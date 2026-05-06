Nam vương Tuấn Ngọc: "Tôi không phải thiếu gia, vẫn áp lực tài chính"

Mới đây, nam vương Tuấn Ngọc có những chia sẻ gây chú ý về hành trình nỗ lực của mình, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi đạt danh hiệu Á vương 1 Nam vương Thế giới 2024. Sau cuộc thi, anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực như thời trang, tham gia ban giám khảo các cuộc thi và đồng hành cùng các dự án thiện nguyện, cộng đồng.

Ở tuổi 27, Tuấn Ngọc thừa nhận bản thân cũng đối mặt với áp lực tài chính như nhiều người trẻ khác. Theo anh, việc tích lũy và xây dựng nền tảng kinh tế là điều tất yếu sau một thời gian đi làm và phát triển sự nghiệp.

“Tất nhiên ai cũng có áp lực kinh tế, tôi cũng vậy. Tôi không phải là một thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng bù lại, tôi lớn lên trong một gia đình rất giàu tình cảm và đó là điều tôi luôn trân trọng”, anh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nam vương Phạm Tuấn Ngọc giữ vững phong độ sau đăng quang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về tiền bạc, Tuấn Ngọc cho biết anh không phủ nhận tầm quan trọng của yếu tố này, song lựa chọn cách tiếp cận cân bằng hơn. “Nói thẳng thì ai cũng cần tiền, nhưng tôi không muốn nhìn nó theo kiểu phải kiếm tiền bằng mọi giá. Tôi tin rằng khi mình làm tốt công việc của mình và tạo ra giá trị thật sự, thì tài chính sẽ đến một cách tự nhiên”, anh nói.

Nam người mẫu khẳng định bản thân không phải kiểu người “bay bổng” hay xa rời thực tế. Anh hiểu rõ việc kiếm tiền là cần thiết, nhưng thay vì chạy theo áp lực tài chính một cách cực đoan, anh chọn tập trung vào những điều mang lại cảm hứng lâu dài.

“Đó là điều mà một người trẻ ở tuổi gần 30 như tôi phải đối mặt. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hiểu mình là ai, mình đang đi đâu. Còn lại, mọi thứ chỉ là vấn đề của thời gian”, anh bày tỏ.

Chia sẻ về định hướng trong tương lai, Tuấn Ngọc cho biết anh có khá nhiều kế hoạch. Trước mắt, anh tập trung vào dự án liên quan đến cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) dự kiến diễn ra vào tháng 8.

Bên cạnh đó, Tuấn Ngọc cũng đang ấp ủ một dự án âm nhạc mang tính cá nhân, dự kiến ra mắt trong vài tháng tới. Dù không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, anh muốn thể hiện tình yêu với nhạc cụ, đặc biệt là sáo - bộ môn anh đã gắn bó suốt 8 năm.

Tuấn Ngọc đảm nhận vai trò đại sứ cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025” (Ảnh: Ban tổ chức).

Mới đây, Tuấn Ngọc gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công bố cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025” với vai trò đại sứ hình ảnh. Sự góp mặt của anh nhận được nhiều quan tâm, đặc biệt từ các bạn sinh viên.

Tiếp nối thành công mùa đầu tiên vào năm 2023, cuộc thi năm nay trở lại với quy mô được đầu tư bài bản hơn. Tham gia chương trình, sinh viên không chỉ được đào tạo các kỹ năng như trình diễn, giao tiếp, xây dựng hình ảnh cá nhân mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, dự án cộng đồng và trải nghiệm môi trường tổ chức chuyên nghiệp.

Từ trái qua: Á hoàng Trang sức Việt Nam 2022 Ngọc Trang, nhà thiết kế Việt Hùng, nam vương Tuấn Ngọc (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/6 đến 25/7, với nhiều vòng thi như trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, thuyết trình và ứng xử để tìm ra các danh hiệu cao nhất gồm hoa khôi, á khôi, nam vương và á vương.

Đại diện ban tổ chức - NTK Nguyễn Việt Hùng - chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần giáo dục, giúp sinh viên có nền tảng phát triển lâu dài, cả trong môi trường học đường lẫn sau khi tốt nghiệp”.