một bữa thôi. Tôi hứa tập cuối của phim, tôi sẽ "trả phước" lại hết cho chị em mình".

Về phía Thúy Diễm, khi nói về vai diễn gây tranh cãi của chồng, cô cho biết Lương Thế Thành nhận được nhiều lời khen về diễn xuất, nhưng lại không dám nhắc tới vì sợ vợ trách.

Theo cô, không ít khán giả “ghen thay”, liên tục nhắn tin, để lại bình luận, thậm chí quay clip gửi để "mách" với cô. Nói về ranh giới giữa phim và đời, Thúy Diễm thể hiện sự thấu hiểu với nghề diễn, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ ông xã.

Nữ diễn viên nhắn nhủ: “Anh cứ yên tâm, sau 10 năm đồng hành, chúng ta đều hiểu công việc của diễn viên là hóa thân theo yêu cầu của đạo diễn. Em cũng có thua anh đâu, bao nhiêu vai diễn đều cân hết. Điều quan trọng là phải làm tròn vai, tập trung để mang đến một tác phẩm tử tế. Có em bênh vực anh rồi”.