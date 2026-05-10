Sinh viên làm phim về văn hoá Việt Nam giành giải thưởng ở Mỹ

Giải thưởng nhằm tôn vinh những tiếng nói triển vọng trong lĩnh vực truyền thông châu Á và người Mỹ gốc Á trong khuôn khổ CAAMFest tại San Francisco từ ngày 7 đến 10/5.

Bộ phim dài 11 phút do nhóm 25 sinh viên của Trường Đại học Nam California thực hiện, trong đó có sinh viên Việt Nam Đỗ Trang Linh.

Linh là sinh viên năm thứ ba của trường tại Los Angeles. Cô là một trong những nhà sản xuất chính của bộ phim ngắn.

Linh thứ 2 từ trái sang và đạo diễn Cynthia Nguyễn nhận giải thưởng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mang tên Sweet Farewell (Lời chia tay ngọt ngào), bộ phim kể về ông Tuấn, chủ một quán chè Việt Nam lớn tuổi, và Kimmie, một nữ phục vụ tuổi teen, cùng cố gắng cứu quán chè nhỏ mang nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng của họ.

Trong bối cảnh khu thương mại xung quanh được tái phát triển, quán chè đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, buộc cả hai nhân vật phải đối diện với sự thay đổi, mất mát và nỗi sợ buông bỏ.

“Ý tưởng ban đầu đến từ đạo diễn kiêm biên kịch Cynthia Nguyễn, người đã chia sẻ kịch bản với chúng tôi. Sau khi đọc, tôi lập tức đồng cảm với câu chuyện vì nó vừa ấm áp vừa giàu cảm xúc”, Linh nói.

Một trong những điểm nổi bật nhất của bộ phim là cách khắc họa nỗi hoài niệm trong cộng đồng người nhập cư.

“Một quán chè Việt Nam có thể trông rất bình dị bên ngoài, nhưng với nhiều người, những không gian như vậy lưu giữ ký ức, văn hóa và cảm giác về quê hương”, cô nói.

Để tạo nên không khí hoài niệm, ê-kíp sản xuất đã sử dụng ánh sáng ấm, nhịp phim chậm và những khung hình gần gũi. Bộ phim cũng đặc biệt chú trọng đến thiết kế bối cảnh, nhất là quán chè, vì muốn không gian mang lại cảm giác chân thực và quen thuộc với khán giả Việt Nam.

“Bên cạnh đó, nhóm cũng tập trung nhiều vào thiết kế âm thanh và tiếng động môi trường, sử dụng những âm thanh đời thường trong quán và khu thương mại để tạo cảm giác chân thật và gần gũi cho câu chuyện. Những chi tiết nhỏ này giúp thế giới trong phim trở nên sống động và phản ánh chân thực trải nghiệm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt”, Linh nói.

Trước đó, bộ phim đã giành giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim CSUN VSA Cinemania 2025 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bang California, Northridge tổ chức, cũng như Giải Bình chọn của Khán giả tại Liên hoan Điện ảnh và Truyền thông Đại học Nam California năm 2025.

Nhóm thực hiện bộ phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận xét về bộ phim, nhà văn Lưu Nghiệp Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội Điện ảnh Hà Nội, cũng là thành viên Ban giám khảo tuyển chọn Liên hoan Phim Quốc tế Đà Nẵng và Hà Nội, cho biết: “Chỉ 11 phút nhưng bộ phim gây xúc động sâu sắc. Phim kể về một gia đình Mỹ gốc Việt, qua đó thể hiện một điều cốt lõi: Văn hóa chính là yếu tố giúp một dân tộc tồn tại và phát triển”.

Ông Quỳnh cho rằng bộ phim đã khắc họa rõ nét dòng chảy bền bỉ của văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

“Họ hòa nhập vào xã hội sở tại nhưng không đánh mất bản sắc văn hóa của mình. Bộ phim để lại ấn tượng mạnh, nhất là trong bối cảnh nhiều người trẻ dễ bị cuốn theo những xu hướng xã hội bề nổi mà quên đi cội nguồn”, ông nói.

Linh hiện theo học ngành Quản Trị Kinh Doanh Điện Ảnh (Business of Cinematic Arts) và giữ vai trò đồng Chủ tịch Hội Sinh Viên Điện Ảnh Châu Á tại trường Đại Học Nam California.

Minh Anh