Lâm Tâm Như tuổi 50 gây sốt với vóc dáng săn chắc, trẻ hơn thời đôi mươi

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây ở Đài Loan (Trung Quốc), nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khi khoe thần thái rạng rỡ, làn da tươi tắn và thân hình gọn gàng dù đã trải qua quá trình sinh nở.

Nhiều khán giả nhận xét vẻ ngoài hiện tại của Lâm Tâm Như thậm chí còn cuốn hút và quyến rũ hơn cả thời kỳ đỉnh cao nhan sắc cách đây hơn 20 năm. Không còn theo đuổi hình ảnh quá mảnh mai như thời trẻ, nữ diễn viên giờ đây gây ấn tượng bởi sự khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng và phong thái tự tin của một phụ nữ trưởng thành.

Tại sự kiện, Lâm Tâm Như lần đầu chia sẻ khá chi tiết về sự thay đổi lớn trong lối sống của cô những năm gần đây. Theo nữ diễn viên, việc làm mẹ đã khiến cô nhìn nhận lại sức khỏe và cách chăm sóc bản thân.

“Hai năm gần đây, trọng tâm cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều”, cô nói. Trước kia, nữ diễn viên từng duy trì thói quen thức khuya và uống một chút rượu trước khi đi ngủ để thư giãn. Tuy nhiên, sau khi có con gái, cô bắt đầu điều chỉnh toàn bộ lịch sinh hoạt để cơ thể khỏe mạnh hơn và có thể đồng hành cùng con lâu dài.

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc từ bỏ thói quen sinh hoạt về đêm để chuyển sang nhịp sống điều độ. Hiện tại, Lâm Tâm Như cố gắng đi ngủ lúc 21h và thức dậy khoảng 7h sáng. Sau khi đưa con đến trường, cô dành thời gian ăn sáng đầy đủ rồi tập thể dục như một phần không thể thiếu trong ngày.

Nữ diễn viên cho biết trước đây cô chỉ tập khoảng 2 buổi mỗi tuần, nhưng hiện tại đã tăng lên 5 buổi và duy trì đều đặn suốt gần 3 năm qua. Các bộ môn yêu thích của cô gồm yoga, gym, Pilates, boxing (đấm bốc) và tập tạ nhẹ. Việc kết hợp nhiều hình thức vận động giúp cơ thể săn chắc hơn, đồng thời duy trì sự dẻo dai và năng lượng tích cực.

Theo truyền thông Đài Loan, tỷ lệ mỡ cơ thể của Lâm Tâm Như hiện duy trì ở mức khoảng 22,2% - con số được đánh giá khá lý tưởng với phụ nữ tuổi trung niên.

Điều khiến nhiều người chú ý là Lâm Tâm Như không còn quá ám ảnh với chuyện giảm cân như thời mới vào nghề.

“Tôi ăn sáng đầy đủ để hỗ trợ trao đổi chất và giúp cơ thể có năng lượng cho cả ngày”, nữ diễn viên chia sẻ. Theo cô, việc duy trì sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém ngoại hình. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí với áp lực lớn, Lâm Tâm Như học cách cân bằng cuộc sống bằng việc nghỉ ngơi đúng nghĩa.

“Cách thư giãn tốt nhất của tôi là nằm yên, tắt điện thoại, đọc sách hoặc xem phim. Chỉ khi tâm trí thực sự được nghỉ ngơi, tôi mới có thể duy trì nguồn năng lượng tích cực bên ngoài”, cô nói.

Không chỉ thay đổi lối sống, nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhân dịp Ngày của Mẹ sắp tới, cô tiết lộ đã đặt sẵn nhà hàng để cả gia đình quây quần gồm mẹ ruột, mẹ chồng và con gái. Chồng cô - nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa - sẽ tham dự nếu sắp xếp được lịch trình công việc.

Sau gần 9 năm kết hôn, Lâm Tâm Như cho biết cuộc sống hôn nhân của cô không giống những bộ phim ngôn tình lãng mạn mà cả hai từng đóng. Vợ chồng cô vẫn có lúc tranh luận, giận dỗi nhưng theo thời gian đã học được cách chấp nhận sự khác biệt và tìm tiếng nói chung.

Ngoài cuộc sống gia đình viên mãn, sự nghiệp của Lâm Tâm Như cũng tiếp tục có nhiều dấu ấn mới. Nữ diễn viên tiết lộ dự án phim mới do cô tự sản xuất và đóng chính đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự kiến bấm máy vào cuối năm nay. Bộ phim sẽ khai thác đề tài gia đình - chủ đề được cho là rất gần gũi với cuộc sống hiện tại của cô.

Những năm gần đây, Lâm Tâm Như không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực sản xuất phim. Tác phẩm Hoa đăng sơ thượng do cô sản xuất từng tạo tiếng vang lớn tại châu Á. Năm 2024, dự án Sinh thời tiếp tục giúp cô gặt hái thành công khi giành 6 giải thưởng tại lễ trao giải Kim Chung.

Sinh năm 1976, Lâm Tâm Như bước chân vào làng giải trí từ rất sớm nhưng phải đến vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách, cô mới thực sự trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Thành công của bộ phim giúp nữ diễn viên xây dựng hình tượng “ngọc nữ màn ảnh” suốt nhiều năm.

Không dừng lại ở diễn xuất, cô còn lấn sân sang ca hát, sản xuất phim và kinh doanh. Sau hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Lâm Tâm Như vẫn giữ được vị trí vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ nhờ hình ảnh sạch, đời tư kín tiếng và tinh thần làm việc nghiêm túc.

Theo nhiều khán giả, điều khiến sức hút của Lâm Tâm Như bền vững không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở lối sống tích cực và sự cân bằng giữa công việc với gia đình. Hành trình thay đổi bản thân của cô được xem là hình mẫu của nhiều phụ nữ hiện đại.