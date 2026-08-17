Phim của vợ chồng Hoàng tử Harry thất bại về doanh thu phòng vé

Trước đó, phim từng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình tại Liên hoan phim Sundance 2026. Thành tích này một lần nữa đặt câu hỏi về sức hút thương mại của cặp đôi sau khi rời Hoàng gia Anh.

Cookie Queens không được khán giả đón nhận

Cookie Queens theo chân 4 nữ hướng đạo sinh trong mùa bán bánh quy của Girl Scouts. Từ một hoạt động tưởng như đơn giản dành cho trẻ em, bộ phim khai thác câu chuyện về tham vọng, khả năng lãnh đạo, tình bạn, sự cạnh tranh và quá trình trưởng thành.

"Cookie Queens" được Meghan Markle giới thiệu tại LHP Sundance 2026 (Ảnh: Getty).

Trước khi phát hành thương mại, tác phẩm được giới thiệu tại Liên hoan phim Sundance 2026 và nhận phản ứng tương đối tích cực từ giới phê bình. Trên Metacritic, những đánh giá ban đầu đều ở mức khả quan. Tờ The Hollywood Reporter chấm 70/100, trong khi IndieWire cho phim 67/100.

Các cây bút đánh giá cao cách đạo diễn xây dựng hình ảnh những nhân vật trẻ tự nhiên, giàu năng lượng và có sức hút. The Hollywood Reporter nhận xét bộ phim dễ tiếp cận, trong khi IndieWire cho rằng câu chuyện được hỗ trợ bởi phần hình ảnh chỉn chu, dù mô-típ cạnh tranh bán hàng không hoàn toàn mới.

Trang Next Best Picture thậm chí cho rằng câu chuyện về những hộp bánh quy dần mở rộng thành câu chuyện về tình bạn, tình chị em, tham vọng và quá trình trưởng thành của những cô bé.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả sau khi phim chính thức ra rạp lại không tạo được hiệu ứng tương tự.

"Cookie Queens" không được khán giả đón nhận khi ra mắt trong tháng 8 (Ảnh: Instagram).

Theo số liệu được công bố, Cookie Queens chỉ thu khoảng 354.000 USD từ 446 rạp trong giai đoạn đầu phát hành. Thành tích này thậm chí thấp hơn CatVideoFest 2026 - chương trình tập hợp những video về mèo nổi tiếng trên Internet. Tác phẩm về mèo thu khoảng 569.000 USD dù chỉ được trình chiếu tại 255 rạp.

Khoảng cách giữa phản ứng của giới phê bình và kết quả phòng vé khiến Cookie Queens trở thành một trường hợp đáng chú ý. Một số đánh giá cho rằng điểm yếu của phim nằm ở việc tác phẩm chưa khai thác đủ sâu những vấn đề mà chính mình đặt ra.

Tờ San Francisco Chronicle nhận xét một số cảnh có cảm giác được dàn dựng quá mức, khiến bộ phim đôi lúc giống một chương trình truyền hình thực tế hơn là phim tài liệu quan sát.

Trong khi đó, trang Variety cho rằng tác phẩm tập trung quá nhiều vào hành trình bán bánh của từng cô bé, khiến toàn bộ câu chuyện chưa được phát triển đầy đủ.

Sức hút của Harry và Meghan bị đặt dấu hỏi

Harry và Meghan liên tục thử sức trong lĩnh vực mới (Ảnh: Instagram).

Màn ra mắt không khả quan của Cookie Queens đặc biệt gây chú ý bởi dự án có sự tham gia của Hoàng tử Harry và Meghan Markle trong vai trò nhà sản xuất điều hành.

Sau khi rời vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh năm 2020, Harry và Meghan chuyển tới Mỹ và nhanh chóng ký nhiều hợp đồng lớn trong lĩnh vực giải trí. Vì vậy, khả năng biến sự chú ý khổng lồ từ tên tuổi của họ thành sức hút thương mại luôn là vấn đề được quan tâm.

Chuyên gia bình luận Hoàng gia Kinsey Schofield nhận định Harry và Meghan vẫn có khả năng tạo ra những chủ đề nóng trên truyền thông, nhưng sự chú ý không đồng nghĩa với việc khán giả sẵn sàng bỏ tiền mua vé.

Theo bà, từng có thời điểm chỉ cần tên Harry và Meghan xuất hiện trong một dự án cũng đủ tạo ra sự tò mò rất lớn. Tuy nhiên, Cookie Queens cho thấy điều đó có thể không còn đúng như trước.

Meghan đặc biệt sở hữu mức độ nhận diện tên tuổi rất cao. Nhưng theo Schofield, một người có thể khiến công chúng nhấp vào một bài viết vì tò mò, yêu thích hoặc thậm chí khó chịu, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ sẽ mua vé xem một bộ phim chỉ vì người đó tham gia sản xuất.

Chuyên gia Hoàng gia Hilary Fordwich thậm chí nhận xét rằng kết quả phòng vé cho thấy sức hút thương mại của Harry và Meghan không mạnh như kỳ vọng nếu dự án không gắn với những câu chuyện liên quan tới Hoàng gia.

Từ Harry & Meghan đến Cookie Queens

Harry và Meghan từng thành công với các dự án trước đó khi tiết lộ các câu chuyện hoàng gia (Ảnh: Getty).

Đây không phải lần đầu tiên Harry và Meghan bước vào lĩnh vực giải trí sau khi rời Hoàng gia.

Năm 2022, loạt phim tài liệu Harry & Meghan của Netflix tạo ra sức hút khổng lồ. Tác phẩm tập trung vào chuyện tình của cặp đôi, cuộc sống trong Hoàng gia và quyết định rời khỏi vai trò thành viên cấp cao.

Một năm sau, cuốn hồi ký Spare của Harry tiếp tục tạo ra cơn sốt truyền thông toàn cầu nhờ hàng loạt tiết lộ về cuộc sống của anh trong Hoàng gia Anh.

Điểm chung của những dự án này là đều trực tiếp liên quan tới Harry, Meghan và Hoàng gia - chủ đề vốn có sức hút đặc biệt với công chúng.

Trong khi đó, Cookie Queens lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Harry và Meghan không phải nhân vật chính, nội dung không xoay quanh Hoàng gia và dự án hướng tới một nhóm khán giả rộng hơn thông qua câu chuyện về những cô bé bán bánh quy. Đây có thể chính là lý do khiến mức độ chú ý trên truyền thông không chuyển hóa thành lượng khán giả tương xứng tại rạp.

Chuyện tình từng khiến cả thế giới chú ý

Harry và Meghan đã rời Hoàng gia Anh và chuyển tới Mỹ sống từ năm 2020 (Ảnh: AFP).

Harry và Meghan bắt đầu hẹn hò vào năm 2016 sau khi được một người bạn chung giới thiệu. Khi đó, Meghan là nữ diễn viên nổi tiếng với Suits, còn Harry là thành viên được chú ý của Hoàng gia Anh.

Mối quan hệ nhanh chóng tiến triển. Cặp đôi từng cùng tới Botswana và coi chuyến đi này là một dấu mốc quan trọng trong chuyện tình.

Tháng 11/2017, Harry và Meghan tuyên bố đính hôn. Chiếc nhẫn cầu hôn do Harry thiết kế có một viên kim cương từ Botswana cùng hai viên kim cương thuộc bộ sưu tập của Công nương Diana.

Ngày 19/5/2018, họ tổ chức hôn lễ và thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, đưa Meghan chính thức bước vào Hoàng gia Anh với tước hiệu Nữ công tước xứ Sussex.

Năm 2019, cặp đôi đón con trai Archie. Đầu năm 2020, họ tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia và chuyển tới Mỹ. Kể từ đó, Harry và Meghan xây dựng cuộc sống mới, đồng thời phát triển các dự án truyền thông, sản xuất nội dung và hoạt động xã hội.