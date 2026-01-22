Quách Ngọc Tuyên mời NSƯT Hoài Linh đóng phim Tết, hé lộ về cát-xê

Nhà sản xuất, diễn viên Quách Ngọc Tuyên vừa công bố dự án phim chiếu mạng Xuân hạ được thu đông với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ hài Hoài Linh, diễn viên Vân Trang, Mạc Văn Khoa… lên sóng dịp Tết Nguyên đán.

Đây là lần đầu tiên NSƯT Hoài Linh và các diễn viên tham gia phim do Quách Ngọc Tuyên sản xuất. "Anh Vi Cá" nói: “Ra phim trường, tôi bất ngờ về cách làm việc của mọi người, giống như một gia đình vậy. Mọi người thương tôi lắm. Dù quay từ sáng tới khuya, thời gian ngủ nghỉ rất ít nhưng ai cũng đầy năng lượng".

Quách Ngọc Tuyên tâm sự, anh nhận được rất nhiều ân tình trong dự án này. "Trong đoàn, anh Hoài Linh là người lớn tuổi nhất nên tôi sợ anh Linh mệt, đuối sức. Thế nhưng, anh lúc nào cũng hết mình với mọi người”, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Các diễn viên tham gia phim Tết của Quách Ngọc Tuyên (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nói về sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh trong dự án này, Quách Ngọc Tuyên tiết lộ, khi làm kịch bản, anh đã nghĩ tới nam danh hài nhưng chưa dám ngỏ lời mời ngay. Phải đợi đến khi kịch bản hoàn thiện, Quách Ngọc Tuyên mới tự tin mời đàn anh tham gia.

Anh kể: “Tôi từng làm rất nhiều dự án, khán giả cứ thắc mắc sao không thấy anh Hoài Linh. Tôi muốn mời anh Hoài Linh lắm nhưng tất cả dự án đó đều không có vai phù hợp với anh Linh.

Tôi nghĩ, khi mời ai thì phải có vai phù hợp, chứ không phải mời một người nổi tiếng vào vai khách mời rồi tận dụng tên của họ làm truyền thông. Khi thấy vai này phù hợp với anh Hoài Linh, tôi mới dám mời. Lúc anh Linh nhận lời, tôi vỡ òa sung sướng vì vai này thực sự rất hợp với anh”.

Khi được hỏi về cát-xê cho dàn diễn viên tên tuổi, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ: “Nếu trả đúng như một dự án bình thường thì tôi trả không nổi. May mắn là tất cả anh em trong ê-kíp, không ai hỏi lương thế nào. Mọi người bảo tôi cứ tự cân nhắc đi.

Tôi rất cảm ơn anh em ê-kíp và bà con ở Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Trong phim có những phân đoạn cần vài chục diễn viên quần chúng, bà con liền tới với tôi. Mọi người không lấy tiền còn đem cả đồ ăn thức uống đến cho đoàn. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Hạnh phúc nhất của một diễn viên là đi tới đâu cũng được mọi người yêu thương, ủng hộ”.

Quách Ngọc Tuyên vừa làm nhà sản xuất, vừa đóng trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Thời gian qua, Quách Ngọc Tuyên vừa xây nhà cho cha mẹ ở quê, vừa mở nhà hàng mới, và đầu tư không ít tiền bạc cho phim "Trăng điên" nhưng anh vẫn mạnh dạn đầu tư làm phim Tết.

Nói về điều này, Quách Ngọc Tuyên bộc bạch: “Tôi mong muốn mỗi năm đều làm phim Tết cho mọi người xem vì nhiều khán giả ở tỉnh xa không tới được các cụm rạp xem phim thì chỉ cần chiếc điện thoại có mạng là xem được rồi”.

Xuân hạ được thu đông là dự án đầu tay do Bảo Anh làm đạo diễn. Quách Ngọc Tuyên cho biết, anh tin tưởng vào tay nghề, cũng như tâm huyết của đồng nghiệp. “Nếu ai cũng an toàn, chọn những người phải có gì rồi thì ai cho những người mới cơ hội?", anh nói.

Phim dự kiến lên sóng tập 1 vào lúc 20h ngày 23/1.