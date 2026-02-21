Phim Tết 18+ của Trấn Thành bị quay lén: Lập vi bằng, truy nguồn phát tán

Đại diện nhà phát hành phim Thỏ ơi vừa phát thông báo về tình trạng quay lén, phát tán trái phép tác phẩm trên mạng xã hội, sau 4 ngày chính thức khởi chiếu.

Theo thông báo từ phía phát hành, đơn vị này ghi nhận nhiều trường hợp quay trái phép trong rạp và đăng tải một phần hoặc toàn bộ nội dung phim lên các nền tảng mạng xã hội, website chia sẻ nội dung số.

Trấn Thành giao lưu với khán giả tại rạp (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đại diện nhà phát hành nhấn mạnh, hành vi quay hoặc đăng tải bộ phim dưới bất kỳ hình thức trực tiếp hay gián tiếp nào đều là vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất, nhà phát hành cũng như toàn bộ ê-kíp sáng tạo.

"Căn cứ theo quy định hiện hành, đặc biệt là Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Điện ảnh, tác phẩm điện ảnh được bảo hộ quyền tác giả ngay từ thời điểm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Mọi hành vi sao chép, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý, thậm chí áp dụng chế tài hình sự tùy theo mức độ vi phạm", đại diện nhà phát hành cho biết.

Phía phát hành cũng chia sẻ đã tiến hành lập vi bằng, thu thập dữ liệu, ghi nhận đường dẫn, tài khoản và các thông tin liên quan để làm căn cứ xử lý. Đồng thời, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh nguồn phát tán, truy vết các cá nhân, tổ chức có liên quan.

"Chúng tôi kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác phẩm, đồng thời kêu gọi khán giả không quay trái phép, không chia sẻ hoặc tiếp tay cho các hành vi phát tán trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, không chỉ giới hạn ở phạm vi của Thỏ ơi.

Tôn trọng bản quyền không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là sự ủng hộ thiết thực dành cho ngành công nghiệp điện ảnh và những người làm nghề chân chính", đại diện nhà phát hành cho biết.

Các diễn viên nữ trong "Thỏ ơi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Cùng thời điểm, đạo diễn Trấn Thành thông báo doanh thu riêng trong ngày mùng 4 Tết (20/2) của Thỏ ơi đạt hơn 41 tỷ đồng, lập kỷ lục phim Tết có doanh thu trong ngày cao nhất.

Chia sẻ về thành tích này, anh bày tỏ: "Cho tôi ôm quý vị, siết chặt và hôn 100 cái. Tôi cảm ơn không biết sao cho hết. Phim đã vượt qua kỷ lục của Mai và Bộ tứ báo thủ rồi".

Văn Mai Hương nhận được nhiều lời khen về diễn xuất (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước đó, sáng 21/2 (mùng 5 Tết), Trấn Thành cũng đăng tải bài viết kêu gọi khán giả không tiết lộ nội dung phim khi tác phẩm đang trong thời gian công chiếu.

Nam nghệ sĩ bày tỏ lo lắng trước tình trạng một số người đăng tải đoạn kết, các tình tiết quan trọng hoặc quay lén trong rạp rồi chia sẻ lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khán giả chưa xem phim.

Bài viết của anh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm, đồng thời kêu gọi tôn trọng công sức của ê-kíp sản xuất và giữ gìn trải nghiệm chung tại rạp.

Theo số liệu phòng vé cập nhật đến 14h ngày 21/2, Thỏ ơi đạt doanh thu 190 tỷ đồng. Kể từ khi ra rạp, tác phẩm liên tục giữ vị trí dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ, cho thấy sức hút mạnh mẽ trong dịp Tết năm nay.