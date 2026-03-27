Nhật Kim Anh ở biệt thự 200m2, không nghĩ chuyện yêu đương sau thăng trầm

Gần đây, diễn viên Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi hiếm hoi trở lại điện ảnh sau 8 năm vắng bóng. Tại buổi cúng khai máy phim Mẹ mìn, cô trở thành tâm điểm với diện mạo rạng rỡ, vẻ ngoài nhiều năng lượng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô cho biết nhận lời đóng phim mới vì thấy hứng thú với kịch bản và vai diễn thuộc thể loại tâm lý, giật gân. Mặc dù bận rộn chăm con nhỏ, Nhật Kim Anh vẫn sắp xếp và cân bằng được thời gian để trở lại nghệ thuật.

"Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nên rất cực. Nhưng lần này kịch bản hay, ê-kíp làm phim chuyên nghiệp khiến tôi hào hứng. Tôi cũng có áp lực, lo lắng rằng sự trở lại của tôi có đủ tốt và được khán giả đón nhận hay không", Nhật Kim Anh nói.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh đã bước qua thời đỉnh cao của "nữ hoàng phim truyền hình", song cô không bận tâm chuyện cạnh tranh, ganh đua trong nghề. Đặc biệt, Nhật Kim Anh không quan trọng số lượng tác phẩm mà tập trung nỗ lực hết mình với từng dự án, xây dựng màu sắc riêng của bản thân.

"Tính tôi không bao giờ chạy show, đóng nhiều phim cùng lúc. Hoàn thành một phim, tôi mới tính đến chuyện đóng phim khác để không ảnh hưởng đến cảm xúc của từng vai diễn. Đó là lý do mọi người thấy tôi ít đóng phim", Nhật Kim Anh nói.

Thời gian qua, thi thoảng, Nhật Kim Anh dự sự kiện của bạn bè thân thiết. Bên cạnh ca hát và đóng phim, cô cũng phát triển công việc kinh doanh, hiện là giám đốc của một công ty mỹ phẩm.

Nhờ sở hữu khối tài sản lớn, Nhật Kim Anh được đặt biệt danh là "phú bà", "mẹ đơn thân giàu nhất làng giải trí". Chia sẻ với phóng viên về quan niệm vật chất, Nhật Kim Anh cho rằng cô không quá giàu có nhưng đủ sống.

"Tôi hay nghĩ về câu nói: Tiền nhiều để làm gì? Với tôi, mình cứ biết đủ là được. Dĩ nhiên, sẽ có người cho rằng tôi đầy đủ rồi nên mới nói câu này. Nhưng cho dù tôi không đủ đầy như bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng, miễn mình bình an, gia đình, người thân của mình mạnh khỏe, là mọi thứ ổn. Bình yên đâu phải là tiền, vàng chất cao như núi. Bình yên rất đơn giản", Nhật Kim Anh chia sẻ.

Nhật Kim Anh cho biết, thời gian qua, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Sau khi mang bầu bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và sinh bé thứ hai - con gái Julia - vào tháng 1/2025, cô tập trung chăm sóc con nhỏ tại biệt thự rộng 200m2 ở TPHCM.

Diễn viên cho rằng cuộc sống mẹ đơn thân bận rộn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Hằng ngày, niềm vui của cô là được thấy con lớn lên chơi cùng con, dạy con từng điều nhỏ nhất. "Mỗi ngày được nghe tiếng cười của con, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng", Nhật Kim anh từng chia sẻ.

Bên cạnh dành thời gian cho con nhỏ, Nhật Kim Anh cũng sắp xếp để ở bên con trai lớn, bé Kutin, năm nay 11 tuổi. Trước đó, cô có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với doanh nhân Bửu Lộc. Cả hai "đường ai nấy đi" vào năm 2019. Hiện tại, con trai Kutin của cô và chồng cũ sống cùng nhà nội ở Cần Thơ.

Nữ diễn viên giữ mối quan hệ tốt với nhà chồng cũ, thường xuyên qua lại quê nội thăm con. Hồi tháng 9 năm ngoái, hình ảnh Nhật Kim Anh đưa bé Julia về Cần Thơ dự sinh nhật con trai nhận được sự chú ý từ khán giả.

Qua những thăng trầm tình cảm, Nhật Kim Anh cho biết cô hiện giữ tinh thần bình thản, tự do, không quan trọng việc yêu đương.

"Càng yêu nhiều, càng khổ. Lúc yêu, chúng ta hạnh phúc nhưng cuộc sống vô thường lắm. Ngày xưa, tôi từng yêu đến "chết đi sống lại". Bây giờ nhìn lại, tôi tự hỏi tại sao ngày xưa mình khờ dại vậy. Tôi rút ra bài học là yêu thì nên cho đi 10%, giữ lại 90% cho mình", Nhật Kim Anh bộc bạch.

Theo Nhật Kim Anh, tình yêu là duyên nợ nên cô không cưỡng cầu. Khi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng, cô không dằn vặt vì duyên đến, duyên đi, chuyện hợp tan trong cuộc đời.

Nữ diễn viên cho biết thêm, bí quyết để cô cân bằng được tinh thần, giữ sự lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống là tìm đến thiền, Phật pháp. Theo cô, nhờ tu tập mà cô rũ bỏ được nhiều phiền muộn, tiêu cực, mài giũa tâm trí vững vàng hơn.

"Tôi tìm đến Phật pháp như liều thuốc cho tinh thần. Chưa bao giờ tâm trí tôi được làm mới, an yên như bây giờ. Ngày xưa, tôi buồn vì tình yêu, công việc, gia đình. Bây giờ tôi thấy mọi thứ đều có cách giải quyết. Suy cho cùng, ngày mai, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Nên chúng ta không việc gì phải lo lắng", cô nói.

Kín tiếng về đời tư nhưng Nhật Kim Anh luôn thẳng thắn phản hồi những thị phi. Tháng 12/2025, mạng xã hội rộ tin đồn "Nhật Kim Anh bị bắt", "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố". Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng đính chính, đồng thời nhờ cơ quan chức năng can thiệp để bảo vệ danh dự và quyền lợi. Nữ diễn viên mong khán giả tỉnh táo, biết chọn lọc thông tin và chỉ tin cậy các kênh được kiểm chứng.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, quê ở Thanh Hóa. Cô từng tham gia các phim Long thành cầm giả ca,Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ, Tiếng sét trong mưa... Ngoài đóng phim, cô theo đuổi âm nhạc, từng ra album Lâu đài cát. Tháng 11/2025, cô phát hành MV Cát bụi dần tan trôi, đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm ít ca hát.

Ảnh: Bích Phương, Facebook nhân vật