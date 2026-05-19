Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói gì khi lần đầu lấn sân diễn xuất?

Trong Ốc mượn hồn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đảm nhận vai Ông Mạnh, một tài phiệt khét tiếng trên thương trường nhưng lại vô cùng ấm áp và cưng chiều con gái Diễm Quỳnh (do Anh Phạm thủ vai). Được biết, nhà sản xuất đã mất không ít thời gian để thuyết phục nam nhạc sĩ.

Bản thân nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vốn quen thuộc với khán giả qua những bản ballad da diết, các ca khúc thiếu nhi hay gần đây nhất là ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Việc hóa thân thành một tay tài phiệt khét tiếng là một quyết định vô cùng táo bạo với anh.

Phía nhà sản xuất cho biết, chính kịch bản khai thác sâu vào tình cảm cha con đã giúp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phá vỡ sự e ngại ban đầu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong phim "Ốc mượn hồn" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ về quyết định lấn sân đầy bất ngờ này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch: "Ban đầu tôi từ chối vì diễn xuất hoàn toàn không phải là thế mạnh của mình, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả ê-kíp. Tuy nhiên, sự kiên trì thuyết phục của nhà sản xuất và đặc biệt là chiều sâu tâm lý của nhân vật ông Mạnh đã giữ tôi lại.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, tôi mong muốn được thể hiện một nhân vật thật thú vị, mang chính tâm lý bảo vệ con cái của một người cha ngoài đời thực vào nhân vật, hy vọng sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn chân thật nhất".

Về phần Anh Phạm, nữ diễn viên không giấu được sự hào hứng khi có cơ hội đóng cặp cùng nam nhạc sĩ trong một tuyến nhân vật mang tính bản lề của phim. Cả hai có nhiều phân cảnh tâm lý phức tạp nhưng phối hợp mượt mà.

Diễn viên Anh Phạm chia sẻ: "Đóng chung với anh Nguyễn Văn Chung mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Dù anh luôn tự nhận mình là "tân binh" trên màn ảnh rộng, nhưng thực tế anh rất nhạy bén trong diễn xuất và vô cùng tình cảm. Anh ấy bắt nhịp cực kỳ nhanh không chỉ với tôi mà còn với các bạn diễn khác”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và diễn viên Anh Phạm vào vai cha con trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ một kỷ niệm vui khi làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Anh Phạm kể: "Anh Chung là một người hướng về gia đình. Có lần dù đang bận rộn trên trường quay, anh ấy vẫn không quên gọi điện đặt gà cho con trai ở nhà. Trái ngược với vai diễn trên phim, ngoài đời anh vô cùng hài hước, luôn biết cách trêu đùa và tạo không khí thoải mái cho tất cả mọi người trong đoàn".

Ốc mượn hồn đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sau loạt tác phẩm điện ảnh ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Anh Phạm, phim còn quy tụ hàng loạt cái tên đáng chú ý như Quốc Trường, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Phi Long... Phim có các suất chiếu sớm trong 3 ngày 29, 30 và 31/5.