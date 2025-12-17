Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41, nhan sắc "lão hóa ngược"

Lương Bích Hữu chia sẻ cô vừa tốt nghiệp khoa Sư phạm âm nhạc, khép lại hành trình gần 5 năm học tập tại Nhạc viện TPHCM. Nữ ca sĩ tốt nghiệp loại giỏi, đồng thời nhận giấy khen ghi nhận những đóng góp tích cực trong các hoạt động của nhà trường.

Chia sẻ về cột mốc này, nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn đến các giảng viên và bạn bè đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường học tập. Việc Lương Bích Hữu hoàn thành chương trình đào tạo đại học nhận được sự quan tâm từ công chúng. Trước đó, nữ ca sĩ từng bày tỏ mong muốn theo đuổi công việc giảng dạy, truyền cảm hứng và tình yêu âm nhạc cho thế hệ ca sĩ trẻ.

Tại lễ tốt nghiệp, Lương Bích Hữu đại diện các sinh viên phát biểu cảm nghĩ. Trên sân khấu, cô tỏ ra ngại ngùng, khác hẳn hình ảnh một ca sĩ dày dặn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong nghề.

Những năm gần đây, Lương Bích Hữu gây chú ý nhờ nhan sắc "lão hóa ngược". Ở tuổi 41, nữ ca sĩ được khán giả nhận xét trẻ trung hơn so với tuổi thật. Sau khi giảm cân thành công, cô thay đổi phong cách thời trang theo hướng năng động, hiện đại.

Trước đây, Lương Bích Hữu từng tiết lộ có giai đoạn cô tăng cân mất kiểm soát, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Nữ ca sĩ từng vượt mốc 60kg do ăn uống thiếu điều độ.

Sau khi đọc những góp ý từ khán giả, Lương Bích Hữu quyết định ăn kiêng và tập luyện theo tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng để vừa đảm bảo thể lực, vừa phục vụ công việc ca hát. Hiện tại, cô duy trì nhịp sống năng động, tích cực nhận show biểu diễn và tự tin thử nghiệm nhiều phong cách thời trang trẻ trung.

Lương Bích Hữu là cái tên gắn liền với thế hệ khán giả 8X, 9X. Cô bước vào làng giải trí với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ H.A.T cùng Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy.

Sau khi H.A.T tan rã, Lương Bích Hữu hoạt động solo và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua loạt ca khúc quen thuộc như Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Ây da ây da, Cún yêu… Với đôi mắt một mí và nụ cười rạng rỡ, Lương Bích Hữu được khán giả yêu mến gọi là "cô gái Trung Hoa".

Trải qua hơn hai thập kỷ theo nghề, Lương Bích Hữu cũng đối diện không ít thăng trầm. Năm 2011, nữ ca sĩ từng gặp sự cố cháy sân khấu dẫn đến bỏng cấp độ 2, buộc phải tạm dừng hoạt động một thời gian dài. Biến cố này ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tâm lý, khiến cô vắng bóng khỏi thị trường giải trí.

Năm 2022, Lương Bích Hữu đánh dấu sự trở lại khi tham gia Ca sĩ mặt nạ. Hiệu ứng từ chương trình giúp cô xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu ca nhạc. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn tại chương trình Our Song Vietnam khi làm mới các bản hit quen thuộc và kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ.

Bên cạnh âm nhạc, nữ ca sĩ còn trở lại điện ảnh sau hơn 10 năm với vai chính trong phim Án mạng lầu 4, đóng cùng Trương Thế Vinh. Dù tác phẩm không tạo hiệu ứng lớn, đây vẫn được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của cô.

Hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Lương Bích Hữu lại giữ sự kín tiếng trong đời sống cá nhân. Trải qua nhiều sóng gió tình cảm, hiện nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân, hạn chế chia sẻ chuyện gia đình trước công chúng.

Ở tuổi 41, Lương Bích Hữu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đều đặn đi hát và thỉnh thoảng tham gia các chương trình truyền hình. Dù không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn đỉnh cao, cô vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả.

