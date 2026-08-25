Olivoilà là Nhà tài trợ độc quyền ngành hàng dầu ô liu tại Miss World 2026

Qua vòng thi, dàn hoa hậu quốc tế cũng hé lộ lựa chọn làm nên lối sống khỏe mạnh để tạo ra phiên bản "Đẹp hơn mỗi ngày" của mình.

Các đại diện nhan sắc tràn đầy năng lượng trong cuộc thi Head Chef Beauty (Ảnh: BTC).

Vòng thi tài năng Head Chef Beauty “Healthy is the New Sexy” lan tỏa thông điệp “Healthy is the New Sexy”, góc nhìn mới về tiêu chuẩn đẹp của phụ nữ hiện đại: muốn đẹp hơn mỗi ngày, trước hết cần vun đắp nền tảng sức khỏe từ bên trong, được nuôi dưỡng mỗi ngày qua từng lựa chọn sống lành mạnh.

Các đại diện nhan sắc quốc tế còn cho rằng "Healthy is the New Sexy" nên là một trong những chuẩn mực mới về vẻ đẹp. Hoa hậu Olivija Spanovskis (Úc) chia sẻ: “Để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bạn cần phải cảm thấy khoẻ đẹp từ sâu bên trong”.

Hoa hậu Asia Rose Simpson (Philippines) nhìn nhận thông điệp như một lời nhắc yêu bản thân và cách để tỏa sáng: “Khi chúng ta học cách sống khỏe đẹp, tự tin và hài lòng với chính mình thì thế giới cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn”.

Thông điệp “Healthy is the New Sexy” được nhiều hoa hậu đón nhận và lan tỏa tích cực (Ảnh: BTC).

Trong vòng thi này, 111 hoa hậu cùng hoàn thiện các món ăn tốt cho sức khỏe với những nguyên liệu quen thuộc như cá hồi, ức gà, rau củ và dầu ô liu Olivoilà. Điều thú vị không nằm ở việc ai nấu ngon hơn mà đằng sau mỗi món ăn còn là câu chuyện về văn hóa, lối sống và cách những người đẹp lựa chọn chăm sóc chính mình.

Với Head Chef Beauty “Healthy is the New Sexy”, "sexy" không chỉ được định nghĩa là vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ, mà còn là sức hút đến từ một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tích cực và nguồn năng lượng tỏa ra từ bên trong, được nuôi dưỡng mỗi ngày qua từng lựa chọn sống lành mạnh.

Đằng sau mỗi món ăn là những câu chuyện thú vị về cách nuôi dưỡng vẻ đẹp (Ảnh: BTC).

Đại diện Tây Ban Nha - Hoa hậu Elisabeth Reynés - tự hào khi được chia sẻ về bí quyết tạo nên nét đẹp khỏe khoắn của phụ nữ Tây Ban Nha. Với cô, chế độ dinh dưỡng Địa Trung Hải đóng vai trò là nền tảng.

“Chúng tôi ăn 5 bữa một ngày với những nguyên liệu tươi sống, rau củ, trái cây, sử dụng dầu ô liu hàng ngày và uống nhiều nước. Tôi muốn nhấn mạnh đến dầu ô liu, đặc biệt extra virgin vì thành phần giàu vitamin E, polyphenol có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa. Tây Ban Nha cũng là một trong những quốc gia có sản lượng xuất khẩu hàng đầu thế giới nên dầu ô liu được đưa vào kết hợp trong rất nhiều món ăn và được sử dụng phổ biến, thường xuyên mỗi ngày”, Hoa hậu Elisabeth Reynés chia sẻ.

Cô cũng rất ấn tượng khi Olivoilà - Nhà tài trợ độc quyền ngành hàng dầu ô liu tại Miss World lần thứ 73 là thương hiệu dầu ô liu nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha và các sản phẩm dầu ô liu của Olivoilà đang được nhiều phụ nữ Việt Nam đón nhận, sử dụng trong ăn uống và làm đẹp mỗi ngày.

Hoa hậu Elisabeth Reynés chia sẻ về bí quyết khỏe đẹp của phụ nữ Tây Ban Nha (Ảnh: BTC).

Như một minh chứng, hoa hậu Bảo Ngọc - đại diện chủ nhà Việt Nam - bật mí cô đã gắn bó với dầu ô liu Olivoilà từ lâu. Ban đầu nàng hậu biết đến và ấn tượng với Olivoilà bởi sự đồng điệu trong thông điệp “Đẹp hơn mỗi ngày”, sau đó là sự tin tưởng vào uy tín và nguồn gốc chất lượng bởi sản phẩm được nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha.

Cô cho rằng, ai cũng đều cần có sức khoẻ. Đặc biệt với phụ nữ, sức khỏe là cội nguồn của vẻ đẹp bền vững. Ngôn ngữ thể hiện sự yêu thương tốt nhất là sự chăm sóc bản thân ngay từ trong lối sống, dinh dưỡng bằng những lựa chọn lành mạnh được duy trì mỗi ngày.

Người đẹp yêu thích dầu ô liu extra virgin Olivoilà. Cô thường khởi động ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh như dùng dầu ô liu Olivoilà với món bánh mì nướng hay salad, đặc biệt là tỏi ngâm dầu ôliu - những lựa chọn phù hợp với lối sống hướng đến sự khỏe đẹp từ bên trong.

Bảo Ngọc chia sẻ về chủ đề "Healthy is the New Sexy" truyền tải thông qua các món ăn nhận được nhiều hưởng ứng (Ảnh: BTC).

Hoa hậu Mỹ Mary Sickler và hoa hậu Ý Lucrezia Mangili cũng bật mí những cách riêng để làm nên công thức “Đẹp hơn mỗi ngày”.

Hoa hậu Mỹ cho biết: “Bí quyết lớn nhất để tôi duy trì vẻ rạng rỡ khỏe khoắn chính là luôn giữ tinh thần tích cực, chú trọng nuôi dưỡng cơ thể bằng thực phẩm, nguyên liệu tốt lành, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể”.

Hoa hậu Ý cũng nhắn nhủ: “Để đẹp hơn mỗi ngày, điều quan trọng không chỉ là chăm sóc vẻ ngoài, mà còn phải quan tâm đến những gì chúng ta ăn mỗi ngày”.

Cả hai cũng duy trì thói quen sử dụng dầu ô liu trong những bữa ăn quen thuộc, chẳng hạn như khi ăn salad hoặc trong bữa sáng mỗi ngày.

Hoa hậu Mỹ Mary Sickler và hoa hậu Ý Lucrezia Melito Mangili chia sẻ về lối sống lành mạnh (Ảnh: BTC).

Với vai trò nhà tài trợ độc quyền ngành hàng dầu ô liu, Olivoilà tiếp tục lan tỏa và khẳng định tinh thần "Healthy is the New Sexy" - vẻ đẹp bền vững đến từ cơ thể khỏe mạnh bên trong, bắt đầu từ những lựa chọn dinh dưỡng tốt và lối sống tích cực mỗi ngày.