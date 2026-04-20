NSND Thu Hiền, Tùng Dương tái hiện ký ức lịch sử tại Phà Gianh

Tối 18/4, tại Khu Di tích Phà Gianh (thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh), chương trình nghệ thuật - chính luận “Bản hùng ca trên sông” đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, từ 20h10 đến 21h40.

Chương trình hướng tới việc tưởng niệm và ghi nhận đóng góp của các lực lượng từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bảo đảm hậu cần trong các giai đoạn chiến tranh. Trong đó, âm nhạc giữ vai trò xuyên suốt, kết nối các phần nội dung và tạo mạch cảm xúc cho toàn bộ chương trình.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhiều ca khúc quen thuộc được lựa chọn trình diễn như Hy vọng, Lời người ra đi, Quảng Bình quê ta ơi, Vui mở đường, Miền xa thẳm, Trở về dòng sông tuổi thơ, Linh thiêng Việt Nam...

Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ như NSND Thu Hiền, NSƯT Lan Anh, Tùng Dương, Hương Tràm, Đông Hùng, Hoàng Viết Danh...

Chia sẻ sau chương trình, ca sĩ Tùng Dương cho biết anh xúc động khi lần đầu thể hiện ca khúc Lời người ra đi của nhạc sĩ Trần Hoàn, với phần đệm guitar và bản phối của nhạc sĩ Trần Thanh Phương. Anh cũng đảm nhận phần thể hiện ca khúc Đường chúng ta đi ở cuối chương trình, trong không gian sân khấu ngoài trời gắn với địa danh lịch sử.

Chương trình “Bản hùng ca trên sông” diễn ra tại Khu Di tích Phà Gianh (Ảnh: Ban tổ chức).

Lấy dòng sông Gianh làm trục kết nối, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử gắn với khu vực này trong thời kỳ chiến tranh. Nội dung được triển khai theo ba chương, tương ứng với các lớp nghĩa về lịch sử, con người và sự tiếp nối.

Chương 1, “Tọa độ lửa”, tập trung khắc họa vai trò của phà Gianh với cảng Gianh trong các giai đoạn kháng chiến, đặc biệt là thời kỳ chống chiến tranh phá hoại. Phần này cũng lồng ghép phóng sự “Bi tráng những ngày đầu đánh Mỹ tại Cảng Gianh”, nhắc lại các sự kiện diễn ra vào các năm 1964 và 1965.

Những khoảnh khắc xúc động tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương 2, “Đầu đội bom - chân bám phà”, là phần trọng tâm, tập trung khắc họa con người. Qua hoạt cảnh, phóng sự và các tiết mục nghệ thuật, chương trình tái hiện hình ảnh quân và dân hai bờ sông Gianh tham gia vận chuyển hàng hóa, bảo đảm hậu cần trong chiến tranh.

Chương trình cũng nhắc đến Chiến dịch K4 năm 1966, khi lực lượng thanh niên xung phong và dân công mở đường phục vụ vận chuyển vũ khí vào Vĩnh Linh.

Một điểm nhấn là hình ảnh “phà dìm” được tái hiện trên sân khấu, giúp người xem hình dung rõ hơn về cách bảo đảm giao thông trong điều kiện chiến tranh. Bên cạnh đó là các câu chuyện về lực lượng lái phà, phá thủy lôi và thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại những khu vực ác liệt.

Chương 3, “Nỗi nhớ dòng sông”, khép lại chương trình bằng các nội dung tưởng niệm và liên hệ hiện tại, đề cập đến công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như sự thay đổi của địa phương sau chiến tranh.