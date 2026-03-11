"Ngọc nữ cải lương" Thanh Thanh Tâm tái xuất sau 14 năm xa xứ

"Ngọc nữ cải lương" tái xuất

NSƯT Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963, là con gái của cố NSƯT Nam Hùng và cố nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Thập niên 1990, chị là ngôi sao sân khấu được nhiều khán giả yêu mến, được biết đến với danh xưng "ngọc nữ cải lương", kết hợp cùng cố NSƯT Vũ Linh trong nhiều trích đoạn nổi tiếng.

Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, NSƯT Thanh Thanh Tâm rời xa hào quang nghệ thuật, sang Mỹ định cư. Gần đây, chị trở về Việt Nam đón Tết Bính Ngọ và chuẩn bị cho liveshow đầu tiên trong sự nghiệp. Đây cũng là chương trình đầu tiên Thanh Thanh Tâm chính thức tái ngộ người hâm mộ sau 14 năm xa xứ.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm chia sẻ về đêm nhạc cá nhân trong buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM ngày 10/3 (Ảnh: Bích Phương).

Trong cuộc gặp gỡ truyền thông ngày 10/3, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm trải lòng về nỗi nhớ quê hương, nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp và khán giả sau nhiều năm sống tại đất khách.

Thanh Thanh Tâm chia sẻ, những năm qua, dù sống ở nước ngoài và bận rộn với cuộc sống mưu sinh, tình yêu với sân khấu cải lương trong chị chưa bao giờ nguội lạnh.

Với nữ nghệ sĩ, sân khấu luôn là chốn thiêng liêng, đòi hỏi sự nghiêm túc và tận tâm. Ở nước ngoài, thi thoảng chị vẫn đi hát. Điều kiện tổ chức đôi khi không thể được chu toàn như quê nhà, nhưng sự nghiêm túc với nghề thì Thanh Thanh Tâm chưa bao giờ thay đổi.

“Tôi đi hát nhiều năm trước và đến nay vẫn vậy, luôn giữ nhiệt huyết với nghề. Mỗi khi chuẩn bị cho một chương trình, tôi phải tập hát trước khoảng hai tháng để giọng mình mềm lại, tiếng trong trở lại như xưa. Ngoài ra còn phải tập thoại, tập đi, tập diễn.

Cuộc đời tôi được khán giả thương là nhờ 2 chữ "rèn luyện". Dù vai lớn hay nhỏ, tôi đều nghiêm túc. Có những vở tuồng phải tập ròng rã hai tháng trời. Ngay cả khi chỉ ca lẻ cũng phải tập luyện kỹ lưỡng”, Thanh Thanh Tâm nói.

"Ngọc nữ cải lương" Thanh Thanh Tâm khoe giọng hát (Video: Bích Phương).

Sau 14 năm gián đoạn việc biểu diễn tại Việt Nam, việc làm liveshow tại quê nhà khiến Thanh Thanh Tâm có nhiều áp lực. Ở tuổi 63, nữ nghệ sĩ chấp nhận việc hào quang, danh tiếng không còn như xưa. Điều quan trọng với Thanh Thanh Tâm là làm sao thể hiện được sự tôn trọng với khán giả.

“Tôi không dám tự tin nói rằng mình hát hay. Nhưng tôi nghĩ mình phải cố gắng hết sức thì khán giả sẽ chấp nhận. Sau 14 năm xa cách, tôi muốn mang những gì tốt đẹp nhất trở về. Dù có thể không còn như ngày xưa, nhưng khán giả sẽ hiểu được tình cảm và tâm huyết của mình”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Tưởng nhớ bạn diễn Vũ Linh, kể nỗi nhớ quê hương

Trong đêm nhạc mang tên Tự tình quê hương: Cải lương tâm sử, Thanh Thanh Tâm lựa chọn nhiều trích đoạn cải lương gắn với kỷ niệm trong sự nghiệp, thể hiện nỗi nhớ quê hương. Theo chị, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn mà còn là hành trình nhìn lại những chặng đường đã qua.

“Lần này tôi nghiêng về những tiết mục đậm kỷ niệm, kể về bao nhiêu ký ức chất chứa trong lòng suốt nhiều năm xa quê”, chị nói.

Ở tuổi 63, Thanh Thanh Tâm vẫn giữ tình yêu với sân khấu cải lương (Ảnh: Bích Phương).

Mở đầu chương trình là trường ca Tự tình quê hương do nghệ sĩ, biên kịch Quang Thành sáng tác, viết dựa trên những tâm tư và suy nghĩ của người nghệ sĩ xa quê nhiều năm trở về. Tác phẩm được xem như lời tự sự về nỗi nhớ quê hương và tình cảm dành cho khán giả.

Một trong những tiết mục đáng chú ý khác là trích đoạn Truyền thuyết tình yêu, được dàn dựng để Thanh Thanh Tâm biểu diễn cùng hai nghệ sĩ trẻ Võ Minh Lâm và Tú Sương.

“Tôi chọn trích đoạn này để hai bạn trẻ có dịp hát chung với mình trên sân khấu. Đó cũng là cách để các thế hệ nghệ sĩ có thể kết nối và chia sẻ tình yêu cải lương với khán giả”, chị cho biết.

Đặc biệt, Thanh Thanh Tâm cũng tưởng nhớ người bạn diễn một thuở - cố NSƯT Vũ Linh - trong tiết mục Hòn vọng phu. Gần 3 thập kỷ trước, vở diễn này từng gắn với tên tuổi Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm. Không còn người bạn diễn ăn ý một thời, Thanh Thanh Tâm cho biết chị sẽ diễn độc thoại, nhưng chưa hé lộ nhiều về nội dung vở diễn.

Đêm nhạc do nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đạo diễn, nghệ sĩ Quang Thành (áo hồng) làm biên kịch và thực hiện (Ảnh: Bích Phương).

Những năm sống ở Mỹ, Thanh Thanh Tâm cho biết chị vẫn thường xuyên nhận được tình cảm từ khán giả trong nước, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích cải lương. Nhiều khán giả trẻ chưa từng gặp chị ngoài đời nhưng vẫn theo dõi, lập các trang mạng xã hội dành riêng cho chị và cố nghệ sĩ Vũ Linh.

“Suốt thời gian tôi ở Mỹ, nhiều khán giả vẫn theo dõi, lập fanpage cho tôi và anh Vũ Linh. Có những bạn trẻ chưa bao giờ gặp tôi nhưng vẫn xem những vở tuồng cũ và yêu thích. Điều đó khiến tôi rất xúc động. Đó là niềm an ủi lớn với một người nghệ sĩ xa quê như tôi”, Thanh Thanh Tâm chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, chính tình cảm của khán giả đã trở thành động lực để chị quyết định trở về thực hiện chương trình lần này. Với chị, đêm diễn không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là cuộc hạnh ngộ sau nhiều năm xa cách.

“Tôi chỉ mong khán giả vẫn còn thương và chấp nhận Thanh Thanh Tâm. Nếu khán giả hiểu được tấm lòng và tình yêu nghề mà tôi mang về lần này thì đối với tôi, như vậy đã là hạnh phúc lớn nhất rồi”, nữ nghệ sĩ nói.

Đêm nhạc Tự tình quê hương: Cải lương tâm sử sẽ diễn ra tối 26/3 tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TPHCM).