Lý do "én nhỏ" Triệu Vy tiếp tục bị phong tỏa tài sản

Ngày 13/3, tòa án quận Đông Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ cổ phần của Triệu Vy tại Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd.. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận.

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên bị phong tỏa tài sản. Năm ngoái, “én nhỏ” cũng bị phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 15,9 triệu NDT (gần 61 tỷ đồng) do liên quan đến hoạt động kinh doanh của chồng cũ, doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Nữ diễn viên Triệu Vy (Ảnh: Sina).

Theo trang 163, do các khoản nợ kinh doanh của Huỳnh Hữu Long và gia đình chồng cũ, Triệu Vy thậm chí từng bị một số người đến tận nhà gây áp lực đòi nợ. Ngoài ra, nữ diễn viên còn phải bồi thường khoảng 13 triệu USD cho các đối tác bị thiệt hại trong vụ bê bối liên quan đến thao túng chứng khoán vào năm 2017.

Trong những năm gần đây, Triệu Vy được cho là phải một mình đối mặt với khoảng 500 vụ kiện lớn nhỏ, nhưng đến nay chỉ hơn 100 vụ được giải quyết.

Việc liên tục vướng kiện tụng và phải bồi thường khiến tình hình tài chính của nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn. Theo QQ, phần lớn tài sản của Triệu Vy được cho là đã hao hụt đáng kể. Thậm chí, cô được cho là gặp khó khăn trong việc thanh toán những khoản nợ nhỏ, như 14.000 NDT (hơn 53 triệu đồng) hay 8.488 NDT (khoảng 32 triệu đồng).

Năm 2009, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Vy bí mật kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long - người mang quốc tịch Singapore - sau một thời gian hẹn hò. Hai người có một con gái chung.

Trong giai đoạn đỉnh cao, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long từng xây dựng hình ảnh cặp đôi quyền lực trong giới kinh doanh với khối tài sản ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Năm 2015, cả hai lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới dưới 40 tuổi do tạp chí New Fortune bình chọn. Đến năm 2018, Triệu Vy còn được xếp vào nhóm “nữ tỷ phú tự thân”.

Triệu Vy và chồng cũ, Huỳnh Hữu Long (Ảnh: Sina).

Năm 2016, cặp đôi gây chú ý khi đầu tư khoảng 3 tỷ NDT (gần 11.500 tỷ đồng) vào Wanjia Culture. Cùng thời điểm, tài sản ròng của hai vợ chồng được ước tính gần 5 tỷ NDT (gần 19.200 tỷ đồng). Họ cũng có quan hệ kinh doanh với tỷ phú Jack Ma, từng đầu tư hàng tỷ HKD vào Alibaba Pictures.

Tuy nhiên, cuối năm 2016, vợ chồng Triệu Vy vướng vào bê bối thao túng thị trường chứng khoán tại Trung Quốc. Công ty của họ bị điều tra, cả hai bị phạt nặng và cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Scandal này được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và sự nghiệp của nữ diễn viên.

Từ năm 2018, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long không còn xuất hiện cùng nhau và liên tục vướng tin đồn rạn nứt. Cùng thời điểm, Huỳnh Hữu Long được cho là gặp khó khăn tài chính và đối mặt với nhiều vụ kiện liên quan đến nợ nần.

Tháng 8/2021, Triệu Vy bất ngờ bị gỡ tên khỏi nhiều nền tảng xem phim lớn tại Trung Quốc, trong khi nhiều tác phẩm gắn liền với tên tuổi cô cũng bị xóa khỏi hệ thống. Vụ việc được xem là một trong những trường hợp “phong sát” gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ.

Cuối năm 2024, nữ diễn viên xác nhận đã chấm dứt hôn nhân với Huỳnh Hữu Long và khẳng định hai bên không còn ràng buộc tài chính. Khi đó, một số nguồn tin cho rằng cô công khai việc ly hôn nhằm tránh liên đới đến các khoản nợ của chồng cũ.

Dù tuyên bố không còn liên quan đến hoạt động kinh doanh của chồng cũ, Triệu Vy vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể. Nữ diễn viên liên tục đối mặt với các vụ kiện và việc cưỡng chế tài sản, trong khi khả năng trở lại làng giải trí của cô được cho là khá hạn chế.