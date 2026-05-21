MC Quyền Linh: "Tôi từng vay nợ khắp nơi, bà xã là ân nhân đời mình"

Từng "nghèo hơn cả chữ nghèo"

Quyền Linh từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Những năm cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, tên tuổi Quyền Linh phủ sóng rộng rãi qua hàng loạt tác phẩm như: Đồng tiền xương máu, Giao thời, Bông hoa rừng Sác, Trùng Quang tâm sử… Hình ảnh chân chất, mộc mạc cùng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc giúp anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt thời điểm đó.

Quyền Linh chia sẻ trong chương trình “Thời gian ơi" do Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu thực hiện (Ảnh: Chụp màn hình).

Quyền Linh cho biết, những năm tháng gắn bó với điện ảnh, truyền hình và sân khấu là khoảng thời gian anh sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, cuộc sống phía sau ánh hào quang sân khấu của nam nghệ sĩ lại vô cùng chật vật, kinh tế eo hẹp.

“Gần như chẳng bao giờ tôi rời bỏ ánh đèn: Vừa buông phim truyền hình là bước lên sân khấu, rời sân khấu lại lao vào phim điện ảnh.

Tôi rong ruổi khắp các phim trường từ Bắc chí Nam, đóng nhiều phim. Thời đó, tôi cũng nổi tiếng, cũng được gọi là ngôi sao điện ảnh, ngôi sao truyền hình đấy chứ. Nhưng cái nghèo cứ vận vào, nghèo đến mức… còn hơn cả chữ nghèo nữa”, Quyền Linh chia sẻ trong chương trình.

Quyền Linh kể rằng, thời điểm tên tuổi đã được đông đảo khán giả biết đến, anh vẫn chỉ có một chiếc Vespa 150 phân khối cũ kỹ làm phương tiện đi lại.

Chiếc xe thường xuyên hỏng hóc, mỗi lần đi phải đạp tới 151 lần mới chịu nổ máy. Có lúc đang chạy, 2 bên cốp xe rơi hẳn xuống đường. Nam nghệ sĩ nhớ lại, xe nhiều lần bị tắt máy, anh phải đứng đạp liên tục, đến mức mồ hôi chảy ướt người rồi tay chân thì dính đầy dầu nhớt.

Quyền Linh bộc bạch: “Thật ra trên phim nhìn mình bóng loáng như một ngôi sao điện ảnh vậy thôi, chứ trở về đời thực là đầu óc lại nghĩ ngày mai tiền đâu đóng nhà trọ, tiền đâu đổ xăng, tiền đâu ăn uống... Tất cả cơm áo gạo tiền luôn luôn bủa vây như vậy”.

Theo nam nghệ sĩ, thời đó, làm phim không có nhiều tiền như khán giả vẫn nghĩ, đặc biệt là các phim Nhà nước. Diễn viên như anh tham gia nhiều dự án hoàn toàn bằng đam mê và tình yêu dành cho nhân vật. Thậm chí, có những bộ phim truyền hình đã phát sóng nhưng đoàn phim vẫn chưa đủ kinh phí để trả hết thù lao cho diễn viên và ê-kíp.

“Tôi nhớ hồi đó mượn tiền từ đạo diễn cho tới âm thanh, ánh sáng, quay phim, rồi cả phục trang nữa... Ai mượn được là tôi mượn. Đến mức đi mua cua, mua mấy con ngao tôi cũng phải thiếu nợ. Cái “nghèo hơn chữ nghèo” là ở chỗ đó, nhưng không ai biết được”, Quyền Linh tâm sự.

Quyền Linh trải lòng về quãng thời gian bươn chải ở TPHCM từng khiến anh nhiều lần rơi vào cảm giác cô độc. Không người thân, không nơi nương tựa, nam nghệ sĩ luôn sống trong áp lực cơm áo gạo tiền và nỗi lo về tương lai. Có thời điểm, ngay cả tiền đi xe ra bến để về quê anh cũng không có.

“Nói chung, tất cả chữ “không” đều nằm trọn trong tôi hết. Có lúc bản thân nghĩ mãi: Mình cứ thế này hoài thì tiền đâu mà sống, rồi tiền đâu lấy vợ, tiền đâu lo cho con, tiền đâu gửi về quê cho gia đình. Thậm chí, đến tiền đi xe ôm ra Chợ Lớn để đón xe đò về quê cũng không có nổi”, anh thổ lộ.

Quyền Linh cho hay, cũng chính hoàn cảnh khó khăn khiến anh luôn đau đáu phải tìm thêm công việc khác ngoài diễn xuất. Tuy nhiên, việc đóng phim ngày trước thường kéo dài nhiều tháng, thậm chí hơn 1 năm nên nam nghệ sĩ gần như không thể làm thêm nghề gì ổn định.

“Ngày xưa đóng phim đâu có như bây giờ, 1-2 tháng là xong. Hồi đó một bộ phim quay từ 6 tháng đến 1 năm, có phim kéo dài hơn 1 năm nhưng thù lao cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

Tôi từng mơ ước có một căn phòng khoảng 4-5m2 hay 6m2 thôi, đủ cho hai vợ chồng với đứa con ở, dắt được chiếc xe máy vào là xong. Vậy mà ước mơ đó gần như cạn kiệt trong suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy không có tia hy vọng nào”, Quyền Linh nói.

Tổ ấm của gia đình Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bước ngoặt nghề MC và kết hôn với Dạ Thảo

Giữa lúc bế tắc, một ngã rẽ bất ngờ xuất hiện thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Quyền Linh, đó chính là nghề dẫn chương trình. Nam nghệ sĩ cho biết cơ hội ấy đến từ lời đề nghị của đạo diễn Xuân Cường, người ngỏ ý mời anh thử sức ở vai trò MC.

Đây là công việc anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vì bản thân không có khả năng, cũng chẳng được học hành bài bản qua trường lớp nào.

Ban đầu, anh thậm chí không biết MC là gì, chỉ gọi là người dẫn chương trình, sau này đọc tiếng Anh dài dòng quá nên anh nói vui là đến tận bây giờ cũng không biết viết tắt của chữ gì.

Với Quyền Linh, việc chuyển sang làm MC giúp cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là về kinh tế.

Quyền Linh chia sẻ: “Ngày xưa tôi nhớ mình đóng hết cả bộ phim, chưa bao giờ có nổi 1 triệu đồng trong tay. Nhưng khi làm MC, bắt đầu một ngày tôi kiếm được từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Từ lúc đó, tôi mới dám nghĩ đến chuyện lập gia đình".

Theo Quyền Linh, sau khi lập gia đình, cuộc sống của anh tiếp tục thay đổi khi có thêm người đồng hành bên cạnh luôn động viên, an ủi. Nam MC cho biết, bà xã Dạ Thảo không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là chỗ dựa lớn trong cuộc sống.

“Thật ra, lúc mới quen nhau, bản thân cũng ngại lắm vì hồi đó, Dạ Thảo khá hơn tôi nhiều. Cô ấy làm kinh doanh, có xe máy, có ô tô, có nhà riêng, còn tôi thì gần như tất cả các chữ “không” đều nằm trọn trong mình: Không nhà, không cửa, không xe, không có gì hết”, anh kể.

Quyền Linh thừa nhận, có gia đình, có con cái, anh có thêm động lực, có thêm niềm vui và hạnh phúc để tiếp tục theo đuổi đam mê.

“Người ta nói hậu phương rất quan trọng. Nếu phía sau mình không có ai thì cô đơn và lo lắm. Ngày trước, tôi nay ở tỉnh này, mai ở tỉnh kia, đi mãi mà không có một nơi để quay về. Làm được 10.000 đồng thì tiêu hết 10.000 đồng, thậm chí tiêu tới 11.000-12.000 đồng rồi lại nợ thêm. Nhưng khi có gia đình, mình bắt đầu biết giữ lại, biết tiết kiệm và tích lũy cho tương lai”, anh tâm sự.

Từ đó, ngoài hạnh phúc gia đình, kinh tế cũng dần phát triển hơn. Anh bắt đầu nghĩ tới chuyện làm ăn, kinh doanh thêm.

Nhắc đến bà xã, Quyền Linh nhiều lần gọi doanh nhân Dạ Thảo là “ân nhân của cuộc đời mình”. Bởi ngày xưa, anh một thân một mình ở TPHCM , rất cô đơn, có lúc cô độc và gần như chỉ có một mình.

Quyền Linh bộc bạch: “Nghệ sĩ lang thang ngoài phố mà nhiều khi không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu con đường. Đi nhiều lắm, làm nhiều nghề lắm, nhưng cũng chẳng nhớ nổi nghề nào, vì không có nghề nào thật sự thành công và mình cũng chưa từng tập trung vào một điều gì rõ ràng cả”.

Theo Quyền Linh, từ khi có bà xã, cuộc đời anh mới dần thay đổi và đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Nam MC cho biết, chính sự đồng hành và hỗ trợ của vợ giúp anh có thêm động lực cũng như sự an tâm để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

“Từ khi có bà xã, cuộc đời tôi mới bắt đầu định hình. Có gia đình rồi thì mọi thứ rõ ràng hơn, biết mình phải làm gì cho gia đình. Thời điểm đó bà xã khá hơn tôi nhiều nên tôi cũng an tâm hơn. Bà xã giống như mở ra cho tôi một con đường tương lai, còn tôi cứ thế bước đi thôi. Đó là "đại gia” của tôi đó”, Quyền Linh nói.