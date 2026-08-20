Nam chính nhận bao nhiêu tiền khi doanh thu “Người Nhện” vượt 2 tỷ USD?

Theo thống kê phòng vé Việt Nam, phần mới nhất của Người Nhện - Spider-Man: Brand New Day - đạt hơn 200 tỷ đồng tính đến ngày 19/8, sau 20 ngày ra rạp. Bộ phim hiện vẫn nằm trong nhóm tác phẩm có doanh thu cao nhất tại phòng vé Việt Nam.

Ra mắt từ ngày 31/7, bộ phim do Destin Daniel Cretton đạo diễn nhanh chóng tạo hiệu ứng tại nhiều thị trường. Trên toàn cầu, tác phẩm đã vượt mốc 2 tỷ USD doanh thu, trở thành một trong số ít phim đạt cột mốc này trong lịch sử phòng vé.

"Spider-Man: Brand New Day" đã đạt mức doanh thu hơn 2 tỷ USD trên toàn thế giới (Ảnh: Sony).

Theo các thống kê của truyền thông quốc tế, Spider-Man: Brand New Day cũng nhanh chóng lọt nhóm 10 phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh với vị trí thứ 8. Với đà tăng trưởng hiện tại, giới chuyên môn dự đoán, phim có thể vươn lên vị trí thứ 6, đứng trên Avengers: Infinity War (2,048 tỷ USD) và Star Wars: The Force Awakens (2,068 tỷ USD).

Bộ phim lấy bối cảnh 4 năm sau những sự kiện trong Spider-Man: No Way Home. Peter Parker tiếp tục cuộc sống đơn độc tại New York sau khi danh tính của anh bị xóa khỏi ký ức của những người xung quanh. Không còn ai nhớ Peter Parker là ai, anh tập trung toàn thời gian vào nhiệm vụ bảo vệ thành phố với tư cách Spider-Man.

Tuy nhiên, cuộc sống của Peter nhanh chóng đảo lộn khi một mối đe dọa mới xuất hiện. Những biến đổi bất thường trong cơ thể cùng sự xuất hiện của một thế lực nguy hiểm đẩy Spider-Man vào cuộc chiến mới, đồng thời buộc nhân vật phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn.

Spider-Man: Brand New Day nhận phản hồi tích cực từ cả giới phê bình và khán giả. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim hiện đạt khoảng 90% đánh giá tích cực từ giới phê bình và 98% từ khán giả.

Thành công phòng vé của bộ phim cũng giúp nam chính Tom Holland thu về khoản thù lao đáng chú ý. Theo các nguồn tin được TheWrap dẫn lại, nam diễn viên nhận ít nhất 20 triệu USD tiền cát-xê trả trước cho Spider-Man: Brand New Day, cao hơn khoảng 10 triệu USD so với mức được báo cáo cho Spider-Man: No Way Home năm 2021.

Nam chính Tom Holland (trái) được cho là nhận mức lương 100 triệu USD cho "Spider-Man: Brand New Day" (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, phần lớn khoản thu nhập tiềm năng của Holland đến từ cơ chế thưởng theo doanh thu. Hợp đồng được cho là cho phép nam diễn viên nhận thêm khoản tiền dựa trên thành tích thương mại của bộ phim, đồng thời khoản thưởng này không bị giới hạn ở một mức trần cố định.

Theo các nguồn tin được TheWrap và nhiều phương tiện truyền thông quốc tế dẫn lại, tổng thu nhập của Holland từ Spider-Man: Brand New Day được dự đoán đạt ít nhất 100 triệu USD và còn có thể tăng nếu bộ phim tiếp tục duy trì thành tích tốt tại phòng vé. Tuy nhiên, Sony Pictures hoặc đại diện của Holland chưa xác nhận thông tin này.

Mức thù lao này đưa Holland vào nhóm những diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood hiện nay. Trước đó, truyền thông Mỹ cũng đưa tin ngôi sao kỳ cựu Robert Downey Jr. có thể nhận khoảng 100 triệu USD cho hai dự án Avengers: Doomsday và Avengers: Secret Wars, trong đó nam diễn viên trở lại với vai Doctor Doom.

Sinh năm 1996 tại London (Anh), Tom Holland bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Trước khi nổi tiếng trên màn ảnh, anh từng theo học và biểu diễn múa, sau đó gây chú ý khi đảm nhận vai Billy trong vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical tại London.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh đến vào năm 2012, khi Holland đóng vai Lucas trong bộ phim The Impossible. Diễn xuất của anh nhận được nhiều lời khen và cho thấy tiềm năng của một diễn viên trẻ vượt xa hình ảnh “sao nhí”.

Năm 2016, Holland chính thức trở thành Peter Parker trong Captain America: Civil War. Sau đó, anh lần lượt xuất hiện trong Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home và Spider-Man: No Way Home, đồng thời góp mặt trong Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame.

Ngoài thương hiệu Spider-Man, Holland còn tham gia các dự án như Uncharted, The Devil All the Time và The Crowded Room. Từ một diễn viên trẻ được biết đến qua vai Người Nhện, Holland đang từng bước xây dựng vị thế riêng tại Hollywood và trở thành một trong những ngôi sao có khả năng tạo sức hút lớn tại phòng vé.