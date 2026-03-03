Lindsay Lohan “lão hóa ngược” ở tuổi 40, hồi sinh sau tháng ngày đen tối

Vẻ ngoài “lão hóa ngược” gây chấn động của Lindsay Lohan

Những hình ảnh mới của Lindsay Lohan nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn quốc tế, trong đó có nhiều cộng đồng trực tuyến tại Hàn Quốc. Bên cạnh sự ngưỡng mộ, một số ý kiến đặt nghi vấn về khả năng can thiệp thẩm mỹ.

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng đây là kết quả của quá trình chăm sóc bản thân nghiêm túc, kết hợp chế độ sinh hoạt điều độ và tinh thần ổn định

Ngoại hình trẻ trung đáng kinh ngạc của Lindsay Lohan ở tuổi 40 (Ảnh: News).

Gần đây, Lindsay Lohan xuất hiện trên bìa Vogue Arabia, chia sẻ về lối sống cân bằng, tập pilates thường xuyên và quy trình chăm sóc da kỹ lưỡng, đặc biệt sau khi sinh con trai.

Lindsay đặc biệt phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, cho biết sự thay đổi hormone sau sinh khiến làn da biến đổi, buộc cô phải chú trọng hơn đến các sản phẩm “sạch” và việc chăm sóc định kỳ.

“Tôi rất quan tâm đến làn da của mình. Sau khi sinh con trai, do sự thay đổi hormone, da tôi đã thay đổi. Tôi phải bắt đầu sử dụng các sản phẩm thực sự sạch và tôi rất chú ý đến điều đó. Nếu có thời gian trong tuần, tôi sẽ đi chăm sóc da đều đặn”, cô kể.

Hành trình hồi sinh của một “nữ hoàng” điện ảnh

Sinh năm 1986, Lindsay Lohan từng là gương mặt tiêu biểu của thế hệ sao nhí cuối thập niên 1990. Cô gây tiếng vang với The Parent Trap (Bẫy phụ huynh), Freaky Friday (Thứ sáu kỳ quái) và đặc biệt là Mean Girls (Cô nàng xấu tính) - bộ phim giúp cô trở thành “nữ hoàng tuổi teen” của Hollywood.

Tuy nhiên, ánh hào quang đến sớm cũng kéo theo áp lực nặng nề. Những rắc rối pháp lý, bê bối đời tư và lối sống thiếu kiểm soát khiến sự nghiệp của cô lao dốc trong nhiều năm.

Lindsay Lohan từng là ngôi sao nhí nổi tiếng của Hollywood (Ảnh: Fox News).

Sau màn ra mắt ấn tượng với vai song sinh trong The Parent Trap (1998), Lindsay nhanh chóng trở thành biểu tượng tuổi teen với hàng loạt phim ăn khách.

Năm 2006, cô chuyển hướng sang dòng phim hài lãng mạn dành cho người lớn như Just My Luck, đóng cùng Chris Pine, đồng thời lấn sân âm nhạc và kinh doanh.

Tuy nhiên, ánh hào quang của Hollywood cũng kéo theo mặt trái. Từ một “nữ hoàng phòng vé”, Lindsay dần bị cuốn vào vòng xoáy bê bối, rắc rối pháp lý và áp lực truyền thông. Có thời điểm, cô bị tòa án yêu cầu đeo vòng chân điện tử, trở thành tâm điểm chú ý tiêu cực của dư luận.

Nhìn lại quãng thời gian ấy sau 2 thập kỷ, Lindsay thừa nhận cô từng quá trẻ để hiểu cách tự bảo vệ mình trước cường độ nổi tiếng khắc nghiệt.

Những năm 20 tuổi, Lindsay Lohan từng trượt dài trong những ồn ào tình ái, phát ngôn gây sốc và rắc rối pháp luật (Ảnh: Getty).

“Mọi thứ quá sức chịu đựng và chiếm trọn tâm trí tôi. Lẽ ra tôi nên nghe lời bố mẹ và chuyển về New York, nhưng khi đó tôi còn quá trẻ và muốn ở Los Angeles. Tôi không biết phải làm sao. Dù có nhiều điều rất vui, nhưng thực sự đó là quãng thời gian khó khăn. Nó giống như con dao hai lưỡi. Giờ nhìn lại, tôi tự hỏi: “Tại sao không ai đưa tôi ra khỏi đó, bảo vệ tôi nhiều hơn?”. Khi còn là một thiếu niên, bạn không biết cách tự bảo vệ mình”, cô nói.

Sau những biến cố, nữ diễn viên quyết định rời xa ánh đèn Hollywood. Cô chuyển đến London (Anh) tham gia sân khấu kịch trước khi định cư lâu dài tại Dubai. Theo Lohan, đó là lựa chọn cần thiết để tái thiết cuộc sống.

“Tôi không còn thấy vui trong ngành này nữa. Tôi không tìm được những vai diễn mình thực sự yêu thích. Đó không phải cuộc sống tôi muốn. Nó đẩy tôi đi quá xa đến mức tôi phải chuyển sang sống ở phía bên kia thế giới. Và tôi hạnh phúc vì đã tin vào trực giác của mình”, cô chia sẻ.

Lindsay Lohan của hiện tại nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ với cái nhìn chín chắn hơn (Ảnh: Vogue).

Lindsay Lohan chuyển đến Dubai từ năm 2014 và xem đây là mái nhà thứ 2. Thành phố này không chỉ mang đến cho cô sự riêng tư sau nhiều năm sóng gió mà còn là nơi cô gặp gỡ và nên duyên với doanh nhân người Kuwait Bader Shammas. Cặp đôi chào đón con trai Luai vào năm 2023 và đang tận hưởng cuộc sống gia đình kín tiếng.

“Chúng tôi rất hợp nhau vì anh ấy điềm tĩnh, còn tôi thì như một quả pháo nổ. Giữa chúng tôi có sự cân bằng tuyệt vời”, Lindsay chia sẻ. Cô cho biết cuộc sống tại Dubai giúp mình ổn định tinh thần, dành nhiều thời gian cho gia đình và tránh xa sự soi mói của truyền thông, đây là điều từng khiến cô chịu nhiều áp lực khi còn ở Hollywood.

Sau nhiều năm "ở ẩn" và tự tìm lại chính mình, năm 2022 đánh dấu màn trở lại ấn tượng của Lindsay Lohan. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo tươi tắn. Cô hợp tác với Netflix trong các dự án như Falling for Christmas, Irish Wish, đồng thời tham gia Freaky Friday 2. Bên cạnh diễn xuất, cô còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành cho một số dự án của mình.

Lindsay Lohan của hiện tại đằm thắm, hạnh phúc hơn (Ảnh: Vogue).

Ở tuổi 40, Lindsay chủ động hơn trong việc lựa chọn kịch bản, trực tiếp trao đổi với hãng phim và phát triển ý tưởng thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào ê-kíp quản lý như trước. “Càng lớn tuổi, sự tự tin càng khác đi. Giờ đây, thật tuyệt khi được tự mình chèo lái con thuyền của mình”, Lindsay chia sẻ.

Dù mong muốn thử sức với những vai diễn có chiều sâu và tính kịch cao hơn, nữ diễn viên khẳng định gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Mọi kế hoạch quay phim đều được cân nhắc kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến chồng và con trai.

Lindsay Lohan nhiều lần khẳng định gia đình là ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống hiện tại. Sau những năm tháng sống giữa hào quang và áp lực của Hollywood, nữ diễn viên cho biết cô trân trọng sự bình yên và cảm giác được thuộc về một mái ấm đúng nghĩa. Đối với Lohan, hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là sự an toàn và đồng hành.

Lindsay Lohan coi gia đình là ưu tiên hàng đầu thời điểm này (Ảnh: Vogue).

Sau khi sinh con trai vào năm 2023, cô cho biết cảm xúc của mình thay đổi hoàn toàn, trở nên điềm tĩnh và có trách nhiệm hơn. “Mỗi sáng thức dậy và nhìn thấy con, tôi cảm thấy mọi thứ đều có ý nghĩa. Trước đây tôi sống cho công việc và sự kỳ vọng của người khác, còn bây giờ tôi sống vì gia đình”, cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Lohan cũng nói rằng thiên chức làm mẹ giúp cô hiểu rõ hơn giá trị của sự ổn định và bình yên. Cô đặc biệt chú trọng việc tạo ra môi trường riêng tư, an toàn cho con trai, đây là điều mà cô từng thiếu khi lớn lên dưới ánh đèn sân khấu. Theo nữ diễn viên, việc nuôi dạy con tại Dubai mang lại cho cô cảm giác được bảo vệ khỏi áp lực truyền thông.

Bên cạnh đó, cô cho biết làm mẹ không khiến mình từ bỏ sự nghiệp, mà ngược lại giúp cô có động lực trở lại màn ảnh với tâm thế trưởng thành hơn. “Tôi muốn con trai nhìn thấy một người mẹ mạnh mẽ, yêu công việc nhưng vẫn luôn đặt gia đình lên hàng đầu”, Lindsay nói.

Từ một biểu tượng tuổi teen từng chao đảo giữa hào quang và bê bối, Lindsay Lohan đang viết tiếp chương mới của cuộc đời một cách bình tĩnh, chín chắn và chủ động hơn.