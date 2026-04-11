“Món quà của sự sống” đoạt giải Nhất cuộc tuyển chọn kịch bản phim tài liệu

Cuộc tuyển chọn kịch bản phim tài liệu do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, lần đầu mở rộng quy mô nhằm thu hút các nhà làm phim chuyên nghiệp, không chuyên và cả khán giả yêu thích thể loại phim tài liệu.

Sau 4 tháng phát động, gần 70 đề tài, kịch bản được gửi về, phản ánh đa dạng lát cắt đời sống và những giá trị bền vững của con người Việt Nam.

Hội đồng tuyển chọn gồm các nghệ sĩ, đạo diễn đã chấm qua 2 vòng, chọn ra 6 kịch bản xuất sắc nhất để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba.

Tác giả Nguyễn Thị Phương Lan với tác phẩm "Món quà của sự sống" được trao giải Nhất của cuộc tuyển chọn kịch bản phim tài liệu của VTV (Ảnh: Ban tổ chức).

Nổi bật nhất là kịch bản Món quà của sự sống. Tác phẩm lấy chất liệu từ chính cuộc đời của Nguyễn Minh Châu (SN 2004, quê Bình Định), mắc bệnh loạn dưỡng cơ - một căn bệnh hiếm khiến em bị liệt toàn thân từ nhỏ và được dự báo tuổi thọ ngắn ngủi.

Theo dòng nhật ký kéo dài suốt 20 năm của hai mẹ con, kịch bản tái hiện hành trình chống chọi bệnh tật, nỗ lực học tập và khát vọng sống có ích của Minh Châu. Dù cơ thể dần mất đi khả năng vận động, nhân vật vẫn theo đuổi việc học, trúng tuyển ngành công nghệ thông tin và nuôi ước mơ đóng góp cho cộng đồng.

Cao trào của câu chuyện nằm ở quyết định hiến xác cho khoa học của cả gia đình - một lựa chọn được đưa ra khi nhận thức rõ giới hạn sự sống. Minh Châu qua đời vào đầu năm 2024 do suy hô hấp, khi vừa hoàn thành những bước đầu tiên trên giảng đường đại học. Sau khi mất, em trở thành “người thầy thầm lặng” cho sinh viên y khoa, tiếp tục một hành trình khác của sự cống hiến.

Từ câu chuyện cá nhân, kịch bản mở rộng sang thông điệp về nghị lực sống, tinh thần nhân ái và ý nghĩa của việc cho đi. Hội đồng tuyển chọn đánh giá đây là tác phẩm giàu cảm xúc, có chiều sâu nhân văn và khả năng chuyển hóa thành phim tài liệu có sức lan tỏa.

Ở hạng mục giải Nhì, hai kịch bản Việt Nam - sứ giả của hòa bình (tác giả Hồ Nhật Thảo) và Chim phí bay về cội nguồn (tác giả Nguyễn Hồng Phong) được đánh giá cao về ý tưởng và cách tiếp cận.

Trong khi đó, 3 giải Ba thuộc về các kịch bản Sợi chỉ nguồn cội (tác giả Nguyễn Thùy Trang), Trong lòng rú Chá (tác giả Nguyễn Sỹ Hảo) và Đôi mắt người Châu (tác giả Xuân Hùng) khai thác các chủ đề về bản sắc văn hóa, môi trường và đời sống cộng đồng.

Theo ban tổ chức, các kịch bản đoạt giải sẽ được các đạo diễn của Đài Truyền hình Việt Nam đồng hành sản xuất và phát sóng trong thời gian tới.